Рынок загородной недвижимости: активизация очевидна
Котеджный городок как явление появилось на украинской градостроительной арене сравнительно недавно... Наиболее серьезно сегмент загородной недвижимости развивается вокруг столицы Украины...
Коттеджный городок, как явление, появилось на украинской градостроительной арене сравнительно недавно - тогда, когда стала возможной покупка земли. Такой тип застройки подходит украинской ментальности - в конце 2007 года был проведен социологический опрос, который показал, что более 50% граждан Украины предпочли бы городской квартире свой дом за городом.
К тому времени коттеджное строительство динамично развивалось вокруг крупнейших областных центров – Донецка, Днепропетровска, Харькова, Одессы. Но, наиболее серьезно сегмент загородной недвижимости развивается вокруг столицы Украины.
Среди наиболее привлекательных направлений недвижимости в Киевской области выделим два: Обуховское и Житомирское. Но, так как первое направление имеет подчеркнуто элитный оттенок, сосредоточимся на Житомирском направлении.
Здесь выделяется коттеджный городок «Олимпик-Парке» (проект реализуется в 19 км от Киева по Житомирской трассе). Вот что говорил о проекте его инициатор, известный украинский финансист Николай Лагун, владелец банка «Дельта»: «Это будет комплексное развитие больших территорий с малоэтажными объектами и развитой инфраструктурой. В этом сегменте наблюдается большой спрос».
Один из владельцев коттежда в «Олимпик-Парке» Борис Лунев считает важным именно развитую инфраструктуру в коттеджном городке, в частности – намерение построить школу.
Спрос действительно был серьезный, однако на строительство коттеджных городков повлиял кризис 2008-2009 годов. Работы на многих площадках были заморожены. Причин для этого было много: резко осложнилась ситуации в финансово-кредитной системе Украины, жертвами чего стали как застройщики, так и покупатели. Сворачивание кредитных программ (около 80% рынка коттеджного строительства было ориентировано на ипотечные программы банков) и сокращение спроса на коттеджи стало причиной ощутимого снижения объемов продаж в этих проектах, где ставка была сделана на молодые семьи, как на основного покупателя загородного жилья.
2011 год стал первым, когда появились позитивные прогнозы и ожидания. При этом изменилась структура спроса на недвижимость - взгляды многих инвесторов и девелоперов с городского рынка недвижимости устремились на рынок малоэтажного домостроения. Оптимизм вызывают и цифры. Так, в Киевской области в традиционно пассивном, «отпускном» августе было продано 105 домов в коттеджных поселках. Приятно удивляет рост продаж на фоне июля, когда было заключено 85 сделок по приобретению домов в коттеджных поселках.
В «Олимпик-Парке» в текущем году работы существенно активизировались. В начале лета стала известна причина – Н.Лагун уступил права на объект народному депутату Владиславу Лукьянову. «Я считаю, что это хороший проект. Думаю, что только из-за кризиса он не был реализован в полной мере», – утверждал В. Лукьянов после того, как информация об изменении в структуре собственников «Олимпик-Парка» стала достоянием гласности.
Не в последнюю очередь намерение нардепа войти в проект «Олимпик-Парк» связано с тем, что В. Лукьянов имеет опыт реализации девелоперских проектов. Причем речь идет как раз о проектах, которые до прихода в них нардепа, испытывали сложности.
Со вступлением нового хозяина в права собственности активизировались работы по газо-, водо-, электроснабжению и канализации, ремонту дорожного покрытия. В. Лукьянов на встрече с инвесторами «Олимпик-Парка», состоявшейся 26 июня, заявил, что кроме прокладывания внешних инженерных сетей, в первую очередь, собирается закончить и сдать в эксплуатацию дома, которые были полностью профинансированы. В общем, В. Лукьянов взял на себя ответственность за успешную реализацию проекта «Олимпик-Парк». Результаты не заставили себя долго ждать, в ближайшем времени 50 коттеджей будут сданы в эксплуатацию. Начиная с февраля текущего года, на это было потрачено более 2,6 млн. долларов.
В осенне-зимний период «Олимпик-Парк» вступает уверенно – заканчиваются работы по газификации поселка. В активной стадии находятся другие виды инфраструктурных работ. В настоящее время около 30 домовладений находятся в стадии готовности. Нет сомнений в том, что до конца октября они будут сданы хозяевам и запущены в эксплуатацию. Имеются серьезные планы и на ноябрь-декабрь.
Этой осенью планируется сдача в эксплуатацию нескольких десятков коттеджей в «Олимпик-парке». Владельцы коттеджей отмечают хорошее качество работ. Например, Б.Лунев сообщил, что полностью удовлетворен качеством строительно-монтажных работ в своем домовладении. Его поддерживает и другой владелец коттеджа Евгений Супрун, но при этом добавляет: «Хотелось бы побыстрее оформлять документы…».
Беспокоит этот вопрос и нового собственника «Олимпик-Парка» нардепа от Партии Регионов В.Лукьянова. Причем, в данном случае проблема имеет иной качественный порядок: достройка определенного количества коттеджей тормозится потому, что Н. Лагун не спешит выполнять принятые на себя обязательства. К тому же, в свое время, руководя реализацией проекта, Н.Лагун оформил в собственность все коммуникации. Пока что их передача новому собственнику не произведена. Это тем более странно.
«Несколько раз обращался к Лагуну с предложением завершить процесс оформления документов. Ответы получал из серии «да, конечно». Звоню, предлагаю это сделать, в ответ – «я уехал в отпуск». Вернулся он из отпуска, но не спешит встретиться для подписания необходимых документов. Не хочется к этому прибегать, но я уже предупредил Лагуна, – подумываю о том, чтобы от имени инвесторов «Олимпик-Парка» потребовать от него выполнения обязательств» - сказал В.Лукьянов.
Новый собственник проекта считает, что все юридические аспекты урегулированы, вопрос передачи документации на домовладения и коммуникации будет решен. Думается, что Н. Лагун не станет дополнительно рисковать репутацией и оформит все необходимые документы в ближайшее время.
Возвращаясь к ситуации на рынке коттеджного строительства в целом, можно сказать, что загородный рынок имеет шансы выйти из кризиса раньше других сегментов: совокупность обстоятельств заставляют потенциальных покупателей более внимательно присматриваться к предложениям жилья именно в пригородах. Заметные позитивные сдвиги в строительстве и продажах ряда возводимых под Киевом коттеджных поселков, в частности, в «Олимпик-Парке», является наглядным подтверждением перспективности этого сегмента рынка жилой недвижимости.
Ольга Мудрая