Украинская делегация поехала в Европу искать новую рифму

23–24 мая в Брюсселе проходит третий раунд переговоров Украины с Европейским Союзом относительно заключения нового базового договора взамен соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

На круглом столе, посвященном этому событию, который вчера провел польский фонд “Диалог” выступили заместитель министра иностранных дел Украины, председатель украинской делегации на переговорах с ЕС Андрей Веселовский (через несколько часов он улетал в Брюссель), заместитель председателя Секретариата Президента Александр Чалый и эксперты. Наводим наиболее интересные мысли, высказанные во время дискуссии.

Андрей Веселовский заместитель министра иностранных дел Украины, председатель украинской делегации на переговорах с ЕС: НЕ НУЖНО СТАВИТЬ ВОПРОС – ЖДЕТ ЛИ НАС ТАМ КТО-НИБУДЬ Европейский вектор развития – это переосмысление государства, общества, самих себя. Такое происходит во время катаклизмов, или когда кто-то государство подталкивает... Польские и эстонские коллеги говорят, вы имеете исторический шанс, не спите, занимайтесь переработкой общества... Никто уже не говорит для чего это нужно. Большинство людей посещали западную заграницу. Они видят, как развиваются страны, вступившие в ЕС.

Знаковым является то, что в этом и следующем годах заканчивается действие двух важных документов – “План действий Украина – ЕС”, который был принят в 2005 году, второй – “Соглашение о партнерстве и сотрудничестве”, подписанное 1994, ратифицированное в 1998 году (заключенное на 10 лет. – Авт.). Логично, чтобы по окончании действия настоящих документов Украина и ЕС действовали на основе какого-то другого документа. Логично, хотя и не обязательно. Если не появится новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС, действующее соглашение “О партнерстве и сотрудничестве” останется в силе.

За этот десятилетний период обе стороны серьезно продвинулись: Украина на пути выполнения соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а ЕС продвинулся географически на Восток, в понимании, что Европа не должна заканчиваться на Вене. Это, сидя в Вене, когда-то говорил один европейский политик: я со своего стула вижу, где должна заканчиваться Европа... Украинское общество было достаточно убедительным, а ЕС достаточно прозорливым, чтобы начать переговоры о новом усиленном соглашении.

5 февраля был подписан указ Президента о создании делегации для подписания нового усиленного соглашения. Эти переговоры начались, третий раунд проходит 23–24 мая в Брюсселе. Делегация Украины состоит преимущественно из правительственных чиновников, но там есть депутаты Верховной Рады, много экспертов из Кабмина, Секретариата Президента. Делегация Украина является качественной, презентабельной, профессиональной.

Переговорный процесс идет в четырех переговорных группах: группа политического диалога (занимается вопросами политики и безопасности), группа юстиции, свободы и безопасности граждан, группа отраслевого взаимодействия и группа по вопросам свободной торговли. Последняя заработает на полную силу, когда Украина станет членом ВТО. Вопрос зоны свободной торговли является наиболее денежным, таким, который отразится на реальной экономике обоих партнеров.

У нас проводятся неформальные консультации, нарабатывается понятийный аппарат и виденье того, как будет заключаться соглашение, часть которого уже существует.

Следовательно, зона свободной торговли будет – как только так сразу...

Брюссельские коллеги к этому готовы, киргизские готовы меньше – но это уже другой вопрос. Основные цели нового усиленного соглашения: создание рамок для соответствующего диалога между сторонами, которые позволят развивать тесные политические отношения между Украиной и ЕС. Взаимопомощь во внешней политике, политике безопасности, в том числе оборонной политике. Поэтапная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС на основе постепенного создания зоны свободной торговли, построенной на принципе асимметрии, в которых реализованы основные свободы внутреннего рынка ЕС: движение товаров, людей, услуг, капитала и, как следствие достигнутого прогресса – постепенный переход в другие формы экономической интеграции Украины и ЕС. Интенсификация диалога и сотрудничества сторон в вопросах экономической и денежно-кредитной политики с учетом развития экономического и монетарного союза ЕС. Поощрение длительного развития торговли и инвестиций и гармоничных отношений между ними. Обеспечение широкой основы для сотрудничества между сторонами в экономической, отраслевой, гуманитарной и других сферах. Постепенное сближение законодательства с законодательством ЕС. Создание пространства стабильности и безопасности, которое, с одной стороны, будет охватывать свободное передвижение граждан Украины и ЕС, а, с другой – будет гарантировать защиту внешних границ общего пространства Украины и ЕС. Введение надлежащих институционных и финансовых рамок ради обеспечения эффективного функционирования и достижения целей ассоциации.

Все эти цели мы вкладываем в простую формулу: отношения Украины и ЕС в результате принятия усиленного соглашения должны стать отношениями политической ассоциации и экономической интеграции. При выполнении этого соглашения мы выходим на уровень политической ассоциации и экономической интеграции.

Давайте не ставить вопрос: ждет ли нас там кто-нибудь, – ответы на эти вопросы давались на всех уровнях: от более высокого до бытового. Под бытовым я имею в виду то, как к нам относятся в Португалии, в Греции, Финляндии и как к нам относятся, когда приезжают сюда. Следовательно, не задаем себе этот вопрос. И не задаем вопрос что нужно сделать. Просто каждый на своем месте должен привыкнуть к очень простой мысли: мы делаем нашу работу по преобразованию государства в соответствии с нормами европейского общества...

Александр Чалый, заместитель председателя Секретариата Президента: ВСЕ НАДЕЖДЫ – НА 2011 ГОД Президент четко сформулировал свои подходы в Копенгагене: как работать над новым соглашением и как искать “магическую” формулу, которая даст возможность сберегать перспективы и не ставить ЕС в ситуацию, когда он должен сказать: нет. Поскольку у Евросоюза есть определенная неспособность принять те решения, какие бы мы очень хотели, чтобы он принял... Эту политику Президент назвал политикой нового реализма на пути реализации наших евроинтеграционных стремлений.

Вступление в ЕС не самоцель, а суть трансформаций, которые мы хотим осуществить в нашем обществе. ЕС из-за собственного конституционного кризиса не может сформулировать ответ относительно членства Украины. В ближайшие три-пять лет надеяться на то, что ответ будет найден, – слишком оптимистично.

После долгих лет работы в МИД я понял, что все решают не идеи, а бюджеты. Если хотим увидеть, где сейчас находится ЕС в отношении возможностей развития отношений с Украиной, то необходимо посмотреть на бюджет этой организации. В бюджете до 2013 года не выделено ни одно евро на программы, связанные с возможным членством Украины в этой организации. Мы должны понять, что у ЕС на наши трансформации относительно предоставления нам членства денег нет. Хотя у них есть другие расходы, связанные с политикой соседства, поддержкой реформ...

Позитивным моментом является то, что в 2011 году в ЕС будет председательствовать Польша, которая активно и последовательно поддерживает членство Украины в ЕС. Польская позиция - последовательная и стратегическая. В эти сложные времена, когда многие наши друзья молчат, Польша активно отстаивает Украину на всех уровнях.

Поэтому 2011 год для нас знаковый. В этом году начнется обсуждение нового бюджета ЕС. Мы будем знать: где будет ЕС в 2011 году, удастся ли Меркель и Саркози спасти конституционный проект и тогда искать вместе с нашим партнером нашу формулу интеграции в ЕС.

Поскольку в поддержку внутренних трансформаций ЕС не выделяет средств (на все предыдущие десять членов ЕС выделял большие средства – на трансформацию общества под нормативы ЕС), то при переговорах относительно зоны свободной торговли мы столкнемся с очень сильным лоббизмом европейских бизнес-структур, которые будут бороться за свои бизнес в отношениях с Украиной...

Нам необходимо четко осознать, что наш путь к ЕС будет уникальным, он уже никогда не повторит польский, словацкий и литовский опыт... На начальной стадии эти страны получили ассоциированное членство в ЕС, большую финансовую помощь, которая приравнялась четверти национальных бюджетов, на внутреннюю трансформацию фактически получили «суровых менторов», которые каждый год контролировали продвижение этих стран на пути к членству в Евросоюзе.

Наша интеграция будет иметь наши характерные черты. Изменились мы, изменился ЕС, региональная и глобальная геополитика.

Будущее усиленное соглашение между Украиной и ЕС не изменит статуса отношений Украины с Евросоюзом. Мы будем оставаться для ЕС внешним партнером, то есть будем строить отношения как двух ровных юридических субъектов международных отношений.

При интеграции Польши и других стран в ЕС отношения между ними и Евросоюзом были не международно-правовые, а были отношениями стран, которые за средства ЕС взяли на себя обязательство стопроцентно принять правила ЕС. Поскольку Украине со стороны ЕС средств выделяться не будет, мы будем иметь больше свободы в определении модели трансформации тех или других секторов нашей экономики.

Не нужно концентрироваться на формуле, которая зафиксирует перспективы членства Украины. Мы не совсем четко понимаем, когда будут завершены переговоры, и ситуация может измениться через два года. Украина четко отметила, что хочет достичь политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. И это будет последним моментом при принятии решения по парафированию соглашения, а на сегодня Украина должна сосредоточиться на сути отношений.

Наш главный опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что все мы вели дискуссию на тему яйца и курицы, то есть пытались решить, будем ли членами ЕС, или нет, и на все это была направлена наша энергия. А на сегодняшний день необходимо сосредоточиться на сути будущего соглашения, особенно в экономической части.

Слово “интеграция” при переговорах прозвучало только в одном блоке относительно интеграции в общий рынок Европейского Союза. Нам нужно найти формулы, которые сделают наши отношения с ЕС такими, что мы де-факто станем страной, получившей перспективу членства. И не следует концентрироваться на форме – как это называется. Таким путем идут Швейцария и Норвегия. Они имеют и политическую ассоциацию – как бы кто там ее не называл, – и имеют реальную экономическую интеграцию в рынок ЕС.

Наше задание: поиск сути, концентрация на том, что мы хотим отношений, которые приближают нас к членству, а не концентрация на бесплодных, схоластических спорах... Это и является главным заданием нашего переговорного процесса. При этом следует учитывать, что мы не имеем той финансовой поддержки, которую имели новые члены ЕС. Поэтому можем отстаивать свою позицию. Если новые члены ЕС не имели права сказать: нет. Они могли сказать только: мы согласны, но просим применить эту норму в отношении нас через три, пять лет, – то Украина абсолютно имеет право сказать: мы с этим не согласны. Потому что, как мы считаем, это будет лучше для нас. Точно так, как ЕС использует эту форму переговоров для нас.

Например, мы хотим уже сегодня иметь либерализированный визовый режим, а ЕС говорит – нет, только то, что мы можем на сегодня дать. Мы это принимаем, потому что это позиция ЕС, которую мы уважаем. Точно так мы можем спокойно сказать: в вопросе, скажем, доступа к рынку финансовых ресурсов на следующие десять лет наша позиция такова... И мы считаем, что она отвечает нашим интересам. Эти переговоры должны быть публичными прозрачными...

Объявленная Президентом Ющенко политика нового реализма в отношении реализации наших евроинтеграционных правил – это та формула, которая не закрывает перспектив, однако дает возможность нам в соответствии с нашими интересами определять темпы и формы нашей евроинтеграции.

Желание интегрироваться в Евросоюз есть и будет оставаться украинской национальной идеей. Кажется, ни одна идея в Украине не имеет такой поддержки во всех регионах и среди всех политических сил. У нас в этом контексте есть фактически национальный консенсус.

Наталия Прокопович, народный депутат, председатель комитета по вопросам евроинтеграции: ЕВРОПА РАССМАТРИВАЕТ АЗИЮ, А ОБ УКРАИНЕ МОЛЧИТ Тема Украина – ЕС является самой актуальной среди всех политических и других проблем, которые есть в Украине. От того, как поработает делегация и от того, как наше общество подтвердит наши евроинтеграционные устремления, зависит будущее Украины.

Не секрет, что Украина находится между двумя экономическими и политическими лагерями. С одной стороны – Европа с европейскими ценностями, с другой – азиатское пространство... С одной стороны – преимущество индивидуального, с другой – преобладание коллективного начала. Эта буферная зона не дает нам возможности развиваться ни экономически, ни политически. Пока Украина будет в этой зоне, до тех пор будет ощущать эти проблемы и слышать голоса: а все же, куда нам двигаться? Или многовекторность, или одновекторность...

Грузия определилась, что идет в Европу и хочет быть членом альянса – и все: вопрос не затрагивается, нация сплотилась и продвигается... Грузия снизила уровень коррупции, трудовое законодательство, принятое в прошлом году в грузинском парламенте, отвечает лучшим стандартам европейского сообщества. Если сплотиться вокруг идеи, то можно добиваться серьезных результатов.

Неделю тому назад я побывала на заседании групп комитетов стран членов ЕС, которое занимается вопросами европейской интеграции и связями с ЕС. Очень интересно было смотреть и слушать, какими они видят свои внутренние проблемы, какие проблемы они рассматривают как внешние влияния. Перед нами выступала госпожа Меркель. Она презентовала в сущности стратегию развития европейского сообщества на будущие годы. Украина там не рассматривается. Но настораживает тот факт, что рассматривается, как сотрудничать с балканскими странами, с Азией...

Это значит, что правила, нормы, экономические отношения в нашей стране не сбалансированы. По моему мнению, мы должны рассматривать наше соглашение как переход к поднятию вопроса членства. Мы должны настаивать на этом вопросе. Есть предложение, что наше соглашение нужно заключать на неопределенное время. Это неправильно... Определение даты будет стимулировать и нас – чтобы мы брали сроки, задание и выполняли их, – и европейское сообщество.

Роман Ковальчук, Посольство Республики Польша в Украине: ПОЛЬША ПОМОЖЕТ, НО ВЕСЬ ГРУЗ – НА УКРАИНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Когда мы говорим о ЕС, то предполагаем две плоскости проблемы: одна – правительство и переговоры, вторая плоскость – неправительственные организации. У Польши есть свой опыт...

Не стоит говорить, что мы вступили в ЕС стопроцентно за деньги ЕС. Хотя мы получили хорошие условия, было определенное списание кредитов. Однако этому предшествовали серьезные и болезненные для общества реформы... Бальцеровича очень ругали за них, но если бы не его реформы, у нас была бы совсем другая Польша.

Бюрократы из ЕС сделали большие глаза, когда мы впервые сказали, что хотим стать членами ЕС. Единственная формула, которая была принята в нашем евроинтеграционном документе, была та, что Польша будет работать в направлении евроинтеграции.

Что касается нового соглашения, то мы пытались на переговорах записать дату, когда Украина будет входить, и нам не дали. Нам сказали, что это пока еще невозможно.

Сейчас у ЕС появились более важные дела – с Евроконституцией и все такое... Возможно, в 2011 году, когда мы возглавим ЕС, ситуация изменится.

Но деньги – это одно дело, другое дело – сознание общества... Без него невозможно говорить о вступлении. А здесь необходима работа и власти, и неправительственных организаций. Мы, польское правительство, давали и будем давать перспективу, но весь груз работы должен лечь на ваши плечи. При этом вы можете рассчитывать, что и Польша будет подставлять вам плечо.

Маша Мищенко