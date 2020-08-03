5 мифов о натуральной косметике: почему в Украине менее 1% доверяют ей

Прямо сейчас мы разберемся, стоит ли верить тому, что написано на упаковке. А еще разрушим популярные мифы о натуральной косметике и выясним, почему украинцы боятся ее покупать.

В этом нам поможет Ирина Тарасевич, соосновательница бренда «ЯКА» — первой натуральной косметики, которая изготавливается в Украине. Производитель принимает участие в проекте #великімалі от ROZETKA. Вместе с УНИАН проект призывает вас поддержать украинское и познакомиться с местными брендами.

Натуральная косметика — не та, чем кажется?

По опыту Ирины, покупатели считают косметику натуральной, если:

Это мыло, крем или другое средство, которое они сварили дома самостоятельно. Что-то вроде жидкого мыла с ромашкой стоимостью 10 грн/литр. Продукты, в названии которых есть слова «зеленый», «эко», «бабушкин рецепт» и другие. Средства, упаковка которых говорит о натуральности: цветочные орнаменты, изображения ягод, веточек, фруктов. Продукты, в составе которых нет «длинных непонятных химических терминов».

Если вы считаете так же, у нас плохие новости. Для того, чтобы все выяснить и не путаться в понятиях, давайте устроим экскурс в терминологию. Определения «натуральная косметика», «органическая косметика» и «экологическая косметика» настолько размытые, что лучше пользоваться официальной классификацией.

В 2008 году в Германии была разработана концепция, которая делит всю косметику на три категории по принципу светофора:

Красный сегмент — косметика на основе синтетических составляющих. К ней относятся и элитные бренды, и так называемый масс-маркет. Примеры компаний этого сегмента — Garnier, L'Oreal Paris, Clinique, Wella. При этом у массовых брендов может быть одна-две зеленые органические линейки.

Желтый сегмент — так называемая псевдонатуральная косметика. Это могут быть средства, которые 50/50 состоят из химических и органических компонентов. Например, в этой категории держатся компании Yves Rocher, L'Occitane, Green Mama. Или натуральная косметика, которая в большинстве состоит из натуральных ингредиентов, но пока еще не получила соответствующие сертификаты. Косметика бренда «ЯКА» также относится к желтому сегменту именно по этой причине.

Зеленый сегмент — натуральная и органическая косметика, которая имеет в составе не более 5% химических компонентов и обязательно получила сертификат Ecocert COSMOS. Это такие марки, как Weleda, Dr.Hauschka, Melvita, Madara и тому подобные.

Итак, с понятиями разобрались, теперь перейдем к мифам о натуральной косметике, которым вы, вероятно, до сих пор верите.

Миф 1. Натуральная косметика на 100% «натуральная»

Косметика, которую мы называем натуральной, может состоять максимум из 90-95% натуральных компонентов. Именно благодаря этим 5-10% синтетических ингредиентов она может храниться 6-12 месяцев. Если бы косметика состояла целиком из натуральных компонентов, срок ее эксплуатации не превышал бы 3-7 дней. Через указанное время бактерии набросились бы на натуральные составляющие, которые им нравятся больше, чем химические соединения.

Но есть перечень ингредиентов, которых точно не должно быть в составе натуральной косметики. Это продукты нефтепереработки, минеральные масла, силиконы, парафин, синтетические красители и ароматизаторы, животный коллаген, животные жиры и ГМО.

Миф 2. Натуральная косметика не вызывает аллергии

Натуральная косметика просто не может быть гипоаллергенной. Растительные составляющие — это мощные биологически активные компоненты, которые глубоко действуют на организм. Некоторые из них традиционно считаются вполне безопасными для аллергиков: ромашка, лаванда, череда, зеленый чай. Но все мы разные, и самый полезный компонент может быть опасным для конкретного человека. Обычно производители косметики указывают на упаковке, что определенные ингредиенты могут вызвать непереносимость. Поэтому перед использованием нового средства протестируйте его на небольшом участке кожи.

Миф 3. Натуральная косметика плохо очищает волосы и кожу

Рассмотрим этот вопрос на примере шампуня. Натуральное средство для мытья волос обычно не имеет в своем составе сульфата натрия (SLS), поэтому мылится не так хорошо, как шампуни из масс-маркета. К тому же ученые доказали, что постоянное использование средств с сульфатом натрия вымывает белок из волос, способствует сухости кончиков и провоцирует наши сальные железы работать активнее. В противовес этому, безсульфатные шампуни так же хорошо очищают волосы и кожу головы, но не портят их структуру. Правда есть один нюанс: к натуральным компонентам в составе нужно привыкнуть. Поэтому не стоит ждать эффекта из рекламы после первого использования, желательно хотя бы месяц постоянно мыть волосы натуральным средством.

Кстати, такая косметика может не подойти людям с осветленными волосами. Они имеют поврежденную структуру, а натуральные компоненты не смогут подарить волосам гладкость и блеск, в отличие от профессиональных средств на основе химических соединений.

Миф 4. Натуральная косметика не тестируется на животных

Для начала: ни один производитель в Украине не тестирует свою косметику на животных ... это может делать лаборатория. Разработав новое косметическое средство, бренд передает образец в государственное учреждение, чтобы получить заключение о его соответствии всем нормам. Как тестировать — дело самой лаборатории, при этом производитель может попросить применить более гуманные методы. Последние несколько лет украинские лаборатории предлагают тестирование на искусственной коже или добровольцах, но такие способы стоят в 3-5 раз дороже, чем на животных. Для некоторых небольших производителей такие расходы не по карману, и все же большинство исповедуют подход eco-friendly и не тестируют свои средства на животных. Покупая новый бренд натуральной косметики, уточняйте у производителя, как он проверяет свои разработки в лаборатории.

В Украине, к сожалению, еще не приняли технический регламент, который запрещает тестировать косметику на животных.

Миф 5. Натуральная косметика дорогая

Признаки производства натуральной косметики — высокая себестоимость сертифицированных ингредиентов, привлечение ручного труда и экологическая чистота. Мыло ручной работы не может стоить 10 грн, ведь на его изготовление в целом нужно не менее 2-3 недель, человеческие руки и качественные природные компоненты. Натуральная и органическая косметика действительно стоит чуть дороже масс-маркета, а иногда и наравне с ним

Но по сравнению с органической продукцией известных брендов, локальные производители натуральной косметики более чем доступны. Особенно если учесть их ценность для здоровья человека и защиты окружающей среды. Дело в том, что покупая натуральные средства, вы поддерживаете чистое будущее. Химическая же косметика после использования фактически оседает в воде кусочками пластика, который не перерабатывается, попадает в реки и даже в нашу питьевую воду.

Косметические средства «ЯКА» более чем на 60% состоят из сертифицированных органических составляющих. В производстве компания использует только свежие ингредиенты, имеет собственное аптекарское поле, где выращиваются лен, пшеница и овес, а большинство процессов — ручная работа. Несмотря на все эти преимущества, цена на косметику «ЯКА» вполне доступная: шампунь стоит около 100 грн, кондиционер для волос — 80 грн, а крем для лица — 60 грн.

Кстати, еще одна причина начать использовать натуральную косметику — психологический комфорт. Специалисты доказали, что жизнь в мегаполисах, недостаток чистого воздуха, пластик и бетонные джунгли вместо зеленых негативно влияют и на физическое, и на психологическое состояние человека. Поэтому натуральная косметика — это прикосновение к природе и уверенность в том, что вы наносите на лицо или волосы натуральность (вместо целой таблицы Менделеева!).