О.Скрипка: Украиноязычность – как трава, которая прорастает сквозь асфальт

После завершения четвертого этнофестиваля «Країна мрій», который проходил на Певчем поле в Киеве с 6 по 8 июля, его организатор Олег Скрипка дал интервью УНИАН.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИШЕЛ СПОНТАННО, РАЗДАЛ АВТОГРАФЫ, СКУПИЛ ПОЛОВИНУ БАЗАРА Олег, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от очередного фестиваля «Країна мрій»... Знаете, я заметил такую статистику: намного большее количество людей сравнительно с прошлым годом мне лично сказали: “Благодарю, нам очень понравилось». К сожалению, намного меньше было людей в этнической одежде. Я имею относительно этого свою версию – у нас была хорошая реклама, и благодаря ей на наш фестиваль заглянула публика, которая не очень в курсе дела, эти люди не знают, как одеваться. Таких посетителей можно назвать неофитами «Країни мрій», “абитурой”.

Считаю, что в выборе артистов мы стали профессионалами. И все больше и больше грызу себе локти от того, что девяносто процентов артистов я не могу увидеть и услышать во время фестиваля, потому что все время какие-то хлопоты. Но те, которых увидел, – это очень качественные артисты.

Все просто супер. Нужно продолжать.

Насколько мне известно, очень долго проведение фестиваля «Країна мрій» стояло под знаком вопроса. В чем была проблема? Дело в том, что есть такое информационное пространство, которое лично мне представляется как какой-то хаос. У нас отменился фестиваль «Рок-Січ» – это абсолютно другой фестиваль, – а у людей в голове все смешалось, они отнесли это к «Країні мрій»...

А относительно «Країни мрій», то мы еще зимой на каждых своих “Вечерницах” говорили, что фестиваль состоится.

Но у людей есть подсознательное апокалиптическое мышление – все закончилось, все пропало, катастрофа и т.д., и масс-медиа на этом цепляет людей.

По масштабу нынешний фестиваль как-то отличался от прошлогоднего? По форме фестиваль не отличался от прошлогоднего, за исключением купальського шествия – от Андреевского спуска к Певчему полю, – которым мы очень гордимся. Это наша новая, как любят писать в гламурних изданиях, фишка. Еще одной новинкой на нынешнем фестивале были казацкие забавы, которые имели безумный успех. Мы обязательно повторим это в следующем году...

А по составу участников? Участники – это другое. У нас ежегодно обновляются участники, и только за редким исключением можно принять участие повторно.

Знаете, я удивляюсь, когда смотрю на какой-то сайт и там люди пишут: «О, в прошлом году были такие-то исполнители, они были такими классными, а в этом году я их не увижу, по-видимому, будет какой-то отстой».

Но в прошлом году они их тоже в первый раз увидели. И именно в том и заключается смысл фестиваля, чтобы каждый раз приглашать новых и новых.

Это же не какой-то междусобойчик, а это фестиваль, который предлагает всегда новые имена. И слава Богу, что они есть – у нас в Украине и в мире.

Люди иногда имеют тенденцию к консервативному мышлению, они боятся чего-то нового. Но жизнь – это постоянное движение.

Мы консервируем саму форму фестиваля, но предлагаем новых исполнителей.

«Країну мрій» посетил Президент Украины. Он был официально приглашен, или он пожаловал по собственной инициативе? По собственной инициативе.

Виктор Ющенко – демократический интеллигентный человек, он пришел на фестиваль и не вышел на сцену, не перетянул внимание с артистов на себя.

Президент захотел просто посетить фестиваль, поэтому пришел спонтанно, очень скромно прошелся, раздал автографы, скупил половину базара. Мы очень тепло поздоровались, все состоялось душевно и демократически.

Думаю, не каждый политик в состоянии действовать настолько по-человечески.

А кто еще из политиков был на фестивале? Политиков было много, но все инкогнито. Их официально никто не приглашал.

По телевизору крутят рекламный ролик “Кока-колы”, в котором снялись Вы. Что Вы больше любите: кока-колу или гонорар? Я снялся в этой рекламе, потому что у нас, можно так сказать, год сотрудничества с "Кока-колой", и суть этого сотрудничества – фестиваль "Країна мрій". Мы очень долго общались с украинскими представителями "Кока-колы". Они довели, что хотят поддержать украинскую традицию и хотели бы представить свой бренд как традиционный, украинский...

Но жизнь творческая, социальная, экономическая – это сотрудничество и компромиссы. Иногда мы на какое-то сотрудничество идем, иногда нет. Иногда на какие-то компромиссы мы идем, иногда не идем. Здесь я смог пойти на определенный компромисс – сняться в этой рекламе, а затем работать с "Кока-колой" над фестивалем "Країна мрій" – это все одна цепь.

Я ЭСТРАДУ НЕ УВАЖАЮ, НЕ СЛУШАЮ ЕЕ, И ВООБЩЕ СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ВЕЩЬ, КОТОРОЙ НЕ ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ Я и многие мои знакомые считают Вас №1 в Украине. Считаете ли Вы себя таким? №1 – это в каких хит-парадах? Например, если в хит-парадах на музыкальных каналах, то ВВ вообще никогда не было на первых местах, по гонорарам – мы тоже далеко не на первых местах, по количеству ротаций по телевидению и радио – тоже не первые. Если я появляюсь на каких-то тусовках, где присутствуют политические деятели, то у них, например, у Мороза берут больше автографов, чем у меня, потому что Мороз более популярный человек, чем я. Возможно, по авторитету у некоторых людей, отдельно взятых, то да – я авторитет. Но для большого количества людей больший авторитет – это Сердючка. Это все очень субъективно.

Каких женщин из украинского шоу-бизнеса Вы бы отнесли к первой пятерке? Я просто не признаю вообще шоу-бизнес, то есть считаю, что это тот феномен, который вредит культурному здоровью нации. Шоу-бизнес – это как курение, наркотик или алкоголь (задумался. – Авт.). Именно алкоголь, шоу-бизнес ближе к бухлу. Поэтому разбираться, кто там лучший, мне просто неинтересно.

И что, вообще нет никого, кто бы Вам нравился? Нет никого, никогда не было и, надеюсь, что никогда не будет. Я эстраду не уважаю, не слушаю ее, и вообще считаю, что это вещи, которые не должны существовать.

Тогда почему Вы приняли участие в таком гламурном попсовом шоу, как "Танцы со звездами"? Опять же – это компромиссы. Во-первых, общество шовинистически захвачено всякими гламурными деятелями, и определенные гламурные чувачки правят баллом, они и заряжают шоу, а люди это все смотрят. Во-вторых, все же по происхождению «Танцы со звездами» – британское шоу, оно пришло из Британии, это их концепция, и в действительности – качественное шоу. Просто мы привыкли к низкому качеству телевизора, к низкому качеству разных шоу и исполнителей, потому я даже не знал о существовании этого проекта. Только что-то там слышал, но не знал толком, что это такое, пока мне не предложили принять в нем участие... Я оценил со своей колокольни, что там заложено определенное качество.

Я ВЫНУЖДЕН СНИМАТЬСЯ С СЕРДЮЧКАМИ И КИРКОРОВЫМИ, ПОТОМУ ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В КИНО Вот Вы опять употребили слово «компромисс”...

Да. Если бы было шоу, куда бы приглашали деятелей культуры, я бы с удовольствием взял в нем участие, но такого шоу не существует. Есть шоу лишь с деятелями эстрады.

Взять те же новогодние фильмы. Я вынужден в них сниматься – с Сердючками и Киркоровыми, – потому что мне интересно поработать в кино. А такого кино нет, куда бы приглашали нормальных людей. Вот и все.

Как-то недавно Юрий Шевчук (лидер российской рок-группы ДДТ) в одном из интервью сказал, что ВВ и «Океан Ельзи» опопсели, выступают на разных корпоративных вечеринках у московских олигархов. И это, мол, противоречит роковому духу. Юрию Шевчуку повезло, а возможно, и нет, что он работает и живет в России, где существует рок-сцена. В Украине рок-сцены просто нет. Если бы мы не выступали на каких-то таких мероприятиях, то мы бы просто не существовали. Мы не имели бы возможности записывать альбомы, выпускать диски, снимать клипы и т.д.

Мы выступаем на привате и праздниках городов, на революциях. А также на собственных фестивалях, которые я сам организовываю раз в году, но это очень мало.

Шевчуку, может, это уже не нужно, потому что он очень популярная фигура и может без этого обойтись...

В Украине нет рок-сцены... За последних десять лет украинская рок-сцена просто уничтожена. Мы помним, что при Советском Союзе и еще где-то в начале 90-х годов это был Дворец спорта и много-много другого. А на сегодня все, финита ля комедия...

А при каких условиях Вы бы смогли сейчас переехать в Россию работать? Я не буду говорить что-то категорически, но сейчас таких условий не существует. Я не могу даже себе представить такие условия, которые бы меня могли заставить поехать в Россию. Если у нас в Украине, это лишь теоретически, политическая ситуация будет очень негативной для тех людей, которые поют на украинском языке, тогда я просто поеду жить в Европу. Даже в ту же Францию, потому что я уже знаю язык. А в Россию? Нет, я очень сомневаюсь.

НАША ДРЕВНЕЙШАЯ УКРАИНСКАЯ РЕЛИГИЯ НАЗЫВАЛАСЬ ПРАВОСЛАВИЕМ, И ЭТО НАЗВАНИЕ СЕБЕ ВЗЯЛО ХРИСТИАНСТВО Олег, как Вы сформулируете Ваше отношение к украинскому языку – как к бизнесу, стали ли Вы искренним носителем языка? Я бы назвал украиноязычность – свою или других людей, например, киевлян, которые все больше начинают разговаривать или петь на украинском языке, – натуральным процессом, который происходит в Украине. К сожалению, научно этот процесс я объяснить не могу. Это – как трава, которая прорастает сквозь асфальт... То есть прорастает традиция, сознание людей.

Но сказать, искренний ли ты украинец, или конъюнктурщик? (Задумался. – Авт.)

В действительности очень мало людей, которые поют песни на украинском, получили известность не только в Украине, но и за рубежом. Вот в этом и есть конъюнктура, но здесь нет противоречий.

Но когда человек, который изображает из себя патриота, запел на русском языке, потому что это было где-то выгодно, – то здесь уже есть конфликт, это вопрос конъюнктурности и искренности.

Вы часто носите крестик на шее, и достаточно больших размеров... Насколько считаете себя христианином?

Я считаю себя настолько христианином, насколько является христианским, православным наше украинское общество, а оно не на сто процентов такое, мы же не православные фанатики. Я хожу в церковь, молюсь, меня приглашают на крестины, именины. Но сказать, что я какой-то суперфанат, не могу. Я считаю себя современным человеком ХХІ века.

Христианство имеет какое-то влияние в нашем обществе, но намного меньше чем, например, в Польше, и намного больше, чем во Франции.

Нынешний фестиваль совпал с праздником Ивана Купала. Многие люди считают его языческим... Нет, Ивана Купала – это православный праздник, потому что Иван – это Иван Креститель. А относительно Купала – это то, что было тысячу лет назад, пока не пришло православие. Это так, это языческий праздник, потому что был Купайло.

Но Ивана Купала – православный праздник.

Я бы тогда сказала, православно-языческий праздник, потому что происходит все-таки от Купала.

Это традиционный украинский праздник, потому что язычество – это тот ярлык, который навесило православие. Наша древнейшая украинская религия называлась православием. Когда пришло христианство, оно взяло себе это слово «православие» и назвало то, что было до этого язычеством. В действительности христианство происходит из нашего давнего православия, то есть это одна- единственная наша традиция, которая просто имела разные этапы.

«Язычество» – это то же клеймо, как «бандери». Только одно вымышленно церковниками, а другое – кадебешниками.

Праздник летнего солнцестояния есть у всех народов мира. Этот день всегда объединяет разных людей, то есть это традиционно и наш праздник, а с другой стороны – это также хорошая возможность попраздновать с другими людьми, которые являются носителями другой традиции.

В Украине появилась еще одна традиция: почти ежегодно проводить выборы. Вот стартует очередная предвыборная кампания, политические силы ищут новые лица. Вам не предлагали стать новым лицам? Нет, я же не новое лицо...

Разговаривала Оксана Климончук