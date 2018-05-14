МВФ в женских руках. Что будет с украинским кредитом?

Международный валютный фонд впервые за всю его историю отдан во власть женщине, что в принципе можно перефразировать - «мировой финансовый рынок будет отныне кроиться женскими руками». Главой МВФ 29 июня 2011 г. избрана Кристин Лагард. Причем на ее плечи ляжет и отбеливание репутации Фонда, которая была изрядно «подмочена» скандалом с ее предшественником Домиником Стросс-Каном.

Гендерный принцип

Кристин Лагард во многом является первой. Свою профессиональную карьеру, после окончания Парижского университета и Института политических наук, она начала с должности сотрудницы юридической фирмы в Чикаго, а в последствие стала первой женщиной-главой юркомпании. Работала в Центре международных и стратегических исследований (Center for International & Strategic Studies) вместе со Збигневом Бжезинским.

Ее последнее назначение - первая женщина-министр финансов Франции. Она вошла в ТОР-20 самых влиятельных представительниц слабого пола планеты (по версии журнала «Форбс»).

Не трудно догадаться, что женщина с таким профессиональным ростом является жесткой и решительной, и на ней, конечно же, не могла не отразиться американская бизнес-культура, которую она освоила на уровне высшего пилотажа во времена стажировки в США. Помогла и спортивная закалка - в молодости входила в сборную Франции по синхронному плаванию, по сей день мать двоих сыновей 55-летняя К.Лагард играет в теннис, не употребляет алкоголь, увлекается йогой, вегетарианка.

И еще по поводу «впервые» – К.Лагард, как вы уже заметили, не имеет экономического образования, она, в первую очередь, политолог и юрист по корпоративным вопросам. Такого главу Фонд еще не заполучал.

Экономический фактор...

Что касается экономики, то руководитель МВФ играет одну из главных ролей процесса стабилизации ситуации в еврозоне в послекризисный период, как и в целом восстановления мирового финансового рынка. Как представитель Европы, с учетом положения дел в ЕС, будущие шаги К.Лагард в плане положительного и стремительного эффекта сомнительны.

По правилам (неофициальным) Фонда, призванного реагировать на угрозы дефолта, его руководителем всегда становился европеец, а Всемирного банка (который создан в помощь беднейшим странам) - американец. Такой принцип, по мнению экспертов, полностью минимизирует заслуги развивающихся стран, экономические успехи которых в последнее время значительно превышают показатели признанных мировых лидеров.

Вместе с тем, в последнее время МВФ активизирует политическую составляющую своей деятельности в глобальном масштабе, что само собой провоцирует увеличение роли «человеческого» фактора. И здесь стоит отметить, что еще до решающего голосования кандидатуру К.Лагард поддержали Китай и Россия, США тоже выступили за свою «ученицу». Поэтому дальнейшее поведение Фонда можно немного спрогнозировать…

Пока вторую должность после главы МВФ занимает американец, два других заместителя - японец и египтянин. Интересно, кто станет советником К.Лагард, у Д.Стросс-Кана им являлся Чжу Минь - китаец. Штат Фонда, несомненно, ждут перемены. К.Лагард пообещала, что в его составе прибавится женщин – до 30%.

Остается дождаться первых шагов МВФ, чтобы посмотреть, смогут ли развивающиеся страны перетянуть «финансовое одеяло» на свою сторону. В условиях угрозы прихода нового глобального кризиса им это сделать будет проще, чем в прежние спокойные времена. Но без гарантий переломить ситуацию им вряд ли удастся. А в этом деле одну из главных партий играет Фонд, в том числе и его руководитель. Если у них получится, то перекрой мирового рынка не за горами.

Кредитование Украины продолжится?

Что касается Украины, то ее отношения с МВФ сейчас под большим вопросом. Власть так и не выполнила свои обещания повысить тарифы на газ для населения, приступить к реализации пенсионной реформы, сократить дефицит бюджета «Нафтогаза», а также «освободить» от лишних обязанностей Нацбанк. Эти непопулярные шаги для нее могут закончиться плачевно. В Кабмине не раз заявляли о том, что переговоры относительно предоставления очередного транша продолжаются, но вроде и без этих денег мы можем выжить. Как теперь будет разворачиваться сотрудничество с главным кредитором украинской экономики?

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко уверен, что смена руководителя МВФ не приведет к ухудшению отношений с Украиной. По его словам, он сталкивался с К.Лагард в процессе своей работы. «Хочу сказать, что она производит приятное впечатление профессионала», - отметил С.Тигипко.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко тоже считает, что «существенно на сотрудничестве с Украиной назначение нового главы МВФ вряд ли скажется. К.Лагард будет только входить в свои полномочия, будет разбираться, будет относительно спокойной в принятии решений на протяжении первого года работы. Поэтому, скорее всего, это будет процедурный вопрос. Есть требования МВФ по ценам на газ для населения, по пенсионной реформе, соответственно, они будут выставляться в первую очередь, и я не думаю, что это назначение как-то ускорит либо замедлит выполнение данных требований. Влияние будет нейтральным».

Кроме того, по его мнению, украинской власти вряд ли удастся добиться от нового руководства Фонда каких-либо поблажек. «Я не думаю, что нам удастся на нового руководителя МВФ как-то нажать и продавить свою точку зрения», - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что, судя по заявлениям, которые уже сделала новый директор-распорядитель МВФ, политика Фонда теперь будет направлена на укрепление его влияния на мировую экономику, что, вероятно, означает наращивание объемов кредитования. Но условия предоставления финансовой помощи со стороны МВФ, скорее всего, останутся прежними.

При этом, по мнению эксперта, поддержка кандидатуры К.Лагард Китаем, Россией и Бразилией может быть сигналом увеличения влияния этих стран в МВФ.

В свою очередь, экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь считает, что назначение К.Лагард не повлияет на сроки получения Украиной очередного транша кредита - решение относительно предоставления или не предоставления финансовых ресурсов той или иной стране принимается директором-распорядителем МВФ не единолично, а общим голосованием. Кроме того, шансы на получение финансирования во многом зависят от отчета миссии Фонда.

Заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей Кульпинский подчеркивает, что для Украины ничего лучшего, чем назначение К.Лагард, и представить нельзя, но не в глобальном масштабе, поскольку женщины-юристы становятся во главе мирового финансового рынка (это касается и кандидата на пост президента Всемирного банка Х.Клинтон).

По его мнению, «на пост главы МВФ больше подошел бы человек со стратегическим мышлением и широкими взглядами на экономику, а не со старыми принципами сокращения бюджетного дефицита, ограничения расходов и отсутствием предложений по расширению государственного инвестирования. В данном случае такую значимую должность должен был занять представитель развивающегося рынка, модель которого сейчас более эффективна, чем стран-лидеров, она предусматривает более жесткое регулирование, контроль движения капитала и кредитного портфеля банковской системы. Нет лучшего доказательства неэффективности механизмов, рекомендуемых МВФ, чем пример Греции, США, Испании и Ирландии. Просчеты Фонда более чем многочисленны. Они включают в себя рекомендации по либерализации движения капитала; о необходимости отпустить валютный курс в ряде стран с недостаточно сильной экономикой; по сокращению госрасходов в период вынужденной поддержки совокупного потребления; по приватизации госбанков, которые впоследствии выдавали кредиты в непродуктивные секторы экономики; по либерализации финсистем, что привело к росту в несколько раз спекулятивных операций с ценными бумагами».

По словам С.Кульпинского, «МВФ, скорее всего, прекратит кредитование Украины, что, наконец, заставит власть разработать собственную модель развития. Все недавние советы Фонда не принесли пользы нашей стране. Политика Фонда лишь увеличила в Украине долларизацию (депозиты в иностранной валюте выросли до 41% с 31% с сентября 2008 года, когда Фонд начал активное кредитование), ослабила стимулы для роста инвестиций (вливания в основной капитал падали в 2008-2010 гг.), усилила девальвационные ожидания".

Что привнесет нового назначение К.Лагард в политическую и экономическую сферы жизни как Украины, так и мира в целом, мы сможем узнать после 5 июля, когда она напрямую займется возложенными на нее обязанностями.

Нана Черная