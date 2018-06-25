Последствия ливней: столичная власть ищет стрелочников и привлекает диггеров

“На тендере была определена фирма, которая должна разрабатывать проект реконструкции Бортницкой станции. Она что-то начала и пропала”... Молодая команда Черновецкого еще долго будет портить воздух киевлянам...

Несколько ливней, что недавно имели место в столице, стали настоящей катастрофой для Киева и в то же время разоблачением состояния коммунального хозяйства города.

Напомним, в начале июля в результате непродолжительных, но сильных дождей, на столичных дорогах плавали легковые машины и общественный транспорт, подземные переходы ушли под воду. Например, в переходе на Шулявке вода стояла по пояс.

По улице Елены Телиги прямо на проезжей части провалился асфальт, и в эту яму диаметром около 6 метров и глубиной примерно метр провалилась фура. И таких случаев в Киеве было довольно много...

В затоплении подземных переходов власть обвиняет... торговцев

После ливней в КГГА начали “инвентаризацию” и стали искать “виновников”. И таки нашли. Стрелки перевели на торговцев в подземных переходах и застройщиков.

– В результате несанкционированной торговли в подземных переходах имеем засорение ливнепреемников, – заявил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак. – Мусор, который остается от этой торговли (картон, бумага и тому подобное), в период дождей полностью перекрывает ливневую канализацию. Сегодня одно из приоритетных заданий столичной власти – ликвидировать стихийную торговлю в городских переходах. Этот вопрос буду контролировать лично.

В целом в главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций нашли 208 мест, которой могут быть подтоплены. Среди причин назвали и отсутствие ливнепреемной системы, и недостаточную пропускную способность дождевых коллекторов, и низкую производительность и изношенность насосных станций, и активное строительство, которое приводит к повышению грунтовых вод.

Выходит, если бы не дожди, то несанкционированную торговлю в переходах чиновники КМДА так бы и не заметили? Да и добро на строительство дает не кто иной как столичная власть. Поэтому нечего на зеркало пенять, господа чиновники и коррупционеры.

Бортницкая станция аэрации: пороховая бочка, которой требуется 5 миллиардов грн.

Непрерывные дожди начали беспокоить и Киевводоканал. Особенно коммунальное предприятие волнует судьба Бортницкой станции аэрации, которая тоже пострадала от ненастья.

“Во время интенсивных осадков в июне-июле этого года объем суточного увеличения стоков, которые поступают на Бортницкую станцию аэрации (БСА) «АК «Киевводоканал» увеличился на 30%, а это до 20 тыс. кубометров в час. При этом следует отметить, что структура ливневых стоков – неблагоприятная для прохождения процессов биологической очистки на станции”, – сообщили в пресс-службе Киевводоканала, отметив, что из-за большого количества осадков в сточные воды попадает много песка, грязи и мусора, который “истощает и без того устаревшее оборудование станции”.

– На Бортницкой станции аэрации – пиковая ситуация, – убежден директор Института города Александр Сергиенко. – Плановая ее мощность, то есть объем воды, которую она может держать на отстое, – уже превышен втрое. Как увеличивают ее мощность? Просто бульдозерами нагребают валы, поднимают их, и эти земляные валы держат пруды-отстойники. Сейчас во время ливней уровень воды в водоемах поднялся минимум на полметра. Конечно, дамбы от воды размываются, пруды могут переполниться, и произойдет прорыв. И все это вытечет в Днепр.

Насколько страдает от дождей «хранительница» всех киевских нечистот, мы решили поинтересоваться непосредственно у начальника Бортницкой станции аэрации Владимира Бражника.

– У нас ничего не размыло, не разрушило. У нас есть резервные сооружения. Они еще работают. Если приходит больше воды, мы пропускаем ее через эти резервные сооружения, – успокоил нас господин Бражник.

– После крупнейшей аварии на станции в 2009 году, когда прорвало дамбу, тогдашний и.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко пообещал на реконструкцию БСА 100 млн. грн. То есть вы хотите сказать, что станция модернизируется, это уже не и пороховая бочка, как было раньше?

– Мы провели ряд мероприятий по укреплению дамбы. В это вложено свыше 70 млн. грн. Дамбы подсыпаются, наращиваются. Но сама по себе станция – остается пороховой бочкой. На ней же ничего не сделано. Это только в отношении иловых полей была небольшая поддержка. И этой поддержки хватает лишь на три года. Потом опять сверху нальем нечистот. Если ранее болото стояло на уровне земли, то потом оно поднимется над землей на два метра. И если уже прорвет – то мало не покажется...

По словам Бражника, у нынешнего руководства столицы вроде есть и желание, и средства для модернизации Бортницкой станции, но все стоит, потому что нет единого проекта реконструкции, который начали разрабатывать еще в период владычества Черновецкого и его “молодой команды”.

– На тендере была определена фирма, которая должна разрабатывать проект. Она дошла где-то до половины, прекратила деятельность и куда-то пропала. Сменилось руководство города, профильные управления, пришли новые люди, смотрят, а деньги шли немножко не туда, куда нужно. Сейчас к этому недоделанному проекту привязывают другой проект. Был проект реконструкции БСА на 2002-2006 годы, его в свое время положили на полку, а теперь его вытаскивают и берут из него какие-то куски. Но по украинскому законодательству так нельзя делать, нужен единый проект, который должен пройти экспертизу, – экологическую, техническую и т.д. Новый – не прошел, потому что его нет в окончательном виде. Старый – прошел, но он, так сказать, не отвечает действительности.

До сих пор остаются проблемы и с остатками ила. Осадки на иловых полях должны оседать, подсыхать и за 1,5-2 месяца вывозиться, а на их место – заливаться новые отходы. В советское время так и было – ими удобряли поля. Но в 1980 году Бориспольская СЕС обнаружила в осадке тяжелые металлы и вывоз запретили. С тех пор поля работают как накопители. Однако вмещать отходы жизнедеятельности киевлян становится все тяжелее и опаснее. Решение проблемы видели в строительстве завода для сжигания осадков. Но об этом заводе только говорят...

– Если этот завод строить на территории нашего предприятия, то рядом будут стоять завод по сжиганию ила и завод “Энергия” по сжиганию мусора. Не думаю, что население радостно воспримет такую идею. А строить неизвестно где этот завод нецелесообразно. На станцию ежесуточно приходит 12 тысяч кубов нечистот – куда и как мы это будем вывозить? Все об этом заводе говорят, но очень сомневаюсь, что вообще он будет построен. К тому же он стоит около 120 миллионов евро.

– А есть какие-то другие способы утилизации иловых остатков?

– Мы изучали европейский опыт: это сжигание, компостирование, захоронение и использование в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас отпадает, захоронить негде, компостировать – тоже, потому что нужно очень много земли... Все.

В целом же на модернизацию станции, по подсчетам Бражника, нужно 5 миллиардов гривен. Тогда киевляне на Позняках смогут дышать чистым воздухом или хотя бы не слышать вони с БСА.

Но пока еще таких денег нет, “модернизация” на станции проходит по принципу “латания дыр”.

Остается ждать, пока петух клюнет в одно место, то есть когда, не дай Бог, произойдет какая-то беда.

“Стучать” на нарушителей Попов просит диггеров

Столичную власть также начали беспокоить несанкционированные выбросы канализационных стоков в общую канализационную систему города, Днепр и другие водоемы Киева. А председатель КГГА Александр Попов недавно предложил привлечь к сбору информации о незаконных подключениях к городской канализации… диггеров.

К диггерам обещал присоединиться и “Киевводоканал”.

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Разруха, как писал Булгаков, не в клозетах. Аварии в тех же клозетах и канализациях, да еще и с последующим вытеканием их содержимого, киевляне вряд ли простят нынешней столичной власти. К тому же канализация – это еще и рассадник заразы. Кстати, причиной холеры в Мариуполе стали именно канализационные стоки.

Анна Ященко

Фото УНИАНи Авто Центр. ua