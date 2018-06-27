Макс Бешеный в зале суда предложил любимой руку и сердце (фоторепортаж)
17:54, 21 марта 2007
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Святошинский районный суд вынужден отложить начало рассмотрения дела российского бизнесмена Максима Курочкина. Причиной стало неадекватное поведение подсудимого на заседании...
Святошинский районный суд г. Киева сегодня отложил начало рассмотрения дела по существу в отношении российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА из-за нарушения подсудимым дисциплины на судебном заседании.
На традиционный вопрос о фамилии, имени и отчестве Курочкин ответил «Вы знаете, что я мессия, сын Бога»
Курочкин - собственному отцу: «Не ты отец, а отец во мне. Дайте мне делать свою работу… За вас убили трех ребят»
Курочкин - судье: «Это Вы ведите себя порядочно».
Курочкин воспользовался моментом и предложил присутствующей на судебном заседании своей любимой Юлии руку и сердце
Суд принял решение дослушать бред Курочкина 27 марта
Фото Сергея Светлицкого
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