Осень - время девальвации?

Результаты работы украинского валютного рынка за сентябрь 2011 года дали еще больше поводов для разговоров о возможной девальвации гривны. Если сравнить результаты сентября 2011 года с сентябрем 2008 года, то складывается не очень радостная картина. В сентябре 2011 года наличной валюты купили на 2 млрд. долл больше, чем продали. В предкризисном сентябре 2008 года нетто-продажа наличной валюты составила 1,321 млрд.долл, в сентябре 2009 года нетто-продажи наличной валюты вообще были на уровне 560 млн. долл. Год назад покупка наличной валюты превышала продажу, но объем скупки валюты был в два раза ниже. Такой большой объем скупки наличной валюты, как в нынешнем сентябре, был зафиксирован только один раз - в ноябре 2008 года, когда нетто-покупка наличной валюты составила 2,3 млрд. долл, но тогда кризис был в самом разгаре. Сейчас же ситуация радикально другая и нет тех факторов, которые в конце 2008 года влияли на массовую скупку валюты.

Проблема усгубляется, еще и тем обстоятельством, что НБУ приходится покрывать потребность в валюте за счет своих золотовалютных резервов. Фактически за сентябрь 2011 года НБУ потерял около 3 млрд. долл из своих золотовалютных резервов - из них 2 млрд. долл он продал на межбанковском валютном рынке, чтобы удовлетворить повышенный спрос на валюту. В сентябре 2008 года НБУ истратил на интервенции только 150 млн. долл, в сентябре 2009 года - 1,239 млрд. долл, зато в сентябре 2010 года - только 670 млн. долл. Данные факты показывают, что сентябрь 2011 года выглядит явно в проигрыше по сравению с кризисными 2008-2009 годами и существенно проигрывает прошлому году.

Причины, которые привели к такой ситуации, в целом известны и о них говорили еще год назад, когда рассматривали принятие Налогового кодекса. Заложенная в кодексе ориентация только на крупный бизнес, привела к тому, что малый и средний бизнес начал массово уходить в «неофициальную экономику». Сейчас массовая скупка наличной валюты меньше всего зависит от физических лиц. Наличная валюта прежде всего используется «неофициальной экономикой» для своих расчетов. Как результат, за девять месяцев 2011 года общая сумма прироста наличной валюты внебанковского сектора составила около 8 млрд. долл (предварительная цифра), это значительно больше, чем за весь 2010 год. С одной стороны, это показывает, что «неофициальная экономика» развивается успешно и ей все больше и больше требуется валюты для работы, с другой стороны - это существенно ухудшается валютное равновесие на рынке. Поэтому решение НБУ осуществлять обмен только по паспортам - очень правильно решение, которое реально позволит уменьшить отток валюты в «неофициальную экономику». И хотя, как любое ограничение, оно вносит социальную напряженность и недопонимания населения, но в данной ситуации у НБУ не было выхода, чтобы затормозить процесс "вытекания" денег из его золотовалютных резервов.

К сожалению, эффект от тех преференций, которые получил крупный бизнес благодаря Налоговому кодексу, оказался неоправданно мал. Несмотря на рост экспорта, в целом внешняя торговля Украины остается дефицитной. По итогам восьми месяцев т.г. дефицит внешней торговли Украины уже составляет около 5 млрд. долл, а до конца года будет около 10 млрд. долл. Мало того, после принятия Налогового кодекса существенно выросла сумма уплаченных процентов и дивидендов украинских компаний нерезидентам. По итогам восьми месяцев, нерезиденты от украинских компаний получили уже больше валюты, чем за весь 2010 год.

Высказывать разные суждения о мировой экономике и выбирать с кем ей дружить, а с кем не дружить, может разве что Россия, с ее громадным профицитом внешней торговли. Для Украины то обстоятельство, что в этом в году не удалось наладить хороших отношений с МВФ, сыграло плохую службу. Если бы МВФ предоставил обещанные кредиты, то НБУ не пришлось бы распродавать свои золотовалютные резервы. Мало того, скорее всего зарубежные инвесторы с оглядкой на действия МВФ были бы более благосклонны к Украине, более охотно инвестировали бы в Украину и покупали ее облигации. Вместо этого приток зарубежных инвестиций мизерный (за исключение продажи Укртелекома), а последние продажи и простых и индексных ОВГЗ показывают, что нерезиденты пока что не спешат скупать украинские госгоблигации.

Может действительно правы те, кто пророчат обвальную девальвацию гривны и сеют семена паники на валютном рынке и высказывают прогнозы, что курс доллара в ближайшее время будет стремительно расти? Пожалуй, правы они только в одном - действительно в Украине сложилась преддевальвационная ситуация, так как просто не хватает валюты. Но, это не значит, что в данной ситуации единственно возможным выходом является девальвация гривны. Не стоит забывать, что в следующем году выборы в Верховную Раду, а девальвация гривны - это очень опасное явление с точки зрения политических пристрастий населения.

Средства для сдерживания девальвации гривны использованы еще далеко не все. Например, НБУ может принять решение об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами, что должно увеличить спрос валюты на рынке. Кроме, того НБУ может еще ужесточить нормативы по валютным позициям банков и тем самым стимулировать банки не скупать, а продавать валюту. Можно ужесточить и правила продажи наличной валюты, что еще больше уменьшит отток валюты из банковского сектора. Минфин может пересмотреть свою политику на рынке госбумаг и повысить доходность ОВГЗ размещаемых на первичном рынке, чтобы сделать эти бумаги привлекательными для нерезидентов. И последний довод королей - наконец то принять обещанные изменения к Налоговому кодексу, которые касаются возрождения малого и среднего бизнеса в рамках упрощенной системы налогогобложения. Все это может существенно уменьшить давление на валютный рынок и курс доллара можно будет удержать до выборов стабильным или относительно стабильным. А если этого не сделать, тогда украинский рынок может пережить еще одну, вполне вероятно, что не последнюю, волну девальвации гривны.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра