Как решали судьбу Тимошенко в апелляционном суде

Сегодня судьбу Юлии Тимошенко решали в суде без ее участия. Место дислокации Фемиды тоже изменилось. Сторонники экс-премьера и отряды милиции переместились из-под Печерского суда к Апелляционному. В последнем утром и рассматривали жалобу Тимошенко на решение Печерского суда о ее аресте.

В 9 утра перед железным ограждением Апелляционного суда Киева -скопление журналистов. Попасть внутрь не дают те же грифоновцы, которые, казалось, “поселились” в Печерском суде с начала рассмотрения дела Тимошенко. В конце концов дают команду запускать прессу. Толпа журналистов и депутатов заполоняет коридор возле комнаты №506, в которой должно состояться заседание.

– В зале 21 место. Пустим 10-11 журналистов и 10 депутатов, – заявляет грифоновец пресс-секретарю Тимошенко Марине Сороке. – Нам все равно, кто это будет.

Сорока говорит, в первую очередь должны попасть телеканалы и информационные агентства. Кто-то из журналистов предлагает депутатам уступить “свои места” прессе. В конечном итоге, когда милиционеры открывают двери, журналисты напергонки бросаются в зал, не разбирая, кто какое СМИ представляет.

Запустив где-то два десятка людей, охрана перекрывает всем остальным доступ в зал. Хотя места еще есть (зал кажется не меньше, чем в Печерском суде). После словесной перепалки народных депутатов -бютовцев Пашинского, Забзалюка и Турчинова - из милиционерами, еще около десятка журналистов проходят в зал. Все остальные представители СМИ вместе с депутатами остаются в коридоре суда. Фотографов и операторов тоже не пускают – Апелляционный суд запрещает фото- и видеосьемку заседания.

– Выключите мобильные телефоны. Закончите разговоры. Если в зале будет шум – собравшиеся будут находиться в коридоре, – сурово предупреждает в начале заседания судья Ольга Ефимова.

Экс-премьера не привезли из СИЗО в суд, хотя она накануне подавала заявление с просьбой позволить ей присутствовать. Как заявила судья Эфимова, “обязательно лишь участие прокурора в заседании, другие участники процесса могут быть вызваны, но их участие не является обязательным. Потому ходатайство удовольствию не подлежит”.

По залу пробегает недовольный гул.

– Если будет еще какой-то звук – все будут удалены в коридор, – опять выкрикивает Ефимова.

Слово предоставляют прокурорам. Они просят суд отказать Тимошенко в рассмотрении жалобы на решение о ее аресте. По их словам, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает процедуры обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения.

Адвокат Юрий Сухов не видит логики в заявлении прокурора и заявляет, что есть все основания для рассмотрения жалобы, ссылаясь на Конвенцию Европейского суда по правам человека, Конституцию Украины и законодательство.

Другой защитник Тимошенко Николай Серый добавляет, что “незаконное и необоснованное решение об аресте Тимошенко названо в мире произволом”.

– Это и есть произвол. Это не политическая, а юридическая оценка данного события, – заявляет Серый. – После того, как 5 раз Киреев нам отказывал в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде взятия под стражу, у меня ощущение, что меня облили грязью и я хочу побыстрее отмыться.

Судья Ефимова идет в совещательную комнату.

В это время народные депутаты замечают, что две скамьи заняты неизвестными людьми, которых раньше не видели среди представителей прессы.

– Вы кто? – спрашивает депутат Сергей Пашинский у двух девушек, которые сидят на первой скамье.

В ответ – молчание

– Девушки, я к вам обращаюсь, – не успокаивается Пашинский.

Оказывается, “драгоценные” места оккупировали… сотрудники суда. Их где-то 7-8 человек.

– Я народный депутат здесь стою, чтобы журналисты присели и работали, а вы здесь сидите и блокируете процесс! – возмущается Пашинский. – Я вас сейчас сфотографирую, чтобы все видели ваши лица!

Примеру Пашинского следуют другие нардепы, которые стоят рядом. Девушки отворачиваются, прячут лицо.

– Давайте выясним, кто им дал команду прийти, – предлагает Серый.

На просьбы и требования покинуть зал и дать возможность работать журналистам они не реагируют, и продолжают сидеть, опустив головы.

В суде появляется муж экс-премьера Александр Тимошенко. Здоровается с депутатами. Становится возле подоконника.

Через минут 20 из совещательной комнаты выходит судья.

Говорит, апелляционный суд Киева отказался принимать к рассмотрению по существу жалобу на арест экс-премьера. По словам Ефимовой, свое решение суд аргументировал тем, что в соответствии с нормами действующего УПК, постановление Печерского суда об изменении Тимошенко меры пресечения обжалованию не подлежит.

– Позор! – раздается в зале!

– Преступник в мантии! Пойдешь под суд! – негодующе выкрикивает Пашинский.

Рассвирипевшие депутаты выходят из помещения суда.

Адвокат Сухов называет «судебным беспределом» отказ Апелляционного суда принять к рассмотрению по существу жалобу на арест его подзащитной.

– Единственная надежда на четвертую власть осталась, потому что третья власть абсолютно не работает. После сегодняшнего решения я могу сказать свое личное мнение, что судопроизводства в Украине нет. Это просто судебный беспредел, когда человек арестован и он не может обжаловать это решение. Это абсурд, реальный абсурд, - отмечает Сухов. – Апелляционный суд должен был принять решение в соответствии с Конвенцией о правах человека. Потому это абсурдное решение, понятно, будет предметом исследования в Европейском суде.. Я подам кассацию на это решение.

Сухова настолько возмутило решение суда, что он даже не исключает прекращения своей адвокатской деятельности, потому что в Украине юридические аргументы не действуют.

– У меня есть достаточно громкие дела, в которых я принимаю участие как защитник. Скорее всего, я прекращу свою адвокатскую деятельность, потому что я не вижу смысла заниматься этим профессионально: никакой правды добиться невозможно, никакие юридические аргументы - не действенны. Нет смысла заниматься этим. Вынося сегодня постановление судья Апелляционного суда не предоставила никаких весомых аргументов, не учла положений Европейской конвенции по правам человека, которую ратифицировала в том числе и Украина, а ссылалась лишь на действующее украинское законодательство, в частности на УПК, которым вроде бы запрещается обжаловать решение суда первой инстанции относительно избрания им несправедливой меры пресечения.

– Я немного знаю этих судей. Это квалифицированные люди. Однозначно, это не решения суда, и не их внутреннее убеждение, – рассказывает адвокат Николай Сирый. – Дальше будет юридическая борьба. Всеми методами мы будем обжаловать каждое решение судьи Киреева. Я убежден, что и украинское общество, и мировая общественность будут апеллировать к этой безалаберной власти, которая не понимает, что отбирает у себя завтрашний день, растаптывая закон.

Продолжение следует…