Янукович поручил почтить память жертв Куреневской трагедии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал распоряжение “О почтении памяти жертв Куренёвской катастрофы”.

Текст документа размещенный на официальном сайте главы государства.

В связи с 50-й годовщиной трагических событий, произошедших 13 марта 1961 года в городе Киеве, – Куренёвской катастрофы, Кабинету Министров Украины поручено разработать совместно с Киевской городской государственной администрацией и утвердить мероприятия по почтению памяти жертв Куренёвской катастрофы и обеспечить их выполнение.

Также правительство должно проработать с участием Национальной академии наук Украины вопрос подготовки и издания в 2011 году сборника документов и материалов об этих трагических событиях, а также свидетельств очевидцев Куренёвской катастрофы.

КГГА поручено обеспечить обустройство и благоустройство памятных мест, связанных с почтением памяти жертв.

Справка УНИАН. Куренёвская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961 года. В тот день мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куренёвку и привел к многочисленным человеческим жертвам. По разным данным, в результате аварии погибли от 145 до 1,5 тысячи человек.

Советская власть скрывала и приуменьшала масштабы и последствия трагедии.