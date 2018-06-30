Гончар: в режиме онлайн из Беларуси нам показывают сценарий для нашей ГТС

Украинская ГТС опять в центре внимания.

На днях заместитель главы правления НАК Нафтогаз Вадим Чупрун объявил, что Украина начинает модернизацию ГТС. Напомним, что согласно Брюсельской декларации Украина должна была это делать совместно с ЕС, потом якобы планировался трехсторонний формат участников, при участии еще и России. 17 июня в Украину должен был приехать Еврокомиссар по энергетическим вопросам Эттингер, а министр топлива и энергетики Юрий Бойко даже пообещал, что будет торжественно сварен золотой стык, символизирующий начало модернизации газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Впрочем, Эттингер не приехал, а появилось сообщение о начале работы Украины над реконструкцией. Российские СМИ интерпретировали это, как то, что Европа «кинула Украину с Брюсельской декларацией», поэтому Украина, не имея средств, взялась за эту работу самостоятельно, и, мол, нашей газотранспортной системк предстоит судьба чисто внутреннего газораспределения. Мы связались с пресс-службой Минтопливэнерго с такими вопросами: почему не приехал еврокомиссар? Кто наши партнеры в реконструкции? Откуда на нее деньги? Дала ли Россия гарантии прокачки газа через нашу ГТС? В пресс-службе нам ответили, что приезд Эттингера отсрочен (возможно, на месяц). А на остальные вопросы пообещали ответить в ближайшем будущем.

Все те же вопросы мы попросили прокомментировать директора энергетических программ центра Номос, исследователя энергетической безопасности Михаила Гончара.

РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ФАКТИЧЕСКИ СОРВАЛА ПРИЕЗД ЕВРОКОМИССАРА В УКРАИНУ Михаил Михайлович, почему в Украину не приехал Эттингер? И действительно ли должна была начаться масштабная реконструкция?

Я думаю, что наше Минтопэнерго подвела склонность к пиар-эффектам. Не в последнюю очередь из-за этого визит Эттингера отложился.

Визит еврокомиссара был анонсирован еще в апреле. Одновременно с Эттингером должен был приехать российский министр топлива и энергетики. Напомню, что камнем преткновения для модернизации ГТС является вопрос, связанный с гарантиями загрузки газотранзитной системы Украины российским газом. И ответ на этот вопрос не может быть найден исключительно в формате двусторонних отношений Украины с Россией, Газпрома с Нафтогазом. Здесь вопрос решается в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

Понятно, что Газпром сможет обеспечить объемы транзита лишь в том объеме, в котором это будут готовы взять европейские потребители. В связи с тем, что европейский рынок в целом, и газовый в частности, испытывают очень серьезные перемены, европейские партнеры Газпрома не спешат давать какие-то гарантии объемов потребления. Соответственно, российская сторона, не может указать какие-то конкретные гарантированные объемы транзита через Украину. Этот вопрос мог быть поставлен в ходе приезде Эттингера в Украину.

Однако стратегическим просчетом ЕК стало то, что они поставили одним из условий приезда представителя в Украину приезд российского министра. Тем самым они, в сущности, отдали ситуацию на откуп российской стороне.

Российскую сторону никогда многосторонние форматы не устраивали. Потому российская сторона, выдержав паузу, незадолго до 17 июня, даты визита, отказалась от трехстороннего формата, чем практически сорвала приезд еврокомиссара в Украину. Поэтому встреча Эттингера перенесена на неопределенный срок. А вопрос остается нерешенным.

Российская же сторона пытается жать на нас политико-психологическими методами. Развернула пропагандистскую кампанию о неотвратимости строительства Южного потока, хотя при этом следует заметить, что пока все эти планы остаются виртуальными. Поскольку существует такая «мелочь», как непредоставление согласия турецкой стороной на прокладку газопровода в эксклюзивной морской экономической зоне Турции. Пока этот вопрос не решен, сложно вести речь как о технико-экономическом обосновании и бизнес-плане, финансовых затратах, и тем более о том, что будут начинаться какие-то работы. Продолжается позиционная игра.

ГАЗПРОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПОНЕС ДВА СОКРУШИТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯ Кажется, что после провала планов с Южным потоком РФ могла бы уже сесть и договариваться о загрузке нашей трубы. Разве нет?

Российская сторона хочет определенной ясности от европейцев. Еврокомиссия не может дать цифр прокачки, поскольку не имеет такого мандата. Поскольку Еврокомиссия не осуществляет закупки газа. Закупки газа осуществляют партнеры Газпрома. А партнеры Газпрома не хотят связывать себя обязательствами, предпочитая закупку газа на спотовом рынке и оставляя себе степень свободы для маневра. Тем более, что в Европе растет торговля сжиженным газом и расширяется инфраструктура по его приему.

Растет предложение и со стороны традиционных его поставщиков (Алжир и Катар). Речь идет о том, что Америка в ближайшие годы начнет масштабный экспорт сжиженного газа в Европу в рамках своеобразного трансатлантического энергопартнерства. Также стоит обратить внимание на заявления австралийских производителей, которые готовы выйти со своими предложениями сжиженнего газа на европейский рынок.

Поэтому такая неоднозначность, воцарившаяся на европейском рынке, она, так сказать, вынуждает нервничать Газпром, который понес два сокрушительных поражения за последний месяц.

Первое - связанное с тем, что Еврокомиссия отказалась включать Южный поток в приоритеты ЕС после презентации 5 мая в Брюсселе.

Второе - фиаско на китайском направлении, когда российской стороне не удалось убедить Китай согласиться с ее ценовыми предложениями. И соглашение было отложено. А фактор времени здесь играет на стороне Китая. Чем ближе 2015 год, когда Китай начнет добычу собственного сланцевого газа в серьезных объемах, тем ниже цену Китай будет предлагать России. Подходы, связанные с эскалацией цены, на которые рассчитывал Газпром, опираются не на сопротивление Китая, а на его четкую уверенность, что, если Россия не соглашается на те цены, которые Китай предлагает сейчас, то потом он сможет рассчитывать на более низкие цены. Поскольку, как известно, у Китая самые большие в мире залежи сланцевого газа.

Ситуация выглядит неоднозначно. И Украина выступает заложником этих процессов.

Но списывать все на действие неблагоприятных внешних факторов было бы, наверно, не совсем правильно. Вопрос в том, что европейская сторона с опаской смотрит на деятельность энергетической команды в Украине. Она видит и скандальный процесс, связанный с непрозрачной сделкой о приобретении морской буровой платформы. А от такой команды пытаются дистанцироваться. Поэтому не исключенные кадровые изменения в Минтопэнерго могут в будущем повлиять на визиты европейцев.

Возвращаясь к модернизации ГТС... Вадим Чупрун сказал, что мы ее начинаем пока самостоятельно. Откуда деньги?

Проекты, связанные с модернизацией, это - группа проектов, разных по объему финансирования и разных по времени реализации. И поэтому, собственно говоря, какие-то определенные элементы этого общего проекта под зонтичным названием "модернизация ГТС" Украина может реализовать самостоятельно. Более того, она должна что-то начинать делать. Если украинская сторона ничего не будет делать сама, то это станет еще одним основанием для Газпрома пропагандировать необходимость своих потоков, для европейской стороны станет основанием изменить свою позицию. Но если под модернизацией мы имеем в виду то, что было зафиксировано в Брюсельский декларации, то без междунардной кооперации нам не обойтись.

Руководство Газпрома нам посулило цену в 500 долларов за тысячу кубометров. Насколько реален такой прогноз?

Не нужно воспринимать все так серьезно. Они могут прогнозировать и тысячу долларов. Хотя, если с точки зрения той динамики цен на рынке, то такая цена вырисовывается. Но стоит вспомнить, как в июне 2008 года Газпром обещал цену нефти в 200 долларов за баррель, а цену газа в 1000 долларов за тысячу кубических метров. Не прошло и месяца - и цена на нефть с отметки 147 долларов за баррель стала падать и достигла менее сорока долларов. Потому Газпром пытается использовать текущие моменты конъюктуры мирового рынка энергоресурсов, чтобы накрутить спираль эскалации цены, породить страх и неуверенность у потребителей. Просто использует ситуацию, сложившуюся в Северной Африке и в Японии, чтобы набить себе цену.

С УКРТРАНСГАЗОМ СИТУАЦИЯ ВЫГЛЯДИТ ПОГРАНИЧНОЙ Тимошенко заявила, что украинская ГТС передается предприятию «Укртрансгаз», обвинив власть в отчуждении ГТС. Насколько логичной вы считаете передачу ГТС «Укртрансгазу»?

Если речь идет о реформировании и превращении нефтегазового сектора из непрозрачного заповедника правящего олигархата в европейскую модель функционирования, то «Укртрансгаз» должен стать самостоятельной компанией, зарабатывающей деньги на транспортировке, распоряжающейся этими средствами, выполняющей все необходимые объемы регламентных, ремонтных работ по модернизации. Потому что Украина не должна быть в роли нищенки по всей Европе - и просить деньги на ремонт. Если речь идет о таких планах, то это логичный шаг.

Но так же, как нож можно использовать и для нарезки мяса, и для убийства, так и этот логичный шаг может быть очень разным с точки зрения прииоритетив Украины.

Его следствием может стать сохранение транзитного статуса страны благодаря обновлению мощностей. Но нельзя исключать сценарий, когда этими будущими плодами европеизации украинского газового сектора воспользуется прежде всего российский монополист. Особенно, если действующая власть будет продолжать играть в «ценовые преференции на газ в обмен на привлекательные активы».

Здесь ситуация пограничная. С одной стороны, кажется, что действующая власть прозрела, поняв, что ждать симметричных и адекватных уступок от России не приходится, и потому заняла более жестокую позицию. («2010 год лишил нас иллюзий», - говорил один чиновник из Минтопэнерго). С другой стороны, природа этой власти не претерпела изменений. Она коррумпирована по своей сущности. А один из основных инструментов, которые Россия применяет успешно и в Европе, и в Украине - это культивирование коррупции. Потому, собственно говоря, ситуация, которая есть на сегодня, заключает в себе и ту, и другую перспективу.

Символично, что это все происходит на фоне событий, когда Беларусь окончательно отдает России «Белтрансгаз», не так ли?

Можно сказать, что есть Высшая воля, Провидение, когда в режиме онлайн происходит сценарий в Беларуси, когда нам наглядно показывают, как не нужно делать. Станет ли это уроком для нынешнего руководства Украины - большой вопрос. Бацька своей многолетней политикой завел страну в тупик. Ему крайне необходима помощь, а дать ее может лишь одна страна. Ему ничего не остается, как сдаться на ее милость. Россияне долго говорили, что 50% "Белтрансгаза" им достаточно, остальные их мало интересуют. Но потом они сказали, что не прочь приобрести и остальные. Но сейчас, когда Беларусь выставила ценовые условия, Россия остальные 50% трубы хочет взять за бесценок.

Украинская сторона сейчас находится в ситуации, которая напоминает ситуацию в Беларуси четыре года назад. Перед тем, как пошел на сдачу первый пакет белорусской ГТС. Мы теперь видим вторую серию того фильма, как не нужно делать. Важно не переступить порог.

Беседовала Лана Самохвалова