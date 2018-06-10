Рок-фестиваль “Сигет”: как поймать кайф за 120 евро

В Будапеште на острове Обуда, что на реке Дунай, проходит рок-фестиваль "Сигет", который будет длиться семь дней, – с 8 по 15 августа. В этом году юбилей – фестивалю наполняется 15 лет. За эти годы фест ни разу не менял своей прописки.

Хотя "Сигет" называется Восточноевропейским рок-фестивалем, но он, особенно за последние годы, приобрел незаурядную популярность по всей Европе. Здесь можно услышать разные языки: английский, немецкий, французский, русский, финский, испанский, итальянский...

Билет на все дни фестиваля стоит 120 евро. Его можно купить прямо при входе на остров. Кстати, при входе – жесткий контроль: охрана тщательным образом проверяет вещи, особенно жидкости, не пропускают даже с простой водой. Мол, все что человеку нужно, он купит на острове.

Обычно люди приезжают на "Сигет" компаниями, парами, предпочитают жить прямо на острове, в палатках. Правда, возникает вопрос, как и где все эти гости моются? Но, судя по всему, они решили отдохнуть и от личной гигиены.

Атмосферу праздника можно описать несколькими словами: музыка в стиле рок, спиртное, кальян, конопля, секс и много других “радостей”. Остров Обуда, во время проведения фестиваля, вполне можно было бы назвать Страной полного кайфа.

Увидеть кого-то без алкогольного напитка непросто, разве что уже кто-то так много выпил, что больше не может. Самые ходовые спиртные напитки – пиво и бехеровка. Кроме того, на каждом шагу кто-то что-то курит, нетрудно догадаться, что именно. Некоторые забивают косяк бесцеремонно – под ногами у прохожих.

Впрочем, среди всего этого интернационального нетрезвого и обкуренного люда господствует достаточно товарищеская атмосфера, ни одной ноты агрессивности: каждый тебе улыбается, позволяет себя фотографировать и отвечает на любые вопросы.

В фестивале задействовано около 60 сцен, на которых выступают рок-, Этно-группы. На разных площадках предоставляется самый широкий спектр услуг, которые помогут превратиться в панка, рокера или любой другой колоритный персонаж. Можно сделать соответствующую прическу, татуировку, приобрести специфическую одежду и соответствующие аксессуары. Есть также места, где можно заняться медитацией.

Основными сценами на "Сигете" является Main Stage и Wan2 Stage. Украину на фестивале будут представлять две группы – “Естетик Едъюкешн” и “Танок на майдане Конго”. Но лишь “эстетики” благодаря мобильному бренду Djuice смогли попасть на одну из основных сцен – Wan2 Stage, а ТНМК будут выступать на так называемой "восточной" малой сцене Bahia Stage.

В этом году также благодаря SMS-викторине от Djuice число посетителей из Украины увеличилось, – приехало аж 80 человек.

Оксана Климончук, фото автора и Кирилла Кислякова