Чета Ющенко пришла в гости к Скрипке (фоторепортаж)

Единственный в Киеве и самый грандиозный в Украине этнический фестиваль “Країна мрій” подтвердил свой статус – в этот раз на него приехал Президент Украины. Сам фест разросся до таких размеров, что Певчего поля, которое истаптывается гостями “Країни мрій” четвертый год подряд, уже маловато. География гостей и их культур расширяется с неожиданным размахом...

Дмитрий Стаховский