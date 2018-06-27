Яценюку удалось то, чего не смог даже Табачник

С небывалым единодушием, 426-ю голосами „за” Верховная Рада назначила по предоставлению Президента министром иностранных дел Арсения Яценюка. Молодого человека, за которым в СМИ укрепилась дефиниция „киндер-сюрприз украинской политики”. Сюрпризом был и этот раз.

Для очень многих выдвижение и назначение Яценюка стало неожиданностью. В первый раз в истории МИД независимой Украины его возглавит не карьерный дипломат. В свое время даже всесильный тогда Дмитрий Табачник, стремясь возглавить внешнеполитическое ведомство, не смог пробить корпоративную броню МИД.

Кроме того, возраст 33 года для министра иностранных дел – это беспрецедентно не только для украинской, но и для мировой политики.

А еще Арсений Петрович резко меняет профессию. Он неплохо зарекомендовал себя как банкир и экономист, но в дипломатии известен разве что в роли одного из фигурантов бесконечных переговоров Украины с ВТО.

Секрет такого безумно успешного голосования за Арсения Яценюка заключается, очевидно, в том, что он – не Борис Тарасюк и не Владимир Огрызко. Вряд ли кто-то может вспомнить какие-либо радикальные в политическом плане высказывания Арсения Петровича. Зато примеров умеренности, гибкости и умения договариваться – сколько угодно.

Не потому ли довольно негативно о кандидатуре Яценюка высказались политики из его же оранжевого лагеря, но с репутацией более радикально настроенных? В частности, его предшественник и лидер Народного руха Украины Борис Тарасюк заявил в эфире 5-го канала: “Я лично считаю, что есть серьезные сомнения в профессиональной способности господина Яценюка исполнять обязанности министра иностранных дел. Всем хочется занять эту должность. Я знаю, что после моей отставки там была толкотня в Секретариате Президента за это место. Должен сказать, что она не делает чести людям, окружающим Президента”. При этом Тарасюк напомнил, что именно «господин Яценюк был первым из Секретариата Президента, кто сразу после голосования антиконституционного решения об освобождении министра Тарасюка заявил о том, что ВР имеет право освобождать главу МИД, но право вносить есть только у Президента”.

Человек номер два в БЮТ Александр Турчинов назвал ошибкой Президента внесение кандидатуры Арсения Яценюка на должность министра иностранных дел. “Это поспешное решение, которое унижает Президента”, – заявил Турчинов журналистам после голосования за Яценюка. По его словам, Ющенко должен был продолжать настаивать на кандидатуре Огрызко. “А проволочки с назначением министра иностранных дел были бы еще одной предпосылкой для роспуска парламента, – отметил Турчинов. – Я не думаю, что после назначения Яценюка изменится внешний курс. Он будет пытаться маневрировать, совмещая позиции Президента и правительству”, – отметил он.

В то же время Турчинов сообщил, что БЮТ проголосовал за Яценюка, поскольку этого требует соглашение, подписанное между “Нашей Украиной” и Блоком Тимошенко.

Со своей стороны о Яценюке весьма похвально отозвались “антикризисники”. Не потому ли, что облегченно вздохнули после отказа Президента в третий раз подавать Огрызко и считают представление Яценюка очередной уступкой главы государства? Один из спикеров Партии регионов Ярослав Сухой высказался так: “Мы сегодня получили широкое удовольствие. Во-первых, Яценюк, слава богу, стал министром. Во-вторых, Президент пошел нам навстречу и не предлагал министром Огрызко. Мы с нашим Президентом Виктором Андреевичем Ющенко никогда не ссорились, это наш, избранный народом Президент, и я возмущен намерениями и попытками вбить клин между нами и Ющенко”.

А депутат-социалист Иван Бокий вспомнил об идиллическом сотрудничестве тогдашнего губернатора Одесчины Василия Цушка со своим заместителем Яценюком в 2005 году. По его словам, Цушко и Яценюк тогда были как “два крыла одного тела”. “Главное, что привлекает в Яценюке, – это его молодость”, – добавил Бокий. Он также назвал новоизбранного министра “сильным аналитиком”.

Что и говорить, Яценюк дождался похвалы даже от коммунистки Екатерины Самойлик. Правда, был назван с парламентской трибуны “Арсентием”.

Немало наблюдателей ставили на профессионального дипломата Александра Чалого – еще одного заместителя главы Секретариата Президента. Но против него сыграли два обстоятельства. Во-первых, они расходятся с Президентом в определении сроков европейской и евроатлантической интеграции Украины. Во-вторых, Чалого рекомендовали Ющенко депутаты-“регионалы”, что не могло не насторожить Президента. Особенно учитывая, что информированные люди считают экс-заместителя министра иностранных дел человеком не так Президента, как ИСД.

Прибавим к плюсам Арсения Яценюка его бесспорно незаурядные интеллектуальные и деловые качества и политическую перспективность. И даже не потому, что некое пиар-агентство “Центр связей с общественностью” с подозрительной регулярностью признает Арсения Петровича то “самым интеллектуальным молодым политиком Украины”, то “самым вероятным кандидатом в Президенты на выборах-2014”.

Действительно, на многочисленных (несмотря на “юный” возраст) ответственных должностях, которые занимал Яценюк, он проявил системный подход, организованность, блестящую память и умение оперировать информацией, которая в этой памяти сохраняется. Яценюк реально защитил реальную диссертацию кандидата экономических наук. Реально получил два высших образования: юридическое в Черновицком университете и экономическое в Киевском нархозе.

С сентября 2006 года Яценюк занимал должность первого замглавы Секретариата Президента. Член Совета НБУ; член наблюдательного совета ОАО “Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк)”; член наблюдательного совета ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины”.

С сентября 2005-го по август 2006-го занимал должность министра экономики Украины. Запомнился несколькими стоящими аналитическими интервью, в которых прослеживались трезвые подходы к оценке экономической ситуации и хорошая работа с массивами числовых данных. Характерно, что Арсений Петрович тогда откровенно говорил и о своих ошибках в бытность замглавой Нацбанка, в частности о постановлении об “особом периоде” и введении счетов для иностранных инвесторов. В Украине не так много политиков, способных публично признавать свои ошибки.

Еще раньше при непродолжительном сроке по-доброму запомнился на Одесчине, работая первым заместителем главы облгосадминистрации. Там до сих пор вспоминают о его умении анализировать статистику.

Специалисты утверждают, что Арсений Яценюк, работая в 2004 году заместителем главы Нацбанка Сергея Тигипко, сыграл важную роль в сохранении нормального режима работы НБУ после того, как Сергей Леонидович взял длительный “тайм-аут” в своей работе.

Тогда же Арсений Петрович обнаружил и незаурядное политическое чутьё, предоставив кредит размером 50 млн. грн., спасающий от краха банк одного из финансистов кампании Ющенко Петра Порошенко “Мрія”, который “прессовала” власть (и это при том, что Тигипко возглавлял штаб провластного кандидата в Президенты Януковича!). Впоследствии свой шаг Яценюк объяснил тем, что отстаивал интересы не Петра Алексеевича, а 30 тысяч ни в чем не виновных вкладчиков.

Но факт в том, что он после Оранжевой революции сохранился в кадровой обойме в отличие от сотен и тысяч чиновников эпохи Кучмы.

Добрым словом вспоминают о Яценюка и в Крыму, где он успел до Нацбанка поработать министром экономики в правительстве АРК. Кстати, черновчанин и патриот Украины Яценюк прекрасно уживался с коллегами, имеющими политические взгляды, скажем так, характерные для крымчан.

Яценюк откровенно говорит о том, что он человек небедный и декларирует миллионы гривен годовых доходов. В свое время он создал в Черновцах первую в Украине частную юридическую фирму “Юрек ЛТД”. Как вспоминают очевидцы, он попал на свою первую серьезную работу в банк “Аваль” после того, как в дискуссии с тремя очень опытными юристами этого банка наизусть цитировал куски из юридических монографий.

Какое-то время его рассматривали как вероятного нового лидера пропрезидентской партии “Народный Союз “Наша Украина”, но, по некоторой информации, Арсений Петрович пока еще предпочитает не публично-политическую, а политико-административную карьеру.

Как писали Интернет-ресурсы, одноклассники и учителя вспоминали о блестящих способностях Яценюка-школьника, сочетаемые с бьющей энергией, непоседливостью и метанием в разные стороны. Организационное начало привносил отец – строгий замдекана исторического факультета Черновицкого университета.

Яценюк напряженно боролся за лидерство в классе. Между прочим, люди, которые близко знают Арсения, утверждают, что за внешней сдержанностью в нем прячется огромное честолюбие. А значит, эта ступенька в его карьере может быть не последней.

Тем более, что от Яценюка ожидают неконфронтационной, неконфликтной политики и избежания любых крайностей. Эти ожидания уже были частично подтверждены остроумными и дипломатическими ответами на некоторые не слишком удобные вопросы, которые ставили ему сегодня в сессионном зале представители разных политических сил.

В целом назначение Арсения Яценюка в тактической перспективе ощутимо снижает градус политического напряжения в Украине. Теряют смысл мессиджи Юлии Тимошенко и Романа Зварича о “несформированности правительства” ввиду отсутствия министра иностранных дел в качестве основания для роспуска парламента. Сужается поле для привычного обмена клише типа “бандеровцы” и “великороссийские шовинисты”. Внешнеполитические ведомства других стран наконец увидели, с кем будут иметь дело в Украине, появилась внешнеполитическая предсказуемость, которая будет способствовать и внутриполитической стабилизации.

По словам главы президентского Секретариата Виктора Балоги, “Президент пытается избежать дальнейшего сползания Украины в хаос, стремится вернуть деятельность власти в русло эффективной работы в интересах общества и страны”.

Другой вопрос, что нас ждет в стратегической перспективе. Используют ли обе стороны нынешний тайм-аут для поисков точек соприкосновения, компромиссов? Или, передохнув, опять сойдутся в политическом побоище?

К сожалению, политика ползучей экспансии “бело-голубых”, свежими примерами которой служат смена (вопреки решению суда) руководства Ощадбанка, а также “спецоперация” с Анатолием Кинахом, вынуждает предположить, что более вероятен именно второй вариант развития событий.

Николай Писарчук