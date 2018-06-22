Что происходит в стране и кто кому сколько должен

Реформы власти, которые так и остаются по факту идейными соображениями, а никак не действенными шагами, все же проявились. Правда, только в очень узком направлении – в сфере социальных льгот. То, о чем мечталось руководству страны долгое время, наконец-то суждено сбыться. И тому свидетельством является государственный бюджет на 2012 год. Его принятием парламент побил рекорд – в среду вечером документ был подан правительством в Раду, а уже в четверг принят депутатами, так сказать, в «авральном» режиме после его доработки Кабмином. Корректировки коснулись и переходных положений. Фактически, не урезая соцльгот, их выплату поставили в полную зависимость от пожеланий Кабинета министров. В пункте 3 упомянутых положений говорится, что социальные выплаты и льготы будут осуществляться «исходя из наличествующих ресурсов госбюджета и бюджета Пенсионного фонда». Власть подчеркивает, что соцгарантии будут выполняться в полном объеме и даже свыше (льготы чернобыльцам, детям войны, афганцам и пр. вырастут на 20-25%), то на деле если госсредства станут ощутимым дефицитом, то получение обещанного стоит под большим вопросом. А закамуфлировали все это сокращением привилегий народным депутатам, причем тех, которыми они априори не пользовались. Обо всем по порядку…

Во времена СССР льготы росли как грибы после дождя, ими пытались компенсировать пустые прилавки и друге блага, которые не предусматривались для народа в принципе. Затем последовал распад соцлагеря и льготный режим стал неподъемным для бюджетов образовавшихся независимых государств. Украина не является исключением. Но вместо того, чтобы соцльготы упорядочить, власть постоянно проводила различные попытки их сокращения на фоне их же расширения, что на деле можно назвать открытым заигрыванием к населению, особенно в преддверии выборов.

Резкое ограничение выполнения соцгарантий началось с 2000 года разного рода постановлениями и бухгалтерскими корректировками. Именно с этого времени и пытаются ветераны, участники ВОВ и чернобыльцы-ликвидаторы добиться в судах восстановления законных прав на господдержку. Первая «реформаторская» попытка сократить бюджетные траты в этой сфере была предпринята Кабмином нынешнего Президента Виктора Януковича. В 2002 году возглавляемое им правительство приняло 4-ех летнюю государственную программу, в которой планировалось заменить соцльготы денежной компенсацией. Но ее пришлось заморозить в 2004 году из-за отсутствия реестра получателей помощи.

Затем была попытка Кабмина Тимошенко, но и она не состоялась. В июле 2007 года Конституционный суд отменил положения закона о госбюджете, которые касались приостановки выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касалось 21 категории граждан Украины – от чернобыльцев до пенсионеров. Но выплаты от этого не восстановились. Тогдашняя власть не мешала украинцам подавать в суд, т.к. оплачивать выигранные гражданами иски не собиралась, просто нечем было. Долги росли, а для «укрощения» возмущения льготников в бюджете-2009 подкорректировали привилегии чиновников и народных депутатов. «Мы приняли решение, что сокращение социальных расходов будет завершаться сокращением льгот для чиновников и льгот для народных депутатов, слишком высоких пенсий, которые зашкаливают за разумные пределы», - говорила тогда Юлия Владимировна. Но определенных сдвигов добиться не удалось…

Нынешний Кабмин пошел другим путем. Сначала он продемонстрировал, что его постановления гораздо выше действующих законов, а решения судов и вовсе не имеют для него значения, а сейчас беспрецедентные действия узаконил. После непрохождения в парламенте вызвавшего бурю недовольства со стороны электората законопроекта "О гарантиях исполнения решений суда" (№7562), которым предусматривалось не только ограничить или отменить ряд льгот, но и скрыть от любопытных глаз конкретные их объемы и механизмы предоставления, что полностью переходило под контроль Кабинета Министров, 14 июня т.г. Верховная Рада приняла на первый взгляд вполне безобидные изменения в закон о госбюджете-2011. Среди массы цифр документа (законопроект №8654) просматривается основной реформаторский пункт – соцвыплаты будут определяться не размерами согласно законам, а постановлениями Кабмина. Среди «пострадавших» - самые «высокооплачиваемые» категории - дети войны, чернобыльцы и военные пенсионеры. Народные избранники, вернее 252 народных депутата поименным голосованием осуществили противоконституционный шаг (по аналогии упомянутого действия правительства Тимошенко, которому противостоял КС, но на сей раз этого пока не последовало). 53 народных депутата обратились в Конституционный суд относительно правомерности вводимых норм. Как считает президент ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев, «судя по составу суда, это (решение – ред..) может быть принято где-то в январе следующего года». Закрепил осуществленное Кабмин 6 июля т.г. принятием постановления (№745), которым сократил соцвыплаты для ряда категорий граждан. Государство по этой статье расходов уже задолжало более 100 миллиардов гривень. Погасить «заем» возможности нет и, как показывает жизнь, никогда не будет. Во спасение казны и имиджа страны заработало нововведение – платить будут соизмеримо состоянию бюджета. При этом нельзя забывать, что на такое пиковое состояние власть сама себя обрекла. Расширение социальных гарантий, что происходит по сегодняшний день, любая правящая команда считает политическими дивидендами. Но на сей раз ожидания верхов могут не состояться, о чем говорят активизирующиеся массовые акции протестов. Терпение украинцев небезгранично…

И опять дежавю – для успокоения электората «придатком» к кабминовскому диктату относительно соцльгот подается сокращение привилегий для народных депутатов. В частности, льгота на право бесплатного проезда в общественном транспорт, бесплатное пользование парковкой, обеспечение после выхода на пенсию народного депутата путевками и транспортом в случае необходимости, в целом обеспечение путевками, выплата одноразовой компенсации для создания надлежащих условий проживания (лучше бы приравняли пенсии и зарплаты народных избранников к средним по Украине). Зато расширяется «гособслуживание» Верховной Рады и Администрации Президента, а также силовых структур.

Как отметил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко, суммы в бюджете на содержание власти в 2012 году увеличены даже не в сравнении с прошлым годом, а в сравнении с законопроектом, который был подготовлен к первому чтению. В частности, на содержание Секретариата Кабмина по сравнению с первым чтением госбюджета добавлено 23 млн. грн., на обслуживание деятельности Президента - 7 млн. «Это касается Государственной судебной администрации, Министерства внутренних дел и других органов власти», - подчеркивает Н.Томенко.

Член фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир Яворивский заявил, что льготы депутатам приостановлены на год бюджетом, вместо того, чтобы принять отдельный закон по этому поводу. Он назвал госбюджет-2012 антисоциальным, и в следующую сессию будет требовать принятия полноценного закона об отмене льгот нардепам.

Позицию власти пояснил премьер-министр Николай Азаров: «Что можем сделать для людей – мы делаем. Все, что чревато подрывом финансовой стабильности государства, – на это пойти мы не можем».

В партии «Наша Украина» заявляют, что принятый бюджет приведет к тому, что на конец 2012 года разрыв между реальным и официальным размером минимальной зарплаты будет почти 700 грн., а миллионы пенсионеров в декабре следующего года будут получать пенсию не более 884 грн.

По мнению «нашеукраинцев», в новом бюджете продолжается нарушение закона об оплате труда: должностной оклад работников 1-го тарифного разряда предусмотрен на уровне 773 гривни, что на 300 гривен меньше, чем прожиточный минимум, установленный нынешним бюджетом. Правительство планирует уменьшение общего фонда оплаты труда украинцев в 2012 году на 15,6 миллиарда гривен.

А о том, что прожиточный минимум, по меньшей мере, на 30% не отвечает реальному размеру прожиточного минимума, говорить и вовсе не стоит. Поэтому, как отмечается в заявлении «Нашей Украины», размеры социальной помощи на детей-сирот, малообеспеченным семьям, инвалидам и другим социально незащищенным группам населения не способны обеспечить даже элементарный уровень социальной защиты. Расходы на здравоохранение сокращены на 2,3 млрд. грн., при том что финансирование медицинской отрасли и в нынешнем году было недостаточным, а доступ большинства граждан к медицинским услугам ограничен из-за их высокой стоимости.

В заявлении подчеркивается, что существенно увеличено финансирование судебной системы и правоохранительных структур, которые фактически обеспечивают карательные функции режима. На 596,2 млн. грн. увеличено финансирование МВД, на 206 млн. грн. увеличиваются расходы на Генеральную прокуратуру, при том что в 2011 году бюджет Генпрокуратуры вырос на 75%.

Как видно из заявлений оппозиции (ее доводы можно считать существенными, несмотря на цветовую гамму принадлежности, всегда правду можно было узнать только из заявлений оппозиции), грядут тяжелые времена. До сегодняшнего положения вещей довела бесхозяйственность власти на протяжении 20 лет независимости Украины. В нашей стране сейчас действует почти 160 различных льгот, под которые попадет 40% населения (более 18 млн. человек). Для бюджета, дефицит которого в 2012 году предусмотрен на уровне более 25 млрд. грн., при этом объем госзаимствований увеличится на 7% - до 98,5 млрд. грн., а дефицит госфинансов вырастет до более 37 млрд. грн. (2,5% ВВП), рост соцгарантий не по плечу. При этом сам Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%. Госдолг страны вырос с начала текущего года на 9%, достигнув 59 млрд. долл. (по тысяче евро с каждого жителя страны). Об инфляции можно не говорить - официальная не соответствует реальной, каждый украинец в этом убедился на собственном кошельке. Конечно, в такой ситуации следует экономить, что в принципе соответствует мировой практике. Но для наших верхом главный приоритет - удержаться у власти, а тут, как известно, без популизма не обойтись, причем с примесью эквилибристических уловок. Вместо этого давно пора составить реестр получателей социальных льгот, рассчитать их размеры согласно экономическим реалиям, провести контроль распределения соцльгот по категориям и по отраслевым направлениям. Но, видимо, власти не до этого…

Как отмечает директор программы “Верховенство права” Международного фонда “Возрождение” Роман Романов, приближение выборов делает политиков щедрыми на новые социальные обещания, между тем, нужна объективная оценка ситуации и системный пересмотр уже установленных льгот. "Государство должно развивать предоставление социальных услуг, ведь денежные выплаты далеко не всегда являются эффективным средством помощи. Во многих населенных пунктах отсутствует доступ к медицинским или юридическим услугам как таковой, инфраструктура для людей с инвалидностью», - подчеркивает эксперт.

Председатель ВОО «Общая цель» Руслан Бортник отмечает, что «бюджет 2012 года выполнен в лучших традициях социального популизма, который особенно проявляется в год выборов. Провидение выборов в Верховную Раду Украины, которые состоятся осенью 2012 года, имели на бюджет заметное влияние». По его убеждению, власть в условиях экономической рецессии пытается удержать социальные стандарты и даже задобрить бюджетников перед выборами.

«Именно поэтому запланированное повышение заработных плат и пенсий на 20-30% разбито на 5 этапов на протяжении 2012 года. Таким образом, партии власти гарантированы по меньшей мере 5 положительных информационных поводов на протяжении года, предпоследний из которых буквально за 20 дней до выборов», - отмечает Р.Бортник.

«Такой подход к формированию государственного бюджета, векторов развития страны, гиблый; является одной из причин экономической деградации Украины. Ведь в попытках сохранить социальные льготы и рейтинги власть не реформирует государственный механизм управления – главный источник экономии, и, что хуже всего, сокращает финансирование стратегических направлений развития и государственных проектов», - считает эксперт.

По его мнению, в конечном результате это приведет к очередному витку экономической рецессии и усилению технологического отставания от ведущих стран мира.

Если учесть, что Украина заняла четвертое место, пропустив вперед Мадагаскар, Армению и Гвинею, в рейтинге "Forbes" 10 худших экономик мира, а по подсчетам ООН, за чертой бедности живут четверо из 5 украинцев, при этом за последний год мы обеднели еще на 10%, то спрашивается - о каком еще «усилении отставания» может идти речь. В рейтинге экономической свободы, который составляет Всемирный банк, Украина занимает 163-ю позицию - между Казахстаном и Гондурасом. Между тем, тогда как реальная средняя зарплата в Украине составляет в пределах 2 тысяч гривен, наши миллиардеры все чаще фигурируют в мировых рейтингах богачей на первых позициях. И еще один показатель: Украина заняла предпоследнее – 100-е - место в «Рейтинге прогресса» аудиторско-консалтинговой компании ФБК. Наш индекс прогресса - «минус» 123. На последнем месте Боливия – «минус» 135.

Так может пора разобраться, что творится в стране, а также кто, кому и сколько должен…

Нана Черная