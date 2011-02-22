Янукович поручил почтить память жертв Куреневской трагедии
Распоряжение на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал распоряжение “О почтении памяти жертв Куренёвской катастрофы”.
Текст документа размещенный на официальном сайте главы государства.
В связи с 50-й годовщиной трагических событий, произошедших 13 марта 1961 года в городе Киеве, – Куренёвской катастрофы, Кабинету Министров Украины поручено разработать совместно с Киевской городской государственной администрацией и утвердить мероприятия по почтению памяти жертв Куренёвской катастрофы и обеспечить их выполнение.
Также правительство должно проработать с участием Национальной академии наук Украины вопрос подготовки и издания в 2011 году сборника документов и материалов об этих трагических событиях, а также свидетельств очевидцев Куренёвской катастрофы.
КГГА поручено обеспечить обустройство и благоустройство памятных мест, связанных с почтением памяти жертв.
Справка УНИАН. Куренёвская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961 года. В тот день мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куренёвку и привел к многочисленным человеческим жертвам. По разным данным, в результате аварии погибли от 145 до 1,5 тысячи человек.
Советская власть скрывала и приуменьшала масштабы и последствия трагедии.