Против харьковских чернобыльцев шьют уголовное дело

16 декабря около 6:00 милиция задержала и принуждением доставила на допрос в следственное управление ГУ МВД Украины в Харьковской области председателя Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимира Проскурина.

Проскурин сразу же объяснил, почему он задержан. «Это направлено на то, чтобы сорвать мою явку на отчетно-избирательную конференцию «Союза Чернобыль Украины», делегатом которой я являюсь. Задание – сохранить на должности президента организации Юрия Андреева, который, по мнению многих, потакает интересам власти», - сказал он.

На сегодня чернобыльцы оказались едва ли не единственной в Украине силой, которая смогла согласованно выступить против урезания льгот правительством Азарова. По всей стране прокатилась волна протестов ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В каждом регионе люди выдвигали одинаковое требование – выплачивать назначенные судами пенсии. И в Киеве, и в Донецке, и во Львове власть сумела договориться с ликвидаторами. Только в Харькове, колыбели движения чернобыльцев в Украине, остается очаг сопротивления. Однако и среди харьковских чернобыльцев наметился раскол.

Председатель областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник сразу «нашел общий язык с Харьковской облгосадминистрацией» и согласился с ОГА, что вопрос выплат пенсий чернобыльцам решается на центральном уровне, а местное управление Пенсионного фонда Украины «выполняет функцию почтальона, который только доставляет выплаты», а не самостоятельно определяет их размер.

В свою очередь Харьковское городское отделение Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украина» выступило с четким «нет». Городские чернобыльцы несколько раз выходили на пикетирование облгосадминистрации и управления ПФУ в Харьковской области. Лидером «оппозиционных чернобыльцев» стал председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин. Он призвал чернобыльцев сменить «марионеточное» руководство «Союза Чернобыль Украина», которое, с его точки зрения, лоббирует интересы власти, а не рядовых ликвидаторов.

После таких публичных призывов Проскурина, делегата отчетно-избирательной конференции «Союза Чернобыль Украины» (проходила в Киеве 16-17 декабря) задержала милиция возле его собственной квартиры.

Проскурин отметил, что 15 декабря получил повестку к следователю, однако «она была первой, и законного повода для принуждения не было».

Одновременно начальник следственного управления областной милиции Зиновий Галаван заявил, что Проскурина допрашивали в рамках уголовных дел, нарушенных по факту предоставления неправдивых сведений управлению Пенсионного фонда Украины для начисления пенсий чернобыльцам. Дела возбуждены по признакам ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, использование поддельных документов).

По словам Проскурина, на протяжении суток его статус по уголовному делу менялся дважды: сначала со свидетеля на подозреваемого, потом наоборот. Также относительно него на протяжении суток была применена и отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тот же день, 16 декабря, на допрос привели еще одного оппозиционного к Андрееву делегата отчетно-избирательной конференции «Союза Чернобыль Украины», члена общественной организации инвалидов чернобыльской катастрофы «Чернобыльский Спас» Петра Прокопенко. По данным милиции, его также допрашивали в рамках возбужденных уголовных дел по факту подделки документов.

Допросы Прокопенко и Проскурина продолжались и 17 декабря. «С меня взята подписка о невыезде, и вручена повестка на субботу. Выкапывают какие-то бумажки и шьют мне подделку документов. А в целом хотят не пустить нас на конференцию и дискредитировать в глазах чернобыльцев», - заявил Проскурин.

При этом чернобылец отверг обвинение в подделке документов о статусе ликвидатора аварии в Чернобыле. Проскурин заявил, что имеет оригиналы выданных во время пребывания в Чернобыльской зоне бумаг, которые подтверждают его статус. Кроме этого, по словам Проскурина, у него также сохраняется архивная справка, выданная Киевским облуправлением милиции, которая удостоверяет наличие в архиве оригиналов всех документов, подтверждающих его пребывание в Чернобыле. «В органах милиции каждый день пребывания личного состава фиксировался в журналах, в соответствующих приказах. Все эти приказы сохранились в оригиналах. Я подозревал, что против меня будут применены репрессивные меры, поэтому несколько недель назад обратился в письменном виде к народному депутату Волынцу с просьбой вытребовать настоящие документы, что он и сделал», - сказал Проскурин.

По его словам, народный депутат Михаил Волынец 16 декабря лично привез эту справку в Харьков. «Никаких сомнений относительно меня нет. Никаких других документов быть не может», - отметил чернобылец.

На второй день допроса, 17 декабря, обоих делегатов всеукраинской конференции «Союза Чернобыль Украина» Проскурина и Прокопенко скорая медицинская помощь, диагностировав повышение давления, забрала из следственного управления областной милиции в больницу.

По словам Прокопенко, ему стало плохо в следственном управлении, поэтому вызывали карету «скорой». «Врачи констатировали гипертонический криз, заодно осмотрели и Проскурина – а у него еще хуже, и обоих немедленно забрали в больницу», - сказал Прокопенко.

Оба чернобыльца госпитализированы, и сегодня они находятся в Харьковском областном специализированном диспансере радиологической защиты населения.

Поддержал харьковских чернобыльцев народный депутат Украины, бютовец Сергей Пашинский. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что так называемый социальный диалог, который власть якобы начала с чернобыльцами, - это просто обычные примитивные репрессии. Весь диалог сводится к подделке уголовных дел и арестов настоящих лидеров чернобыльцев», - сказал Пашинский. Он заявил, что партия «Батькивщина» на следующей сессионной неделе будет требовать отчета министра внутренних дел Виталия Захарченко «относительно того правового бандитизма, который творят его подчиненные по всей Украине».

Партия регионов, членом которой до тех пор был Проскурин, не осталась в стороне конфликта с чернобыльцами. 16 декабря Совет Харьковской областной организации ПР принял решение об исключении чернобыльца из партии. В сообщении облорганизации отмечается, что Проскурин исключен из партийных рядов «за нарушение требований статьи 4.2 Устава Партии регионов (обязанности члена Партии регионов. – Авт.), допущение дискредитации высокого звания члена Партии регионов и совершение действий, несовместимых с последующим пребыванием в рядах партии».

Сам чернобылец, комментируя свое исключение из Партии регионов, иронически отметил, что считает это подарком на годовщину своей свадьбы. «Мы с женой восприняли эту весть как подарок на семейную годовщину. Как будто камень упал с души. Не хочу себя ассоциировать с партией, в рядах которой я боролся за избрание президентом Януковича. Я вступал в партию, которая в свое время блокировала трибуну Верховной Рады, чтобы повысить социальные гарантии чернобыльцам, а не отнять их», - подчеркнул он.

Сегодня, находясь в больнице, Проскурин инициировал создание новой чернобыльской организации. Он предложил харьковским ликвидаторам выйти из организации «Союз Чернобыль Украина» и создать новую всеукраинскую общественную организацию чернобыльцев, «которая эффективно будет отстаивать интересы простых чернобыльцев». «Организация «Союз Чернобыль Украина» является рупором бессмысленных идей правительства относительно чернобыльцев. Часть этих идей даже инициировала верхушка организации, в частности Андреев», - подчеркнул Проскурин.

Он отметил, что «чернобыльцы будут продолжать борьбу за свои права» в рамках новой общественной организации и что харьковские чернобыльцы готовы к новым акциям протеста. «Мы будем проводить работу по формированию новой организации, а также и в дальнейшем будем требовать выплачивать чернобыльцам по закону и выполнять решение судов о назначении пенсий и компенсаций... Эта власть не вечна. Будут выборы», - резюмировал он.

В свою очередь, Харьковская облгосадминистрация пытается наладить контакт с местными оппозиционными чернобыльцами. Губернатор Михаил Добкин заявил, что местная власть наладила диалог с чернобыльцами, и это даст возможность решить острейшие вопросы.

Начальник главного управления Пенсионного фонда в Харьковской области Виктор Ачкасов заверил, что те чернобыльцы, которые смогут подать справку о заработной плате во время пребывания в зоне отчуждения, будут получать от 3 до 5 тыс. грн. на месяц. «Таких людей (среди чернобыльцев. – Авт.) в области 90%. Остальным, согласно с постановлением Кабинета Министров Украины, будет насчитываться размер минимальной пенсии для инвалидов-чернобыльцев. Инвалид I группы будет получать минимум 2345 грн. 55 коп., инвалид II группы – от 2098 грн. 65 коп., инвалид III группы – минимум 1851 грн. 75 коп. Весь пересчет пенсий в Пенсионном фонде Украины в Харьковской области планируют провести в декабре 2011 года», - сказал он.

«Чернобыльцев, которые получают до 2 тыс. грн., большинство, – 6758 человек, или 70% от общего количества пенсионеров-чернобыльцев», - отметил зампредседателя ОГА Игорь Шурма. Поэтому, по его словам, у большинства чернобыльцев после пересчета пенсии вырастут. Кроме этого, по словам Шурмы, до конца 2011 года пять семей харьковских чернобыльцев получат квартиры.

Некоторых чернобыльцев ко дню чествования ликвидаторов наградили Слободским почетным отличием «Чернобыльский почет» и дали материальную помощь. В целом, по данным Шурмы, сумма выплат материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате Чернобильской катастрофы, ко дню чествования участников ликвидации следствий аварии на ЧАЭС и годовщине аварии составляет 622 тыс. грн.

В то же время Харьковский окружной административный суд запретил «оппозиционным ликвидаторам» 14 декабря проводить пикетирование облгосадминистрации.

Харьковская власть пытается действовать методом «кнута и пряника». Очевидно, что чиновники пытаются успокоить ликвидаторов, но при этом не потерять реноме надежного проводника реформ. Со своей стороны, чернобыльцы не намерены терять завоеванных позиций и, наиболее вероятно, будут принимать более активное участие в политической жизни страны.

Юрий Ларин, Харьков