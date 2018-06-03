Из какого рукава и какого именно джокера вытащит Табачник?

Образование, как минимум, должно быть благодарно нынешнему руководителю Министерства образования за резонанс, которым сопровождаются его деяния. Если бы не длинный шлейф из скандалов вокруг его бизнес-сделок и провокаций, никто бы в СМИ не проявлял такого интереса к реальному состоянию наших образовательных проблем.

Их хватало и до Дмитрия Табачника. Впрочем, с его появлением ситуация не только обострилась, но и дошла до предела - непутевое администрирование, засилье коррупционных схем и политизация отрасли. «Плюс» маниакальное стремление подчинить высшую школу электоральным нуждам партии власти.

Высшая школа как электоральный раздражитель Особую роль среди инициатив Табачника играет проект модернизации управления вузами. Согласно плану министра, он должен увеличить контроль Минобразования над ректорами и университетскими ресурсами, что гарантирует властям соответствующие выгоды в ходе предстоящих парламентских выборов.

И, несмотря на то, что до сих пор тысячными митингами удавалось защищать отрасль от убийственных инициатив министра, его желание обустроить высшую школу «под себя» с течением времени только увеличивается. Потому что выборы «на носу», и кто знает, сколько ему в этом кресле осталось.

А пока народ гадает, из какого рукава и какого именно джокера вытащит министр в виде того или иного законопроекта - как кота из мешка - стоит задать себе принципиальный вопрос. Каким могло бы быть высшее образование, если бы профильным министерством не руководил Дмитрий Табачник, а страной - Виктор Янукович? Или если бы в парламенте появилось правящее большинство, способное поддержать проект реформирования высшей школы, альтернативный министерскому.

К примеру, законопроект, подготовленный «Фронтом Змін».

«Как вы лодку назовете - так она и поплывет» Одним из первых вызовов, встающим перед любым нормативным актом, есть ответ на вопрос - какую цель преследует предмет его регулирования? К сожалению, действующее законодательство не определяет цель, стоящую перед высшим образованием.

Проект ФЗ в целях отрасли видит «всестороннее развитие личности, приумножение интеллектуального потенциала нации, подготовку высококвалифицированных работников для рынка труда».

С одной стороны, такой ориентир соответствует лучшим европейским традициям и потребностям украинских граждан. Кроме того, он не только декларируется, но и обеспечивается остальными новациями проекта - равным доступом граждан к бесплатному высшему образованию, независимым контролем над его качеством, конкурсным подходом к государственному заказу, равенством университетов различных форм собственности, реальным студенческим самоуправлением и действенной университетской автономией. Не «бумажной», а настоящей - административной, кадровой, академической, финансовой и имущественной - с правом собственности на весь университетский имущественный комплекс и интеллектуальный продукт, произведенный собственными силами.

Между тем проект Минобразования отсылает по этому вопросу к другому источнику. Мол, цель образования определена Законом Украины «Об образовании». Но там ее не найти - даже с использованием функции «поиска».

Такой подход может иметь два объяснения - на выбор. Либо Минобразования не занимается такими мелочами, как определение цели высшего образования - по сути, государственной политики в этой сфере. Либо стесняется называть вещи своими именами. В отличие от экспертов из АП, которые публично обвинили Табачника в стремлении «дорисовать» собственному ведомству восемь десятков новых полномочий на фоне сужения университетской автономии.

Не случайно за детищем министра в итоге прочно закрепилась кодовое название: проект закона «О Минобразовании».

Европейский университет на контрактниках не зарабатывает Следующее ключевой вопрос - как и где найти средства на качественное высшее образование европейского уровня?

Бесполезно ждать хорошего урожая от земли, которая хронически не поливается. Так же бесполезно ждать результата от науки и образования, которые хронически недофинансируются. Но, нечего скрывать, - денег на образование и науку у нашего государства при нынешнем руководителе действительно не хватает и в ближайшее время не прибавится.

К примеру, науку согласно бюджету-2012 будут финансировать в пределах 0,5% ВВП, хотя Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» установлена минимальная норма в 1,7%. А согласно Лиссабонской стратегии, наука требует финансирования в объеме не менее 3% ВВП.

Выход из ситуации, предлагаемый проектом Минобразования, ведет страну в тупик социальных противостояний и массовых протестов. Его «гибкие» формулировки позволяют ректору латать дыры в университетском бюджете за счет студенческих карманов и родительских кошельков. Очевидно, для того, чтобы удовлетворять потребности Табачника в «улучшении» помещений министерства и сотрудничестве с монопольными структурами, которые в итоге исчезают бесследно с университетскими деньгами.

К слову сказать, большинство фундаментальных университетов, представленных в первых сотнях мировых рейтингов, не зарабатывают на студентах - на том, что мы сегодня называем «контрактниками». Львиную долю поступлений они получают от науки и инновационной деятельности, благотворительных пожертвований (в том числе, эндавментов), и государственной помощи - преимущественно в виде грантов под конкретные образовательно-научные проекты.

Не случайно проект ФЗ не только мотивирует вузы вкладывать в инновации, передавая им право собственности на изобретения и имущество, диверсифицирует источники их поступлений, но и предоставляет им право свободно распоряжаться заработанными средствами - так называемым специальным фондом. Ведь потребность сдирать со студента последнюю рубашку напрямую зависит от ректорской безысходности.

Итак, студента-контрактника от обдираловки может спасти исключительно действенная финансовая автономия - как бы это парадоксально не звучало. Богатый университет не только не отнимет у него стипендию, но и грантами порадует и общежитие бесплатное предоставит.

Государственный заказ: прозрачный, конкурсный, под реальные потребности

При этом даже самая широкая финансовая автономия не освобождает государство от гарантий финансирования с его стороны базовых университетских нужд. Ведь право на получение высшего образования гражданами гарантировано Конституцией. Тем более, что даже нынешнее куцее финансирование потребностей высшего образования, которое сейчас осуществляется государством, могло бы сдвинуть дело с мертвой точки. Если бы средства дошли до адресата - без потерь и по назначению.

К сожалению, действующее законодательство этому не способствует. А проект Минобразования - несмотря декларативные призывы президента - ничего по сути в этой сфере не меняет. По-прежнему так называемые «бюджетные» места вузы у нас получают не по уровню качества образовательной, научной и инновационной деятельности, не по месту в национальном рейтинге, не по готовности абитуриентов учиться в этом университете - а по степени лояльности к Дмитрию Табачнику. Так сказать, по скорости добегания в кабинет министра.

По этому же алгоритму государство заказывает специалистов не согласно собственным потребностям или запросам рынка, а по тому, за что платит отец абитуриента или что умеет делать преподаватель. В итоге, и так небольшие средства налогоплательщиков вылетают в трубу. Или в виде «откатов» - в чей-то карман.

По данным ГлавКРУ, мы ежегодно несем огромные убытки, связанные с неэффективным использование бюджетных средств, потраченных государством на подготовку специалистов с высшим образованием. Только за последние три года не были устроены на работу 49 тысяч специалистов, подготовленных в соответствии с государственным заказом - на сумму в 2,6 миллиарда гривень! При этом служба занятости регистрирует бухгалтеров в 18 раз больше, чем вакансий, а экономистов - в 38 раз больше, чем требует рынок труда.

Как следствие - за и так скудные государственные ассигнования Минобразования готовит специалистов, в которых рынок не нуждается, или которых имеет в избытке, зато - не обеспечивает реальные потребности государства и экономики.

Не случайно проект ФЗ предлагает в данной сфере существенные изменения. Согласно им, университет - наряду с расширением внебюджетных источников финансирования и разрешением свободно распоряжаться заработанными средствами - получает и механизм открытого, прозрачного и конкурсного распределения государственного заказа. При этом средства закрепляются не за министерством, а за лучшими абитуриентами.

Средства ходят за студентом Части абитуриентов, достигших наибольших успехов по итогам независимой оценки, проект ФЗ гарантирует право обучения в любом учебном заведении за счет государства. Именно они получат так называемые «максимальные» персональные государственные гранты на получение высшего образования. Остальным лучшим поступающим государство обеспечивает частичную оплату стоимости обучения. А также устанавливает объем «социальных» грантов в соответствии с требованиями действующего законодательства и предыдущих обязательств в данной сфере.

Таким образом, с одной стороны, гражданин получает средства на получение высшего образования в соответствии с собственными способностями, потребностями общества в функционировании так называемого «социального лифта» и расчетами государства на продвижение наиболее талантливой и способной молодежи. Кроме того, вуз может рассчитывать на многоканальное финансирование из средств государственного бюджета - в виде студенческих грантов, базового финансирования государственных вузов, проектного финансирования исследовательских вузов, а также государственного заказа на подготовку специалистов и магистров на основе образовательной степени бакалавра.

Проектом предусматривается разграничение образовательных и образовательно-научных степеней (бакалавр, магистр, доктор философии) и профессиональных квалификаций (специалист, магистр профессионального направления, исследователь). Таким образом, средства распределяются адекватно - в существенно большем соответствии с требованиями и потребностями рынка, государства и гражданина. Ведь с учетом того, что сегодняшний бакалавр не получает профессиональной квалификации, ему трудно отвоевать себе достойное место на рынке труда. Кроме того, менее половины специалистов и магистров по окончании вуза не работают по выбранной специальности.

Проектом ФЗ предусмотрено моделирование механизма, при котором выпускник бакалавратуры может рассчитывать минимум на одну профессиональную квалификацию уровня специалиста. К примеру, бакалавр права может занять «нишу» помощника судьи, специалиста по финансовому праву, нотариуса и т.п. А бакалавр истории - учителя истории в основной школе, архивариуса или экскурсовода в музее.

«Кадры решают все» Не менее важным условием реальной финансовой автономии является предоставление вузов автономии кадровой.

Сейчас Минобразования сохраняет контроль над назначением ректоров, формированием наблюдательного и ученого советов, присвоением научных степеней и ученых званий, нормированием времени учебной работы преподавателей и определением порядка организации учебного процесса; созданием научно-учебных и научно-производственных объединений, осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

При этом отказываться от подобной мелочной опеки над тем, чем в Европе занимаются исключительно университеты, министерство не собирается. По крайней мере, в проекте, предлагаемом от его имени, административная вертикаль укрепляется и разветвляется.

Зато проектом ФЗ отнесено к полномочиям вузов все, что не запрещено действующим законодательством, вместе с предоставлением права присвоения образовательных и научно-образовательных степеней, выдачи дипломов бакалавра, магистра и доктора философии, определением содержания образования, утверждением штатного расписания и определением размера заработной платы преподавателей и ученых.

А также право избирать ректора, с которым учредитель лишь подписывает контракт. Даже если кандидат - личный оппонент министра.

Контроль за качеством - на инструментальном уровне Проектом ФЗ предусмотрено еще одно принципиальное новшество - внедрение независимого контроля за качеством высшего образования.

Сейчас, к сожалению, действенных инструментов такого контроля действующим законодательством не предусмотрено. Никто из образовательных управленцев еще не занимается, к примеру, уровнем подготовки юристов, которых в избыточном количестве выпускает большинство университетов страны. Хотя элементарное внешнее квалификационное оценивание в течение короткого времени должно дать ответ на это слишком «сложный» для Минобразования вопрос. И при этом - мотивировать наконец учебные заведения к конкуренции за лучшего студента, за качественное преподавание и за соответствующий конечный результат.

Согласно проекту ФЗ, контроль за качеством образования, с одной стороны, обеспечивается внешним оцениванием результатов обучения и профессиональной подготовки выпускников вузов с участием независимых агентств гарантии качества высшего образования и сертификационных центров. С другой стороны, гарантируется соответствующей системой лицензирования и аккредитации, которая выводится из-под контроля Минобразования и передается в полномочия независимого органа - Образовательной лицензионной палаты.

При такой модели лицензирование дает право на образовательную деятельность в данной сфере, тогда как аккредитация осуществляется для получения статусов университета, академии, исследовательского вуза и права обучать студентов за средства государственных грантов и государственного заказа.

Студент как составляющая университетской автономии

Как известно, студентам в Европе гарантированы широкие академические свободы. Такой подход прежде всего обусловлен пониманием роли, которую академические свободы и мобильность играют в оптимизации обучения студентов и развитии их личности.

Не случайно проектом ФЗ предусмотрено не только право выбора студентами учебных дисциплин или обучение в течение какого-то срока в других вузах (в том числе, зарубежных), но и гарантии студенческого самоуправления.

Среди наиболее принципиальных новаций в этой сфере - легализация механизма выборов в студенческий совет, отображающий представительство различных студенческих организаций пропорционально уровню их влияния среди студентов. В случае его внедрения ректор не сможет манипулировать традиционными спорами между конкурирующими студенческими организациями и структурами. Он, наконец, будет иметь дело с реальным, а не «карманным» студенческим большинством.

Между тем, в проекте Минобразования выстраиваются механизмы отчисления студента по неопределенным процедурам - вроде исключения из университета за «академический плагиат». В условиях перегруженной программы, когда на студенте «висит» по несколько рефератов в неделю, с помощью такого инструмента можно отчислить любого. Даже, несмотря на возражения студенческих профсоюзов. Похоже, на это и расчет - некое, довольно своеобразное понимание студенческой «мобильности».

И напоследок Визитной карточкой любого закона о высшей школе является предоставление гарантий равного и справедливого доступа граждан к ней.

Проектом Минобразования предусмотрена так называемая «трехступенчатая система поступления» в вуз, которая основывается на учете среднего балла школьного аттестата, результатов ВНО и «балла вузов». Как показывает практика последних вступительных компаний, подобный фильтр усиливает уровень взяточничества в школе и коррупции при поступлении в вуз.

Очевидно, бесполезно рассчитывать на то, что Дмитрию Табачнику об этом не известно. Так же, как и на то, что его отношение к руководимому им министерству и украинскому образованию изменится, пока он будет сидеть в том кресле.

Похоже, так же бесполезно надеяться и на то, что Виктор Янукович отреагирует на злоупотребления министра, как положено руководителю украинского государства. Хотя до 2015 года исключительно от него будет зависеть, как долго Дмитрий Табачник в этом кресле просидит.

Если оппозиция в следующем году не получит парламентского большинства.

Леся Оробец, Лилия Гриневич, специально для УНИАН