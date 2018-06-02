Рынок загородной недвижимости: активизация очевидна

Коттеджный городок, как явление, появилось на украинской градостроительной арене сравнительно недавно - тогда, когда стала возможной покупка земли. Такой тип застройки подходит украинской ментальности - в конце 2007 года был проведен социологический опрос, который показал, что более 50% граждан Украины предпочли бы городской квартире свой дом за городом.

К тому времени коттеджное строительство динамично развивалось вокруг крупнейших областных центров – Донецка, Днепропетровска, Харькова, Одессы. Но, наиболее серьезно сегмент загородной недвижимости развивается вокруг столицы Украины.

Среди наиболее привлекательных направлений недвижимости в Киевской области выделим два: Обуховское и Житомирское. Но, так как первое направление имеет подчеркнуто элитный оттенок, сосредоточимся на Житомирском направлении.

Здесь выделяется коттеджный городок «Олимпик-Парке» (проект реализуется в 19 км от Киева по Житомирской трассе). Вот что говорил о проекте его инициатор, известный украинский финансист Николай Лагун, владелец банка «Дельта»: «Это будет комплексное развитие больших территорий с малоэтажными объектами и развитой инфраструктурой. В этом сегменте наблюдается большой спрос».

Один из владельцев коттежда в «Олимпик-Парке» Борис Лунев считает важным именно развитую инфраструктуру в коттеджном городке, в частности – намерение построить школу.

Спрос действительно был серьезный, однако на строительство коттеджных городков повлиял кризис 2008-2009 годов. Работы на многих площадках были заморожены. Причин для этого было много: резко осложнилась ситуации в финансово-кредитной системе Украины, жертвами чего стали как застройщики, так и покупатели. Сворачивание кредитных программ (около 80% рынка коттеджного строительства было ориентировано на ипотечные программы банков) и сокращение спроса на коттеджи стало причиной ощутимого снижения объемов продаж в этих проектах, где ставка была сделана на молодые семьи, как на основного покупателя загородного жилья.

2011 год стал первым, когда появились позитивные прогнозы и ожидания. При этом изменилась структура спроса на недвижимость - взгляды многих инвесторов и девелоперов с городского рынка недвижимости устремились на рынок малоэтажного домостроения. Оптимизм вызывают и цифры. Так, в Киевской области в традиционно пассивном, «отпускном» августе было продано 105 домов в коттеджных поселках. Приятно удивляет рост продаж на фоне июля, когда было заключено 85 сделок по приобретению домов в коттеджных поселках.

В «Олимпик-Парке» в текущем году работы существенно активизировались. В начале лета стала известна причина – Н.Лагун уступил права на объект народному депутату Владиславу Лукьянову. «Я считаю, что это хороший проект. Думаю, что только из-за кризиса он не был реализован в полной мере», – утверждал В. Лукьянов после того, как информация об изменении в структуре собственников «Олимпик-Парка» стала достоянием гласности.

Не в последнюю очередь намерение нардепа войти в проект «Олимпик-Парк» связано с тем, что В. Лукьянов имеет опыт реализации девелоперских проектов. Причем речь идет как раз о проектах, которые до прихода в них нардепа, испытывали сложности.

Со вступлением нового хозяина в права собственности активизировались работы по газо-, водо-, электроснабжению и канализации, ремонту дорожного покрытия. В. Лукьянов на встрече с инвесторами «Олимпик-Парка», состоявшейся 26 июня, заявил, что кроме прокладывания внешних инженерных сетей, в первую очередь, собирается закончить и сдать в эксплуатацию дома, которые были полностью профинансированы. В общем, В. Лукьянов взял на себя ответственность за успешную реализацию проекта «Олимпик-Парк». Результаты не заставили себя долго ждать, в ближайшем времени 50 коттеджей будут сданы в эксплуатацию. Начиная с февраля текущего года, на это было потрачено более 2,6 млн. долларов.

В осенне-зимний период «Олимпик-Парк» вступает уверенно – заканчиваются работы по газификации поселка. В активной стадии находятся другие виды инфраструктурных работ. В настоящее время около 30 домовладений находятся в стадии готовности. Нет сомнений в том, что до конца октября они будут сданы хозяевам и запущены в эксплуатацию. Имеются серьезные планы и на ноябрь-декабрь.

Этой осенью планируется сдача в эксплуатацию нескольких десятков коттеджей в «Олимпик-парке». Владельцы коттеджей отмечают хорошее качество работ. Например, Б.Лунев сообщил, что полностью удовлетворен качеством строительно-монтажных работ в своем домовладении. Его поддерживает и другой владелец коттеджа Евгений Супрун, но при этом добавляет: «Хотелось бы побыстрее оформлять документы…».

Беспокоит этот вопрос и нового собственника «Олимпик-Парка» нардепа от Партии Регионов В.Лукьянова. Причем, в данном случае проблема имеет иной качественный порядок: достройка определенного количества коттеджей тормозится потому, что Н. Лагун не спешит выполнять принятые на себя обязательства. К тому же, в свое время, руководя реализацией проекта, Н.Лагун оформил в собственность все коммуникации. Пока что их передача новому собственнику не произведена. Это тем более странно.

«Несколько раз обращался к Лагуну с предложением завершить процесс оформления документов. Ответы получал из серии «да, конечно». Звоню, предлагаю это сделать, в ответ – «я уехал в отпуск». Вернулся он из отпуска, но не спешит встретиться для подписания необходимых документов. Не хочется к этому прибегать, но я уже предупредил Лагуна, – подумываю о том, чтобы от имени инвесторов «Олимпик-Парка» потребовать от него выполнения обязательств» - сказал В.Лукьянов.

Новый собственник проекта считает, что все юридические аспекты урегулированы, вопрос передачи документации на домовладения и коммуникации будет решен. Думается, что Н. Лагун не станет дополнительно рисковать репутацией и оформит все необходимые документы в ближайшее время.

Возвращаясь к ситуации на рынке коттеджного строительства в целом, можно сказать, что загородный рынок имеет шансы выйти из кризиса раньше других сегментов: совокупность обстоятельств заставляют потенциальных покупателей более внимательно присматриваться к предложениям жилья именно в пригородах. Заметные позитивные сдвиги в строительстве и продажах ряда возводимых под Киевом коттеджных поселков, в частности, в «Олимпик-Парке», является наглядным подтверждением перспективности этого сегмента рынка жилой недвижимости.

Ольга Мудрая