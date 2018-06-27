Макс Бешеный в зале суда предложил любимой руку и сердце (фоторепортаж)

Святошинский районный суд вынужден отложить начало рассмотрения дела российского бизнесмена Максима Курочкина. Причиной стало неадекватное поведение подсудимого на заседании...

Святошинский районный суд г. Киева сегодня отложил начало рассмотрения дела по существу в отношении российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА из-за нарушения подсудимым дисциплины на судебном заседании. Фото Сергея Светлицкого

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