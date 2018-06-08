Блондинка с претензионным именем таки поедет на Евровидение

Ситуация была абсурдная – руководители НТКУ уверяли, что победа Мики Ньютон сомнений не вызывает, но... предлагали ей опять принять участие в отборе...

Цирк, «театр абсурда», «Санта-Барбара» – как угодно можно назвать то, во что в который раз превратили украинский отбор на «Евровидение». Оказалось, что объявить имя нашего представителя в прямом эфире после нескольких месяцев «евромарафона» (который НТКУ пафосно называла «честным и прозрачным») – недостаточно для того, чтобы этот самый представитель мог начать спокойно готовиться к конкурсу. Буквально полгода тянулся этот отбор, и вице-президент НТКУ Валид Арфуш называл его едва ли не самым большим достижением в своей работе.

(Напомним, «Евровидение» пройдет в мае, в немецком Дюссельдорфе).

Первой в набат забила заместитель главы АП Анна Герман, которой показалось, что жюри в студии отдали больше голосов не Мике Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай), которую, собственно, объявили победительницей (кроме голосов жюри, учитывали также результаты Интернет- и смс-голосования). По требованию Герман прямо в студии голоса судей пересчитали, и оказалось – Ньютон все-таки победила. На следующий день Анна Николаевна объявила, что у нее «есть некоторые сомнения» по поводу того, что происходило во время национального отбора и его финала. По ее мнению, стоило бы создать специальную комиссию, которая бы все это проверила (правда, не совсем понятно – как именно).

А на НТКУ между тем, по словам его гендиректора Егора Бенкендорфа, посыпались письма от зрителей с требованиями вроде «верните Джамалу!» Да и в Интернете развернулась целая акция против Мики Ньютон (соответственно – за Джамалу или же за Злату Огневич, которая в финале заняла второе место). Под таким натиском (мол, «зрители для нас – превыше всего!») НТКУ принимает довольно странное решение – провести... еще один финал! При этом все время отмечая, что отбор таки был честный, прозрачный и никаких правил во время него не нарушали!

То есть ситуация вообще абсурдная – руководители НТКУ уверяют, что победа Мики сомнений не вызывает и отрицать ее нельзя, но... предлагают певице опять принять участие в отборе! Еще и намекая, что это, мол, будет «мужественный поступок». Правда, правила дополнительного финала собрались изменить – отказаться от жюри и Интернет-голосования, а с одного телефона учитывать лишь одно смс. Хотя, по международным правилам конкурса, лимит смс с одного телефона – 20. Но у нас, похоже, решили перестраховаться, чтобы уж никто ни к чему придраться не мог.

В конечном итоге началась настоящая «мыльная опера». Продюсеры всех трех певиц отмалчивались и по очереди перекладывали ответственность друг на друга. Самым смешным выглядело то, что если бы Мика Ньютон отказалась брать участие в дополнительном финале, то... поехала бы в Дюссельдорф без него! Так как ее победу, мол, никто не отменял. А вот Мика первой из трех заявила, что запросто выйдет и споет еще раз, хотя ее продюсер Тимофей Нагорный категорически против. «Кому мы должны что-то доказывать? – горячился Тимофей. – Что мы нарушили? Пусть нам покажут юридические доказательства того, что мы что-то нарушили!» В конечном итоге Нагорный и Ньютон решили... подождать, пока свое решение не объявят Джамала и Огневич.

А те и не тянули. Джамала, которая после финала хранила молчание и не комментировала события вообще, выступила с открытым письмом. В котором, хоть и сохранила нейтралитет, но намекнула на то, что отбор был не таким уже и честным. «Я счастлива, что за меня проголосовали втрое больше людей, чем за артиста, которому присудили первое место, - «толерантно» заявила певица. - Для меня ваше доверие – важнее всего. Я не хочу не иметь ничего общего с манипуляциями, коррупцией и амбициями отдельных личностей, чьими бы интересами они ни прикрывались». А вот Злата Огневич, чье решение могло бы быть решающим, заявила, что травмировала ногу, поэтому выступать точно не сможет. Так все и решилось.

Хотя неприятный осадок остался.

Что же касается госпожи Герман, то во вторник она наотрез отказывалась комментировать тему Евровидения.

– Не хочу вообще об этом говорить ни слова, – сказала она УНИАН. – Я больше никогда не буду принимать участие в Евровидении.

Яна Данилевская