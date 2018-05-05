Создаст ли «упрощенка» Королевской полмиллиона рабочих мест?

Меньше месяца прошло, как предприниматели и активисты налогового Майдана объявили о создании Совета предпринимателей Украины. Это время при парламентском комитете предпринимательства и регуляторной политики под председательством Наталии Королевской длилось обсуждение концепции альтернативной упрощенной системы налогообложения. На днях бизнесмены и эксперты оформили целостную концепцию новой упрощенной системы.

По подсчетам Наталии Королевской, введение этой системы стало бы мощным стимулом развития малого и среднего предпринимательства и до конца текущего года дало бы дополнительно 500 тысяч рабочих мест. Проектом новой упрощенной системы налогообложения предлагается разделить предпринимателей на пять категорий, вводится значительно облегченная книга учета товара, вводятся нормы, призванные помешать использовать упрощенную систему для отмывания денег и оптимизации налогов крупным бизнесом. Каковы перспективы прохождения этого проекта в парламенте? Насколько широко были представлены при его обсуждении деловые круги? Наконец, насколько реально заявление Наталии Королевской о создании полумиллиона рабочих мест? Об этом мы говорим с экспертами и представителями общественности, причастными к проекту упрощенной системы.

Андрей Панаэтов, член Координационного Совета Ассамблеи малого и среднего бизнеса: НАД КОНЦЕПЦИЕЙ РАБОТАЛО ПЯТЬСОТ ЛЮДЕЙ

Еще никогда на видел такой значительной общественной дискуссии с таким большим количеством участников со всех концов Украины. Над концепцией Королевской работало пятьсот человек. Там были представлены люди из разных предпринимательских слоев, начиная от маленьких рынков депрессивных городов, заканчивая оптовиками крупных рынков, таких как Седьмой километр и рынки Хмельницкого и Барабашово в Харькове. Фактически в рабочие группы приходил все, кто выражал желание. На сайте, служившем площадкой для обсуждения, могли зарегистрироваться все желающие, проходило все демократично.

Заявленную Наталией Королевской цифру о создании полумиллиона рабочих мест я считаю вполне реальной, учитывая, сколько людей уже сдали свои удостоверения предпринимателей и сколько находится в ожидании новой системы. В принципе, вся система выглядит очень целостно. Мне, например, нравится, что есть возможность платить лишь 3% с оборота и заниматься любым видом деятельности.

Вячеслав Рой, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего бизнеса: НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА ПОЗВОЛИТ УПРОЩЕНЦАМ РАСШИРЯТЬ СВОЙ БИЗНЕС

Концепция, устанавливая пять категорий предпринимателей- «упрощенцев», дает самое широкое поле применения упрощенной системы налогообложения. Это, видимо, важнейшее преимущество данной концепции перед другими предложениями по организации этой системы налогообложения.

Концепция разрабатывалась не при активном участии предпринимателей, а самими предпринимателями. Порядок формирования состава Совета предпринимателей Украины был предельно либерален, проще говоря – любой предприниматель, представляющий какое-либо предпринимательское объединение или даже себя лично, имел реальную возможность принять участие в работе Совета или в работе созданной Советом рабочей группы по подготовке законопроекта об упрощенной системе налогообложения. Кстати, этот законопроект нужно было бы иметь готовым на две–три недели раньше, учитывая, что с 1 апреля, согласно Налоговому кодексу, изменяются – в худшую сторону - условия работы для «упрощенцев». И опоздание связано именно с тем, что рабочей группе пришлось поработать с огромным количеством предложений предпринимателей к законопроекту.

Главное – упрощенная система налогообложения в том виде, который предлагает Наталия Королевская, дает стимул к развитию малого бизнеса. То есть, малый бизнес не просто будет давать людям заработок в 2–3 тысячи гривен в месяц, но и реальную возможность расширять свое дело, становиться богаче. Иными словами, малый бизнес позволит людям жить, а не выживать.

Есть статистика, что с сентября прошлого года около 230 000 предпринимателей прекратили свою деятельность. Если эта концепция станет законом, то упомянутые 230 тысяч предпринимателей возобновят свою предпринимательскую деятельность. И новые 230 тысяч начнут свое дело. И еще новые тысячи. Значит – появятся новые рабочие места. Если даже считать по минимуму: один предприниматель-упрощенец дает работу одному-двум наемным работникам, то тогда 500 тысяч новых рабочих мест – полностью реальная цифра.

Татьяна Зацерковная, заслуженный экономист Украины, председатель Совета предпринимателей и работодателей Украины: НОВАЯ СИСТЕМА УЧИТЫВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШИРОКИХ КРУГОВ

Целесообразным я считаю предложенное проектом разделение предпринимателей на пять категорий. Потому что одна цифра – слишком простой подход. В Киеве, например, кому-то сегодняшний единый налог в 200 гривен по силам, а в маленьком городке, где бабушка торгует чем-то мелким, не по силам. Там совсем другой оборот. Значит, любой предприниматель может выбрать то, что ему больше подходит. Хорошо и то, что свидетельство единого налога не потребует замены. Это бланки строгой отчетности, разумное предложение сделать его бессрочным. Это решает вопрос - как для налоговиков, так и для плательщиков. Бюджет сэкономит, хотя возможно проигрывают те структуры, которые зарабатывают на бланках.

Разумной я считаю норму о том, что плательщики налога освобождаются от налога за пользование землей, недрами. Малый бизнес серьезно не использует природные ресурсы.

Дмитрий Боярчук, генеральный директор CASE Ukraine: ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРОЕКТОМ, УМНЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫ

Тот вариант концепции, который я видел, выглядел сырым и требовал доработки. Но идеи, которые лежат в основе, – достаточно умны и перспективны, если со стороны бизнеса найдется возможность, а со стороны власти - желание поддерживать эти идеи. Но главная идея на ближайшее будущее, чтобы упрощенцы имели возможность работать с бизнесом (облагаемым налогом на общих основаниях). Если упрощенцы выйдут из звена НДС, или расходы на них будут возможны лишь за счет прибыли, то их просто нельзя будет нанимать. Потому что, по большому счету, именно упрощенность снижает стоимость производства. Поэтому исключение их из механизмов больно ударит по многим предприятиям.

Проектом Королевской предусмотрено, что упрощенцы, работающие с бизнесом на общих основаниях, будут выделяться как имеющие больший уровень прибыльности, поэтому они будут платить более высокие налоги. Но это позволит включаться в расходы своих контрагентов. Это идея умная и правильная. Бюджет от этого получит дополнительные поступления, а бизнес - возможность работать.

Другая идея, которая лежит в основе, это – повышение планки выручки. Это, в принципе, нормальная идея. Когда вводилась планка в 500 тысяч гривен в 2000 году - это были большие деньги, а теперь для бизнеса, который пытается развиваться, это не такие большие средства. При таких условиях переход из упрощенной системы, после 500-тысячного оборота, на налогообложение на общих основаниях становится довольно болезненным шагом. Но, с другой стороны, очень значительное повышение этой планки сможет повлечь «миграцию» бизнеса из общей системы на «упрощенную». Это даст толчок для выхода из тени, но значительное сопротивление со стороны Минфина. Идеи здоровые, но есть определенные замечания к повышению планки. Нужно найти такую планку, чтобы стимулировать выход из тени, но не создавать стимулов для «миграции» общего налогообложения на упрощенное.

Неплохим считаю разделение на пять категорий. Но считаю лучшим свести его до трех, те категории, где речь идет о бухгалтерах и аудиторах, можно включить в первую категорию как подкатегорию.

Вячеслав Быковец, первый вице-президент Союза малых, средних и приватизированных предприятий Украины: ПРОЕКТ СОХРАНЯЕТ ИДЕОЛОГИЮ ЕДИНОГО НАЛОГА

Предложенная концепция дает предпринимателям возможность своей идентификации бизнеса и выбора системы уплаты налога. Они могут выбрать, что им больше всего подходит как субъектам ведения хозяйства - в зависимости от суммы дохода, от видов деятельности, от системы учета.

Волна отказа от предпринимательской деятельности только началась. Мы увидим еще больший поток отказов после 1 апреля, когда будет введена норма Налогового кодекса о запрете юридическим лицам относить на расходы стоимость товаров, работ и услуг, приобретенных у предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Тогда многие вынуждены будут прекратить свою деятельность из-за того, что физически не смогут работать на общей системе налогообложения. Самозанятых лиц фактически поставят перед необходимостью нанимать бухгалтера, так они будут вынуждены сдавать предпринимательские удостоверения. А это по подсчетам специалистов, потянет от 200 до 250 тысяч отказчиков. Но если мы вернемся назад и введем упрощенную систему, которая наработана и предложена нашей рабочей группой, то это позволит работать как тем, кто прекратил деятельность, так и тем, кто собирается отказаться от нее. Безусловно, это даст экономический эффект.

Самое важное в этом проекте, что сохранена идеология упрощенной системы. Сохранена величина налога для мелких рыночников. Предприниматели-физлица вынуждены будут платить единый социальный взнос. Какие бы ни были нюансы и возражения, им нужно будет пенсии получать. Полное отсутствие социального взноса было бы аморальным.

Безусловно, мы будем настаивать, чтобы была книга учета доходов, а не расходов. Безусловно, должен существовать регистратор расчетов, но не как фискальный прибор, а как дающий возможность выдать покупателю чек. И если возникнут проблемы, потребитель сможет обращаться к предпринимателю, решать вопрос с возвратом. Принятие проекта закона с нашей концепцией позволит как можно более широкому кругу предпринимателей реализовать свой потенциал.

Опрашивала Елена Мигачева