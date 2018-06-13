Чета Ющенко пришла в гости к Скрипке (фоторепортаж)
11:33, 09 июля 2007
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Сам фест разросся до таких размеров, что Певчего поля, которое истаптывается гостями “Країни мрій” четвертый год подряд, уже маловато. География гостей и их культур расширяется с неожиданным размахом...
Единственный в Киеве и самый грандиозный в Украине этнический фестиваль “Країна мрій” подтвердил свой статус – в этот раз на него приехал Президент Украины. Сам фест разросся до таких размеров, что Певчего поля, которое истаптывается гостями “Країни мрій” четвертый год подряд, уже маловато. География гостей и их культур расширяется с неожиданным размахом...
Пока весь Киев заливало переменными дождями, на горе, где находится Певчее поле, сияло солнце и счастливые лица учасников фестиваля
Разрослась и аллея мастеров – продукция народных ремесел пользуется все большим спросом
Вышиванки, плахты, тулупы, старинная посуда, гончарные изделия, ковры ручной работы – все свозится со всей Украины или делается просто здесь, на месте
И здесь же каждый желающий может поучиться любому народному ремеслу
Или, скажем, сделать традиционный индийский макияж
Рок-музыку в этот раз из программы исключили совсем. Но избалованная киевская молодежь прекрасно отдыхала и под фолк-музыку разных народов
В конечном итоге, развлечений хватало всем. Можно было научиться народным танцам или повозиться на ринге с тяжелым мешком
Можно покататься на лошадях...
...Или просто на телеге...
Для прогулки Президента пришлось перекрыть часть аллеи
..Он, как всегда, долго выбирал себе товары народного ремесла
Дмитрий Стаховский
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