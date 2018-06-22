Есть ли у украинцев основания для оптимизма?

2011 год выдался для Украины очень непростым. Но в канун праздников так хочется думать о позитивном. Найти повод для оптимизма мы попросили известных украинцев.

Богдан Бенюк, актер:

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ МЫ НЕ ВЫМИРАЛИ

Абсолютно не согласен с тем, что этот год был тяжелым.

Я принадлежу к тем людям, которые радуются тому, что Господь Бог дал возможность прожить еще один год, что ты был здоров и родные были рядом. Это и есть самое большое счастье.

Люди привыкли выдумывать какие-то преграды, какие-то приключения “на одно место”, из-за которых потом сами же начинают сокрушаться.

2011 год принес еще один год нашей Независимости.

История потом оценит и этот год, и людей, которые были при власти: что они сделали хорошего для страны и сделали ли что-то вообще.

Отношусь с большой любовью к тому, что нас ожидает впереди. Следующий год я абсолютно не отождествляю с Евро-2012. Украинскому народу фактически все равно, будет ли чемпионат в Украине или нет. Другое дело, что для имиджа государства на современном этапе это событие будет знаменательным.

Но в первую очередь нужно думать над тем, чтобы количество населения не уменьшалось. Это самое главное – чтобы мы не вымирали. А все остальное – наживное.

Лесь Подервянский, художник и драматург:

ВСЯ ЭТА ХЕРНЯ СКОРО КОНЧИТСЯ

У меня лично было все прекрасно. И надеюсь, в будущем году тоже так будет.

А относительно Украины – все настолько плохо... Но думаю, что вся эта херня скоро кончится. Потому что уже не будет больше куда падать. И тогда начнется улучшение и рост.

Евгений Головаха, социолог:

У НАС ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА ЛОКАЛЬНЫЕ, А ДЛЯ ПЕССИМИЗМА – СИСТЕМНЫЕ

Повод для оптимизма есть хотя бы в том, что сейчас уже не те бурные 90-ые годы. Много проблем, которые сейчас кажутся трудными и непреодолимыми, по сравнению с тем, что было тогда, - не такие уже и трудные, хотя бы в экономическом отношении, даже несмотря на кризис.

Покупательная способность населения выросла в этом году по сравнению с прошлым. Последние данные – украинцы намерены потратить на празднование Нового года в среднем более 3 тысячи гривен. Это тоже показатель.

Недавно КМИС распространил данные по индексу оптимизма и пессимизма относительно того, что будет с экономикой в мире в следующем году. Украина тоже принимала участие в этом исследовании. Лидерами по оптимизму оказались жители некоторых стран Латинской Америки, Африки и Азии. Самые большие оптимисты – это жители Нигерии и Колумбии. А наибольшими пессимистами оказались страны Европы – Австрия, Бельгия. И следом за ними идет Украина. Это свидетельство того, что мы отличаемся от мафиозной Колумбии и Нигерии, которую раздирают противоречия.

Поэтому можно считать оптимистичным уже то, что хоть в чем-то мы близки к Европе. В какой-то части наша мечта о сближении с ЕС осуществляется.

У нас есть некоторые улучшения в показателях рождаемости. В 2010 году были три области и город Киев, где рождаемость превышала смертность. В этом году добавилась еще Черновицкая область. Если каждый год к этой когорте будет присоединяться хотя бы одна область, то лет через 20 у нас завершится депопуляция населения.

К сожалению, последние десятилетия у нас формировали доминирующий тип скептиков. Было много неудач, и у нас уже выработался тип скептического отношения к жизни и будущему.

В чем суть нашего пессимизма? У нас основания для оптимизма, так сказать, локальные. А поводы для пессимизма – системные. Просто нет еще видения целостного превращения страны – куда она идет и куда придет даже в ближайшие годы. Поэтому, когда человек видит локальные улучшения и системную неопределенность, последнее больше влияет на его отношение к жизни и к будущему. Мало указывать на какие-то локальные улучшения, нужно дать целостную перспективу – это есть задача для власти. Тогда и появится оптимизм – не как точечное явление, а как общая оценка.

Ирен Роздобудько, писательница:

ПЫТАЮСЬ СМЕЯТЬСЯ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА НУЖНО ПЛАКАТЬ

Я по жизни человек оптимистичный. Когда есть повод поплакать, пытаюсь его так переформулировать, чтобы посмеяться. Но то, что происходит в стране, никоим образом не настраивает на оптимизм.

Меня поразили люди из Восточной Украины. Этот год у меня был посвящен путешествиям на восток – в Мариуполь, Горловку, Донецк (Ирен Роздобудько – родом из Донецка. – Авт.). Как-то думаешь – зачем ты там нужен со своими украинскими книжками? А я увидела, что эти люди интересны, умны, прекрасны. Они очень много читают украинской литературы, осведомлены о современных украинских авторах. Нет никакой культурной изолированности. Мне было очень приятно.

Павел Полянский, руководитель Центра образовательного мониторинга:

2011 ГОД ПОКАЗАЛ «ХУ ИЗ ХУ»

Выросло число рожденных детей – это прежде всего должно вселять оптимизм. Украинское государство в этом случае имеет будущее, у родителей будет забота, а у учителей – работа.

Дает основания для оптимизма образовательный корабль, который в который раз в своей истории выстоял в этом штурме словесного реформирования. 2011 год четко показал, «ху из ху» в украинском образовании: кто живет образованием, а кто хочет жить с образования. Всегда важно, когда есть определенность. И здесь уже все маски были сорваны и лица всех стали выразительно заметны.

Из личного – мне вселяет оптимизм то, что дочка очень успешно сдала сессию, это ее весомый вклад в модернизацию национальной системы образования и повышения общего украинского образования. В 2011 году я написал учебник по Всемирной истории для 11-го класса.

Я до сих пор счастлив звонить по телефону своим учителям. Человеку в жизни очень важно знать, что он иногда может пообщаться с близкими людьми, которые в свое время очень много для него сделали.

Владимир Горянский, актер:

В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ВСЕГДА СНИМАЛИ КОМЕДИИ

Сложный вопрос... Год был очень тяжелым, странным, бестолковым.

Но на исходе года появился какой-то оптимизм, надежда... По-моему, власть поняла, что нужно что-то делать, а не “высасывать из пальца” законы. Думаю, в будущем году их мозги будут работать в том направлении, чтобы быть ближе к народу.

С точки зрения творчества, тоже нет большого оптимизма. Данный “гастрольный закон” прекратит все гастроли. Да и так – кто там ездит? Роговцева, Горянский, Сумская, Хостикоев... Теперь и они не будут ездить, если примут этот закон...

Ну какой оптимизм? Разве что выжили. Бывало хуже.

Поэтому нужно верить, снимать комедии, романтичные и оптимистичные фильмы. В трудные времена всегда снимали комедии. Думаю, этот заряд позитивной энергии как-то сработает.

Анжелика Рудницкая, певица, художница:

ПОРАЗИЛ ДЕПУТАТ, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ РОДЫ У СВОЕЙ ЖЕНЫ

Хорошего всегда много. Я для себя не подводила итоги года. Но сказала бы, чтобы он был суетный.

В голову начинает лезть открытие стадионов, о которых много говорились. Но является ли это достижением? Делалось ли для украинцев? Еще не известно: для чего, какими усилиями и какими будут результаты.

Меня поразил в этом году народный депутат Юрий Стець, который лично принял роды у своей жены. Жизнь иногда устраивает такие ситуации, что ты невольно вынужден становиться героем.

Я недавно была в маленьком местечке Ладыжин. Там дети писали сочинения, о чем они мечтают. И оказалось, что один мечтает изобрести лекарства от рака, другой – построить дом для детей, которых обижают в семьях. Мой 10-летний племянник мечтает изобрести машины, которые не будут портить экологию. Нам всем нужно учиться у детей. Они открывают этот мир и в то же время понимают, что этот хрупкий мир нужно беречь.

С детьми вообще очень приятно работать. В этом году мои любимые мастер-классы со звездными малышами превратились в традиционные встречи. Мы были и в интернатах, и в обычных школах, и в Институте рака.

У меня были много выставок за рубежом. Это создает позитивный имидж страны. Люди видят, что у нас не только голые девушки по заграницах ездят, а есть что-то другое.

Хотелось бы, чтобы мы становились мудрее и духовный мир преобладал над материальным. Я сегодня подумала, что ни одного интервью не было на протяжении года, в котором бы не спрашивали о деньгах: где берешь, за сколько продаешь, что, куда, кому. Мы стали настолько примитивно меркантильными. Хочется, чтобы люди научились положительно мыслить, научились мечтать и быть ответственными.

Мирослав Попович, философ:

ХОРОШО, ЧТО НИКАКОЙ КАТАСТРОФЫ НЕ БЫЛО

Уже хорошо то, что никакой катастрофы не было. И пусть будет по крайней мере не хуже, чем сейчас. Это уже такой болезненный оптимизм. Но на большее, по-видимому, нам рассчитывать нельзя.

Люди стали лучше понимать самих себя и друг друга.

Прошедший год свидетельствует, что у народа в целом сохраняется здравый смысл и он придерживается рациональных правил жизни. Поэтому можно верить, что украинский народ будет жить лучше.

В следующем году ключевым событием будут выборы. Это будет очень важная веха в истории нашей страны.

Опрашивала Анна Ященко