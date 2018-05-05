Курочкин-старший, поэт, дипломат, боксер: «Трудная судьба сынам досталась»

Кто бы как не относился к погибшему вчера Максиму Курочкину, следует признать: это была неординарная личность. Покойный родился в Москве в 1969 году. По всей видимости, игрушки у Макса были не деревянные, детство не голодное: его отец был дипломатом (о чем - ниже). Становление Курочкина пришлось на время раздела сфер влияния и бандитских разборок в стране. Конечно, «мажору» не обязательно было зарабатывать себе на жизнь деятельностью в рядах организованных преступных группировок (ОПГ), но таков был его личный выбор.

Видимо, также здесь можно говорить о некой цепочке, протянувшейся от его отца, который одно время выступал за команду ЦСКА, к сыну, вскоре ставшим одним из лидеров лужниковской (она же измайловско-гольяновская ) группировка. Не исключено, что старший Курочкин познакомил своего сына с председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА Александром Бабаковым, в последствии ближайшим партнером Макса по бизнесу. Также известно, что Бабаков - не последний человек в структуре лужниковских.

Чем именно занимался в это время Курочкин-младший, сказать трудно, но, похоже, ярлык Бешеный присвоен ему был не зря. Наверное, какие-то подробности знают правоохранители, его друзья и враги, многие из которых, однако, уже ничего сообщить никому не смогут. По сообщению сайта ОРД , лужниковская ОПГ в свое время была в Москве взята «под крышу» тогдашним министром внутренних дел Рушайло для вытеснения с московских рынков чеченцев и прочих «черных». Со временем, благодаря поддержке МВД, а со временем и ФСБ, «лужниковские» весьма серьезно «поднялись» в бизнесе, но в тоже время расширяли и свои криминальные контакты.

Макс перебрался в Украину в 1999 году. Это удачно совпало для него с приходом к власти Владимира Путина, который, в отличие от либерала Ельцина, вынашивал экспансионистские планы в отношении соседнего государства. Здесь Макс совместно с Бабаковым принялись прибирать к своим рукам ОАО Херсоноблэнерго, ОАО Одессаоблэнерго, ОАО Кировоградоблэнерго, ОАО Житомироблэнерго, ОАО Севастопольэнерго. Лужниковские - владельцы ряда гостиниц, в том числе «Премьер-Палац», «Стар» в Мукачево, «Днестр» во Львове, «Лондонская» в Одессе, «Ореанда» в Ялте. Этой же группировке принадлежит ряд структур в Харькове под общей маркой «Арго». Здесь же кондитерское и пельменное производство, макароны, супермаркеты под брэндом «Арго», ликеро-водочное производство, фабрика по разливу одноименной минеральной воды. Лужниковским принадлежат многие другие бизнес-структуры, владельцами которых я вам желаю быть.

На вчерашнем суде Макс признался, что в 2004 году его приблизительная зарплата составляла примерно полмиллиона долларов в месяц. Предсмертным высказываниям Курочкина, конечно, вряд ли можно верить, но бизнес-империя, одним из руководителей которой он был, считается одной из самых влиятельных в стране. Попытка установить контроль над ОАО «Днепропетровский центральный рынок» («Озерка») обернулась смертью одного из соратников Макса Владимира Воробьева. В ноябре 2004 Курочкин возвращается в Украину, чтобы «разрулить» конфликт вокруг спорного объекта.

Однако до этого Макс Бешеный становится президентом общественной организации Российский клуб, которая поддерживает промосковские проекты в Украине. Правда, после поражения Виктора Януковича на президентских выборах покидает страну и возвращается в ноябре 2006. В промежутке между этими событиями, по слухам, финансирует ПСПУ Наталии Витренко на парламентских выборах. И снова – провал. После этого саркастичный Юрий Луценко заявляет , что Макс Бешеный может убить главную прогрессивную социалистку, мол, деньги-то она его потратила, а в парламент не прошла.

Вряд ли связь Курочкина с Витренко была идейной, скорее это был бизнес-политический роман, но о своих взглядах Курочкин говорил: «Может показаться странным, но по духу мне ближе всего социалистические или социал-демократические идеи. И, на мой взгляд, будущее Украины - это партии левого крыла». Так же Бешеный очень тепло отзывался о Морозе.

В сдаче Макса украинским властям многие узрели проявление какой-то хитроумной многоходовки. Но вскоре Курочкин своими действиями опроверг эти предположения. Его заявления свидетельствовали, что это просто неадекватный человек, которому требуется помощь психиатра. В своем письме из СИЗО он писал, что вернулся в Украину, чтобы помочь Киеву, Москве и Вашингтону решить самые важные из накопленных проблем за месяц. Перед восьмым марта появилось второе послание, в котором он обращается к людям, Богу и Ринату Ахметову.

Курочкин говорит о метеорите, который «как летел в сторону земли, так и летит». Он предупреждает людей, что они могут повторить путь вымерших динозавров, если будут продолжать уничтожать друг друга.

«Ради самих себя, ради ваших детей, ради ваших родителей, верьте мне, люди, верьте в мои силы! Верьте в Бога, он один! Он - Кришна, Иегова, Аллах, Бог-отец, Вселенский космический разум в теле земной женщины. Я – Мессия, точно такой же, какими были мои предшественники – Мухаммед, Христос, Моисей и Заратустра», - заявляет подсудимый. Тут же он обращается к Ринату Ахметову: «Позавчера убили моих людей. Я приехал в гости к тебе, к сожалению, мы с тобой так и не встретились. Разберись с этим, пожалуйста! Я дам тебе то, что ты по-настоящему хочешь. Ринат, я же знаю, что ты по-настоящему хочешь – долгую-долгую жизнь в здоровом теле. В твоем. Поступи с ними, как настоящий мусульманин – как написано в Коране», - писал Курочкин.

Что ж, как говорится, это можно смело вставить в диагноз. Еще большую неадекватность Курочкин проявляет, когда в интервью корреспонденту «Обозревателя» Владимира Путина называет Вовой и заявляет, что приехал в Украину, чтобы подготовить все к встрече украинского и российского президентов. При всем благостном настрое к человечеству Курочкин абсолютно серьезно грозится съесть Юрия Луценко. Последнее послание мало чем отличалось от предыдущих. В «маляве», переданной вчера в суде корреспонденту «Обоза» Соне Кошкиной, Бешеный снова клянется в любви ко всем людям. Он заявляет, что Новый Разумный Мировой порядок будет установлен к 27 ноября 2007 года. Точка.

Борису Курочкину, отцу Максима, пришлось возвращаться по дороге из аэропорта Борисполь, когда он узнал, что его сын убит. За пару часов до этого я пытался разговорить его, спрашивал о сыне, о его детстве. Он сказал: читайте мои книги, там все есть. Пришлось лезть в Интернет – нашли сайт Бориса Курочкина, где он представлен как боксер (мастер спорта международного класса, Чемпион Вооруженных Сил, серебряный призер первенства Советского Союза), поэт, дипломат и бард, автор поэтического сборника «Я - дипкурьер», ныне ресторатор, директор бизнес-клуба икафе «Невка» . Нельзя сказать, что стихи старшего Курочкина гениальны, но они достаточно искренни. Есть среди них и такое:

Моим сыновьям

Ах, моя ранимая душа - Я для сына ничего не значу, И, конечно, по ночам не плачу, Но на выдохе прибуду, чуть дыша.

Будто бы отца нет за столом - Говорит, лишь обращаясь к маме, На меня взгляд, будто к чистой раме, Помнит ли он тот отцовский дом.

Знаю, помнит - словно праздник будни, Коли папа дома вдруг прибудет, Станет то жирафом, то конем…

Или вдруг устроит состязанья - С братом выполнять отца заданья,. И кряхтят, и делают вдвоем.

Ах, душа ранимая моя - Слушаю вновь трели соловья… Это беспокойство, а не старость: Трудная судьба сынам досталась.

11.05.2000

Антон Зикора