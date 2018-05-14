Ливень в Киеве: за полчаса столица ушла под воду (фоторепортаж)

Дождь лил всего полчаса - но этого хватило.

20 подземных переходов оказались под водой. Большие убытки понесли предприниматели, торгующие в ларьках под землей и на выходах из метро.

На отдельных улицах Киева было парализовано движение транспорта.

Как сообщает газета "Сегодня",полностью под водой была улица Шутова, виднелись лишь крыши припаркованных автомобилей.

А на улице Жолудева появилось целое озеро, и местные решили проплыть по нему на надувной лодке.

Залило улицы В. Гетьмана в районе Индустриального моста, под которым глохли маршрутки, а людям приходилось буквально переплывать улицу.

Настоящий потоп был на улице Дорогожицкой. Дождь парализовал движение на ул. Богатырской, которую подтапливает традиционно, и ул. Луговой. На последней вода залила не только дороги, но и остановки с ларьками. Люди пытались спасаться на крышах остановок.

Не сладко пришлось и милиционерам, несшим службу возле Печерского суда, где слушалося дело Тимошенко.

Всего в столице за полчаса затопило около 20 переходов и 50 улиц.

Оксана Кубанская

Фото Алексея Чернышева/ УНИАН и сайта i.ua