Воруй - и сразу за буй, или Лево на борт, Одесский морской торговый порт!

Казалось, акул пера при украинской действительности в стиле Хичкока удивить уже нечем. Ни абсурдное противостояние в верхах, ни громкое заказное убийство, ни проделки очередной “Элиты-Центра”, ни зазеркальное решение продажного служителя Фемиды запретить солнцу вставать на Востоке не вынудят “закалённые” годами независимость глаза вылезать из орбит. Они, извините, ещё и не такое видели!

И все же пресс-конференция на тему “Что происходит вокруг государственного предприятия “Одесский морской торговый порт” (ГП “ОМТП”), состоявшаяся 6 июня в УНИАН, наверное, побудит кого-то из собравшихся обратиться к специалисту в некоей узкой медицинской отрасли. Ведь журналисты услышали такое.

Нет, о рейдерство они знают. Более того, даже устали о нем писать! Для тех, кто не совсем в курсе дела, напомним: это иностранное слово означает ни что иное, как поглощение того, что вам не принадлежит, силой. Эдакий вроде бы узаконенный разбой. А если совсем просто, то самое обычное пиратство, правда, освященное не “Веселым Роджером”, а бумажкой (расценки для состоятельных господ – умеренные) с печатью, что не меняет происходящего по сути. Но чтобы в роли корсара Дрейка выступал государственный институт!!

Утопающий хватается за соломинку

Еще не так давно экономику морских портов Украины камнем тянуло на дно. Правительствам, менявшимся с калейдоскопической скоростью, было не до стратегических объектов, хотя они и находились в государственной собственности. А если что-то и планировали сделать, то не успевали.

Тогда и появилась спасительная идея использовать в роли “понтонов” частный бизнес. То есть, имярек вкладывает в инфраструктуру того же ОМТП солидные средства, а взамен получает возможность пользоваться его услугами. Конечно, в расчете на определенные льготные условия. Заметим: министерство транспорта и связи Украины новацию одобрило, окрестив ее “совместной деятельностью”.

Вскоре нашлись и инвесторы. У одесситов их был добрый десяток. Самый крупный – ЗАО “Синтез ойл”.

– Мы пришли на развалины в 1994 году одними из первых, - вспоминает его директор С. Залевский. – Реконструировали нефтяной терминал, станцию очистки балластных вод, построили единственный в Украине газовый комплекс. Благодаря нашим – и только! – усилиям общий грузооборот порта за это время вырос втрое, а газа – почти в восемь раз. Капиталовложения за этот период составили 100 млн. грн. Заметьте: соглашение о совместной деятельности заключено на двадцать лет, то есть, после того, как указанный срок истечет, все останется одесситам.

В свою очередь, в бюджет “Синтез ойл” переведено свыше 80 миллионов гривен.

И тут, как снег на голову, заключение профильного министерства: работа – неэффективна.

“Палубу” драит новая метла К сожалению, с каждым новым правительством менялись и министры. А соответственно – приоритеты: каждая новая метла мела по-новому. Причем на “мусор” в виде ведомственной запущенности отрасли внимания никто не обращал. “Мели” под себя, в основном, ключевые должности. С особенной тщательностью “наводить порядок” начал Н. Рудьковский, вооружившись лозунгом “Долой соглашение о совместной деятельности!”.

Подождите, скажете вы, а как же закон? Судя по всему, он для господина министра-социалиста, который привык в своих действиях руководствоваться понятием “революционной целесообразности”, не писан. Что ему до того, что инвесторы вложили в государственную собственность миллионы условных единиц, имеют совместное с портами недвижимое имущество, как правило, в виде серьезных объектов инфраструктуры, заключили десятки соглашений на перевалку грузов. И все это должно уйти вместе с утренним бризом неизвестно кому “халявным” призом. Почему, на каких правовых основаниях? Зачем в очередной раз отпугивать и без того не очень смелых, когда речь заходит об Украине, инвесторах?

Н. Рудьковский ссылается на материалы проверки, проведённой по его указанию ведомственным контрольно-ревизионным управлением. Вывод: усматриваются признаки превышения служебных обязанностей со стороны руководства порта, отмывания денег, а сама совместная деятельность – неэффективна.

Ну, во-первых, с “превышением”, если такое действительно было, легко разобраться на административном уровне, поскольку кодекс о труде никто не отменял. Во-вторых, стоило бы министерским специалистам внести конкретные предложения, благодаря которым можно было бы эту самую эффективность резко повысить. Отвести строго определенный срок для принятия мер, проконтролировать, а уже потом – делать выводы. А вдруг начальника ГП “ОМТП” М. Павлюка придется рекомендовать к еще одной высокой награде?! Вдруг он станет дважды Героем Украины?

К тому же, есть люди, результаты министерского “наезда” аргументированно опровергающие. Первый в их ряду – коллектив порта и его руководитель.

– Совместной с частными стуктурами деятельностью мы занялись не от хорошей жизни, – говорит М. Павлюк. – Потому что когда развалился СССР, в Украине не было даже органа, который бы корректировал порты. А затем некоторое время отраслью, невероятно, но факт, занималось... министерство коммунального хозяйства. Поэтому вопрос стоял так: или выплыть, или утонуть. Для изучения опыта пришлось побывать в США, Японии, Европе. Так что действующая в настоящее время стратегия – не одесское ноу-хау, а мировой опыт. Правда, до последнего времени новация не была законадательно обосновано. Лишь недавно “совместная деятельность” нашла свое отражение в “Хозяйственном кодексе”.

Что касается показателей, то вот они. Всего инвестиций – 0,2 млрд. грн., портовых сборов – свыше 1,5 млрд. грн., грузооборот: в 1993 г. – 15 млн. т, в 2002 г. –33 млн. т. Ежегодно в казначейство направляем в среднем 200 млн. грн.

Только в прошлом году объем переработки грузов вырос на 4,3 процента, а чистая прибыль составила 127,51 млн. грн. Не приносит особых огорчений и год текущий: за первый квартал по сравнению с соответствующим периодом 2006-го, общая переработка грузов выросла на 25,3 проценты, а наливных – на 41,6. Таким образом, то, что мы сегодня наблюдаем, – чистой воды рейдерство. В ходе которого захват предприятия осуществляется путем внедрения новых должностей и назначения на них “своих” людей.

Работники порта, когда узнали о намерении министра освободить их руководителя от должности (уже даже был подписан соответствующий приказ), дружно вышли на улицу с протестами.

Что касается Одесской областной государственной администрации, то осенью прошлого года она тоже излучала экономический оптимизм, рапортуя о “росте по сравнению с аналогичным периодом… объема переработки российской нефти в 3,4 раза”. Упоминалось в средствах массовой информации – и не только украинских! – и о строительстве современного контейнерного терминала, и о поэтапном внедрении геоинформационной системы инженерных сетей и коммуникаций, и о сверхэффективной работе портовиков со стивидорными компаниями.

– Откуда взялось заключение о “неэффективности”? – скорее к себе, чем к журналистам, обращался еще один партнер председатель правления ОАО “Эксимнефтепродукт” А. Романовский. – На основании каких фактов? Мы не против самого пристального анализа совместной деятельности или ее ОБЪЕКТИВНОЙ проверки. Но нас даже не поставили в известность, не то, что пригласить к участию. Голословные же публичные заявления уже вредят предпринимательской деятельности: поступил ряд звонков от грузодателей, а один из иностранных чрезвычайно перспективных партнеров отказался от дальнейших переговоров.

Ответ на вопрос “откуда взялся?” дали специалисты независимого Южного экспертного научно-исследовательского института, которые, проанализировав материалы вышеупомянутой проверки, официально утверждают: “ужасная картина” – не что иное, как следствие полной некомпетентности работавших самостоятельно горе-ревизоров. Эту точку зрения разделяет и комиссия ГлавКРУ, которая по требованию руководства ОМТП проверила... материалы проверки ведомственных коллег.

Между тем, по словам опытного юриста А. Нирко, “нет такой проблемы в отрасли, в решении которой портовики не предлагали бы министру помощи со стороны своих специалистов, каждый раз направляя ему письменные предложения”. Добавим: ни разу ответа не поступило.

– За последние четыре года четыре министра, – добавляет почётный работник морского и речного транспорта Украины, – игнорируя экономические законы, используя правовой нигилизм и репрессивные методы управления руководящими кадрами, отбросили морские торговые порты страны на десятилетие назад, когда они только начинали выбираться из разрухи.

Рожденный ползать летит не долго Времени до досрочных парламентских выборов – кот наплакал. По всем социологическим опросам, Социалистическая партия Украины в Верховную Раду этого созыва не попадает. А если, вопреки ожиданиям, и да, то расклады на Грушевского – мы же не дети! – будут совсем другими. Значит, в новой властной конфигурации Н. Рудьковскому не то что министерского – кресла мэра родного Чернигова (может, не нужно было отказываться?) уже не занять. Таким образом, полёт “борца за народное благо” длился не долго. Чем же он, подводя окончательные итоги, запомнился?

В первую очередь – вышеупомянутым отказом от черниговской должности. Обещаниями взбудоражил народ, вовлёк в избирательную кампанию честных людей, потратил немалые бюджетные средства. А едва в столице обозначилась перспектива занять место потеплее, мгновенно забыл о торжественном обещании обеспечить землякам “красивую жизнь”. Бросил на произвол судьбы тех, кто, поверив неискренним лозунгам кандидата-социалиста, пошел против местных власть предержащих. И, как на стометровку, стартовал в Киев.

А что здесь? Скандал с непристойно дорогими автомобилями-иномарками. Еще один – с будто поддельными дипломом и паспортом (интересно, о каком, если это правда – запрос депутатов проверяет генпрокуратура, – государстве идёт речь?). Вмешательство за пределами служебных полномочий в дипломатическую сферу в случае с визами для въезда в Киев нескольких граждан Туркменистана. Маниловские прожекты с украинскими автобанами и аэропортами. Отпуск для участия (?!!) в политических акциях. Угрозы В. Ющенко не только импичментом, что, в конце концов, при соблюдении элементарной дипломатичности высказываний, нормально, но и бессрочными забастовками, призывами к штурму администрации Президента, что является подстрекательством к неповиновению, за что нужно отвечать по закону. Даже если ты пламенный социалист.

Между прочим, о партийной принадлежности министра. В политических кулуарах уже давно обсуждают кандидатуру наместника А. Мороза. Среди фигурирующих фамилий – и Н.Рудьковский, рейтинг которого после перехода И. Винского в БЮТ, значительно вырос. Но не настолько, чтобы превзойти аналогичный… Цушко.

Поговаривают: попытка министра транспорта рейдерскими атаками осуществить революцию в самых прибыльных предприятиях, его ведомству подчиненных, – не что иное, как непосредственный результат безудержного желания занять в СПУ неспоримо лидирующие позиции. Какая здесь связь?

А какой вы считаете, она может быть, когда в первую очередь Н. Рудьковский рассаживает своих людей на финансовые потоки. Ему бы, как настоящему социалисту, за которого он себя выдает, заботиться, в первую очередь, о социальных проблемах трудовых коллективов. Так нет, тянет к проклятым деньгам. Как воздух, необходимым, нет, не для униженным и оскорблённым, а… любой избирательной кампании. Даже если твои вкусы – левые.

Впрочем, перспектив поставить ГП “ОМТП” на службу СПУ, как, кстати, и другие предприятия отрасли, у товарища министра – никаких. И не потому, что для реализации “планов громадья” ему, попросту говоря, не хватит четырех месяцев. Дело еще и в другом.

А именно в абсолютном правовом нигилизме (а когда строители счастливого будущего обращали внимание на закон?), антиправовой позиции, направленной исключительно на то, чтобы отобрать чужое – понятно с какой целью. Но лозунг “Хватай больше, беги дальше!” уже не сработает. Особенно, когда речь идет о двух государственных структурах.

Николай Сухов