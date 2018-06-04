Бюджетные «успехи» Кабмина за счет террора бизнеса

В последнее время правительство не устает рапортовать об успешных показателях в бюджетной сфере, достигнутых в первые месяцы 2011 года.

В частности, в минувший понедельник пресс-служба Госказначействасообщила, что

общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-март текущего года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) составила 66 380,8 млн. грн. А это на 14 671,3 млн. грн., или на 28,4% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Также в Госказначействе поведали, что за отчетный период в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 54 200,6 млн. грн. налоговых поступлений, что составляет 101% к плановым показателям за январь-март 2011 года.

Неналоговых поступлений в общий фонд государственного бюджета в январе-марте текущего года поступило 1 806,3 млн. грн., что составляет 101,4% к плановым показателям за отчетный период. В специальный фонд государственного бюджета за первый квартал этого года поступило 9 710,3 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

А 1 апреля Минфин сообщилне менее радостную весть о том, что Государственный бюджет Украины в январе-феврале текущего года был сведен с профицитом в 4,127 млрд. грн. При этом профицит общего фонда Госбюджета составил 2,845 млрд. грн.

По сведениям Минфина, доходы Госбюджета за два первых месяца составили 44,700 млрд. грн. В том числе, поступления в общий фонд достигли 39,142 млрд. грн., что составляет 100,5% плана на январь-февраль 2011 года. Налоговые поступления в Госбюджет составили 39,206 млрд. грн., неналоговые поступления – 5,026 млрд. грн.

Расходы Госбюджета за январь-февраль 2011 года составляли 40,488 млн. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 36,408 млн. грн. Причем, из общего фонда за указанный период был предоставлен трансфер Пенсионному фонду Украины в размере 9,133 млрд. грн.

В общем, судя по вышеприведенным показателям, всё великолепно складывается в бюджетной сфере в нынешнем году. Естественно, что власть причисляет данные успехи исключительно к своим заслугам и даже уже начала строить планы по использованию полученных дополнительно бюджетных средств.

«Я считаю, что мы с вами можем уже по итогам квартала пересмотреть бюджет, чтобы мы не ожидали полугодия, и направить уже весной эти средства на развитие регионов», - заявил, например, на сей счет Виктор Янукович в марте во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Литвином и главами парламентских фракций большинства. В частности, президент высказался за необходимость распределения этих средств между регионами для достройки социальных объектов, дорог и др. Также после протестной акции педагогов правительство решило обеспечить им выплаты 20%-х надбавок. Для чего, как рассказал вице-премьер-министр Андрей Клюев , на этой неделе внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2011 год, в котором предусмотрены 365 млн. грн. на данные цели. Среди экспертов существует несколько мнений о причинах столь благополучных показателей в бюджетной сфере в первые месяцы текущего года. Улучшение показателя доходов госбюджета одни связывают с заниженным годовым прогнозом сбора налогов, а другие с быстрым темпом роста экономики в связи с благоприятной конъюнктурой на внешних рынках для украинских экспортеров.

Однако есть еще одна очевидная и очень весомая причина, о которой правительство предпочитает помалкивать. О ней можно судить, к примеру, по информации, озвученной на пресс-конференциив УНИАН директором по социальным и общим вопросам компании «АрселорМиттал Кривой Рог» Александром Зозулей. Он, в частности, рассказал, что на сегодняшний день общая сумма задолженности государства перед ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляет 3,5 млрд. грн. По словам Зозули, по состоянию на 31 декабря 2010 года сумма невозвращенного государством НДС составила 2,3 млрд. грн. Кроме того, предприятие уплатило в госбюджет 1,2 млрд. грн. авансовых платежей по налогу на прибыль.

А как сообщил глава Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Евгений Мармазов, «АрселорМиттал Кривой Рог» слишком часто и, возможно, иногда необоснованно подвергается проверкам со стороны различных контролирующих органов. Так, по его информации, на данный момент на предприятии находятся с целью проверки 37 экологических инспекторов.

Также Мармазов заявил, что он направил письма президенту Украины и премьер-министру в связи со сложившейся ситуацией из-за невозврата предприятию задолженности по НДС.

Сравним теперь показатели профицита за январь-февраль этого года, обнародованные Минфином, с вышеприведенными цифрами задолженности правительства перед «АрселорМиттал Кривой Рог»! Профицит общего фонда Госбюджета - 2,845 млрд. грн., а долг металлургическому предприятию – 3,5 млрд. грн. И это долг государства в лице правительства только одному, пусть и крупному, предприятию!

О том же, насколько сейчас плачевна ситуация с возмещением НДС отечественным предприятиям в целом по стране, можно судить по информации о реализации правительственного обещания автоматически возмещать данный налог, начиная с марта этого года.

В частности, 16 и 17 марта 2011 Госказначейство провело первую процедуруавтоматического возмещения НДС только 24 предприятиям из обратившихся примерно 2 тысяч предприятий. Возмещение НДС произошло на общую сумму всего лишь в 456,5 млн. грн., тогда как в среднем в течение месяца общий объем возмещения налога составляет 2,5-2,7 млрд. грн. Подавляющее большинство украинских предприятий не получили автоматического возмещения данного налога, так как не смогли соблюсти те или иные условия, выдвинутые правительством.

Также не приходится сомневаться, что правительство заставило заплатить наперед налог на прибыль не только «АрселорМиттал Кривой Рог», но и многие тысячи других украинских предприятий.

Поэтому если объективно просчитать, какие суммы правительство привлекло в бюджет, терроризируя бизнес невозмещением НДС и требованиями предоплаты по налогу на прибыль, то окажется, что никаким профицитом реально даже не пахнет. И, соответственно, хвалиться чиновникам Кабмина в этом направлении нечем.

Игорь Котович