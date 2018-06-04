Бюджетные «успехи» Кабмина за счет террора бизнеса
Профицит общего фонда Госбюджета - 2,845 млрд. грн., а долг перед «АрселорМиттал Кривой Рог» – 3,5 млрд. грн. И это долг государства в лице правительства только одному, пусть и крупному, предприятию!
|Николай Азаров
В частности, в минувший понедельник пресс-служба Госказначействасообщила, что
общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-март текущего года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) составила 66 380,8 млн. грн. А это на 14 671,3 млн. грн., или на 28,4% больше, чем за соответствующий период 2010 года.
Также в Госказначействе поведали, что за отчетный период в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 54 200,6 млн. грн. налоговых поступлений, что составляет 101% к плановым показателям за январь-март 2011 года.
Неналоговых поступлений в общий фонд государственного бюджета в январе-марте текущего года поступило 1 806,3 млн. грн., что составляет 101,4% к плановым показателям за отчетный период. В специальный фонд государственного бюджета за первый квартал этого года поступило 9 710,3 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).
А 1 апреля Минфин сообщилне менее радостную весть о том, что Государственный бюджет Украины в январе-феврале текущего года был сведен с профицитом в 4,127 млрд. грн. При этом профицит общего фонда Госбюджета составил 2,845 млрд. грн.
По сведениям Минфина, доходы Госбюджета за два первых месяца составили 44,700 млрд. грн. В том числе, поступления в общий фонд достигли 39,142 млрд. грн., что составляет 100,5% плана на январь-февраль 2011 года. Налоговые поступления в Госбюджет составили 39,206 млрд. грн., неналоговые поступления – 5,026 млрд. грн.
Расходы Госбюджета за январь-февраль 2011 года составляли 40,488 млн. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 36,408 млн. грн. Причем, из общего фонда за указанный период был предоставлен трансфер Пенсионному фонду Украины в размере 9,133 млрд. грн.
В общем, судя по вышеприведенным показателям, всё великолепно складывается в бюджетной сфере в нынешнем году. Естественно, что власть причисляет данные успехи исключительно к своим заслугам и даже уже начала строить планы по использованию полученных дополнительно бюджетных средств.
|Виктор Янукович
Однако есть еще одна очевидная и очень весомая причина, о которой правительство предпочитает помалкивать. О ней можно судить, к примеру, по информации, озвученной на пресс-конференциив УНИАН директором по социальным и общим вопросам компании «АрселорМиттал Кривой Рог» Александром Зозулей. Он, в частности, рассказал, что на сегодняшний день общая сумма задолженности государства перед ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляет 3,5 млрд. грн. По словам Зозули, по состоянию на 31 декабря 2010 года сумма невозвращенного государством НДС составила 2,3 млрд. грн. Кроме того, предприятие уплатило в госбюджет 1,2 млрд. грн. авансовых платежей по налогу на прибыль.
|Євген Мармазов
Также Мармазов заявил, что он направил письма президенту Украины и премьер-министру в связи со сложившейся ситуацией из-за невозврата предприятию задолженности по НДС.
Сравним теперь показатели профицита за январь-февраль этого года, обнародованные Минфином, с вышеприведенными цифрами задолженности правительства перед «АрселорМиттал Кривой Рог»! Профицит общего фонда Госбюджета - 2,845 млрд. грн., а долг металлургическому предприятию – 3,5 млрд. грн. И это долг государства в лице правительства только одному, пусть и крупному, предприятию!
О том же, насколько сейчас плачевна ситуация с возмещением НДС отечественным предприятиям в целом по стране, можно судить по информации о реализации правительственного обещания автоматически возмещать данный налог, начиная с марта этого года.
В частности, 16 и 17 марта 2011 Госказначейство провело первую процедуруавтоматического возмещения НДС только 24 предприятиям из обратившихся примерно 2 тысяч предприятий. Возмещение НДС произошло на общую сумму всего лишь в 456,5 млн. грн., тогда как в среднем в течение месяца общий объем возмещения налога составляет 2,5-2,7 млрд. грн. Подавляющее большинство украинских предприятий не получили автоматического возмещения данного налога, так как не смогли соблюсти те или иные условия, выдвинутые правительством.
Также не приходится сомневаться, что правительство заставило заплатить наперед налог на прибыль не только «АрселорМиттал Кривой Рог», но и многие тысячи других украинских предприятий.
Поэтому если объективно просчитать, какие суммы правительство привлекло в бюджет, терроризируя бизнес невозмещением НДС и требованиями предоплаты по налогу на прибыль, то окажется, что никаким профицитом реально даже не пахнет. И, соответственно, хвалиться чиновникам Кабмина в этом направлении нечем.
Игорь Котович