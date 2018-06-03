Вакарчук представил аудитории «Міру», аудитория ее уже знала

Во вторник вечером в Киеве состоялся разрекламированный концерт «Океана Эльзы» в рамках всеукраинского тура в поддержку нового альбома «Міра».

Перед началом концерта участники О.Э. пообщались с прессой. Было видно, что ребята в хорошем настроении, несмотря на жару. Правда, погода беспокоила лидера группы Славка Вакарчука. «Мы очень переживаем за температуру внутри... – сказал он. – Если позволит температура, то хотелось бы играть как можно дольше, не менее двух часов».

Однако духота, которая царила внутри Дворца спорта, абсолютно не помешала почитателям оторваться.

Концерт начался, как всегда, с часовым опозданием. Ажиотаж был просто невероятный. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, а также со слов самого фронтмена О.Э., во Дворце пройдет еще один концерт. «Мы очень рады, что концерт вызвал большой ажиотаж. – скромно сказал он. – И я не исключаю, что в конце тура будет еще один концерт во Дворце спорта, поскольку очень многие люди, даже мои товарищи, жаловались, что из-за нехватки билетов не смогли попасть на концерт».

Концерт начался песней из нового альбома «Міра». Но в самом зале меры не было. Оглянувшись, можно было увидеть, как после первых аккордов композиции, сотни вспотевших людей просто готовы были следовать словам песни «Вище неба».

Украинский рок-идол излучал столько позитивной энергии, что у некоторых девушек по щекам катились слезы.

Завершился концерт песней «Вулиця», которую Слава посвятил всем кто не смог попасть на концерт, а также тем, кого нет среди живых.

Хотя альбом «Міра» вышел всего какой-то месяц назад, каждый третий посетитель концерта активно подпевал песням из него. Некоторые из них уже успели стать хитами. Например, песню «Зелені очі» “Океанам” пришлось играть дважды, потому что один раз публика пропела всю песню сама.

Оксана Климончук