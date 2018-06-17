Азаров требует пеню от потребителей коммунальных услуг, а как насчет взаимной ответственности?

Если уж и вводить пеню за несвоевременную оплату коммунальных счетов, то только одновременно с пеней бюджетникам от правительства за задержки зарплаты... Или может лучше начать не с закручивания гаек населению, а с наведения порядка в украинских финансовых цепочках?

Вот несколько фактов. Во-первых: премьер-министр Украины Николай Азаров 27 июля заявил, что:

тарифы на газ для населения будут повышены с 1 августа в соответствии с договоренностями с МВФ;

никакого переноса повышения не будет: «никто этого решения не менял, не изменяет и не будет изменять, поскольку это одно из ключевых условий нашего соглашения с Международным валютным фондом;

правительство сконцентрируется на том, чтобы до 1 августа (то есть за 4 дня) создать «четкую систему назначения, начисления и выплаты жилищно-коммунальных субсидий для социально незащищенных категорий населения»;

повышение цен на газ было неизбежным потому что совершенно несправедливо утверждать, что для потребности населения достаточно лишь газа собственной добычи. «Совершенно недостаточно. Наш газ мы вынуждены смешивать с совершенно другим по стоимости газом, который мы получаем из России», а цена на российский газ существенно увеличилась с 2009 года;

и самое главное: «Мы не хотим Украину сделать банкротом. Вот и весь ответ. Мы получили ее в жутком состоянии, мы постепенно наводим порядок и наведем его. Но наводить порядок, гладя и раздавая конфеты невозможно...»

Во-вторых: 23 июля Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №7013, смысл которого сводится лишь к одному: из закона «О временном запрете на взимание с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» следует выбросить статью следующего содержания: «В связи с невыполнением государством обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению временно запрещается начислять по расчетам с 1 октября 1996 года и взыскивать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение квартирной платы и за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая энергия, тепловая энергия, водоотвод, содержание и эксплуатация жилья и придомовых территорий, вывоз мусора, лифтовое хозяйство).

Средства, взысканные с граждан Украины в виде пени по расчетам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 октября 1995 года, зачисляются в будущие платежи за жилищно-коммунальные услуги”.

То есть фактически Кабмин хочет, чтобы Верховная Рада опять узаконила пеню за долги по коммуналке.

В пояснительной записке к законопроекту министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ю.Е.Хиврич утверждает, что:

«из-за неприменения санкций к населению за неуплату жилищно-коммунальных услуг предприятия жилищно-коммунального комплекса не имеют возможности принимать действенные меры, направленные на уменьшение задолженности населения за употребленные услуги и, в свою очередь, уменьшить собственные долги за потребленные энергоносители».

«принятие законопроекта позволит принять действенные меры к неплательщикам потребленных жилищно-коммунальных услуг, создать условия для постоянной и эффективной работы и развития отрасли. В частности улучшить финансовое состояние предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и, как следствие, обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона; установить на законодательном уровне обязанность нанимателей и владельцев жилья своевременно платить за ЖКУ; а также более эффективно бороться с неплательщиками».

Что же мы имеем в итоге? Вопреки апрельским заявлениям Николая Азарова и Виктора Януковича повышение цен на газ для населения оказалось не то, чтобы «ненужным», а вовсе даже «неизбежным». Более того, оказывается, что в финансовых проблемах отечественного теплокоммунэнерго виновато исключительно население, которое несвоевременно платит или вообще не платит по коммунальным счетам. А значит его надо наказывать. Материально. Вот уже и коллекторские компании зашевелились – хотят выбивать из людей долги за ЖКУ…

Знаете, дело уже даже не в «улучшении жизни каждого уже сегодня». Черт с ним, с таким улучшением. Надоело слушать о гадости о себе и о других украинцах, и хочется понять, кто же в конце концов за этот чертов газ не платит.

По последним оперативным данным ГК «Газ Украины» (по состоянию на 27.07.2010) уровень расчетов за газ в текущем году населением и предприятиями теплокоммунэнерго выглядит так:

Область Уровень расчетов населения за газ % Уровень проплат предприятий ТКЭ за газ % Винницкая 100 59 Волынская 72,04 82 Днепропетровская 93,23 59 Донецкая 86,23 46 Житомирская 60,44 40 Закарпатская 75,41 15 Запорожская 70,82 75 Ивано-Франковская 81,35 67 Киевская 95,55 65 Кировоградская 92,44 43 Луганская 70,37 29 Львовская 84,57 79 Николаевская 100 89 Одесская 61,69 62 Полтавская 93,75 83 Ровненская 78,69 62 Сумская 69,91 69 Тернопольская 88,25 77 Харьковская 100 63 Херсонская 100 64 Хмельницкая 85,02 53 Черкасская 100 59 Черновицкая 98,26 77 Черниговская 66,78 75

Разница в цифрах очевидна, не так ли? Практически по каждой области люди платят за газ намного больше, чем предприятия теплокоммуэнерго (в процентном соотношении, разумеется). Куда же девается (или откуда берется) разница? На мой взгляд есть три варианта:

накапливается за счет того, что коммунальные счета игнорируют юридические лица – потребители коммунальных услуг (горячая вода ведь есть в каждом офисе, да и отопление тоже);

накапливается за счет того, что государство не выполняет свои обязательства по своевременному перечислению субсидий;

оседает на каких-то «звеньях цепочки» по дороге от населения к «Газу Украины»...

И как мне кажется, ни в одном из этих возможных вариантов украинцев обвинить никак нельзя.

Действительно, статистика ГК показывает, что не во всех областях люди аккуратно платят за коммуналку. Но далеко не везде и не всегда наша держава аккуратно выплачивает положенные людям деньги. Даже если не брать во внимание льготы и субсидии, которые с высоты сиденья в мерседесе представительского класса, конечно, можно рассматривать как «подачки»… Общеукраинский долг по честно заработанным зарплатам по данным Госкомстата в июле составил немногим меньше 1 миллиарда 800 миллионов гривен. Вон енакиевские горняки, которые не видели своих денег уже 3 месяца, заявили, что вообще не станут подниматься из шахт. А действительно, зачем? Если даже на проезд домой и на работу денег у них все равно нет. А ведь у них – семьи, дети.

Так что, уважаемый Николай Янович, если уж и вводить пеню за несвоевременную оплату коммунальных счетов, то только одновременно с выплатами пени людям за задержки зарплаты. Причем ставка пени должна быть одинаковой. А то иначе какое-то уж совсем феерическое свинство получается.

Или вот еще вариант: если правительство считает допустимым выплачивать просроченный НДС облигациями, то почему тогда не ввести долговые расписки в качестве платежного средства за ЖКУ? Мне завод должен столько-то, а я из этого столька полстолько должна ЖЭКу… И все довольны, вот и расчитались.

Или может лучше начать не с закручивания гаек населению, а с наведения порядка в украинских финансовых цепочках? Кажется, в этом и состоит часть работы премьер-министра.

Анна Ткаченко