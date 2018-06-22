Что будет с гривней после 7 февраля

Украина в преддверии «знаменательной» даты – 7 февраля, второго тура выборов Президента. Этот день привнесет в нашу жизнь не только политические сюрпризы, но и экономические. Среди последних – валютный курс. Каким он будет?

Если Президентом станет...

И опять дилема… Если Президентом станет Юлия Тимошенко, то она, вероятнее всего, примется за ревальвацию национальной валюты, как это было в 2005 и 2008 годах, т.е. повысит курс гривни до уровня 6,5 грн., как премьер ранее и обещала. Теоретически это возможно. Только возникает вопрос, нужно ли это сейчас экономике? С одной стороны, при таком курсе снизится долговая нагрузка по валютным кредитам, которые были взяты до кризиса. Это позволит заемщикам сэкономить порядка 80 млрд. грн. С другой стороны, у банков возникнет проблема с выплатой процентов и возвратом валютных депозитов. То есть, «выигрыш» заемщиков должны будут оплатить владельцы депозитов.

Вторым плюсом сильной гривни можно назвать удешевление импорта, прежде всего российского природного газа. Ревальвация национальной валюты до уровня 6,5 грн./долл. фактически позволит компенсировать повышение цены на голубое топливо Россией в этом году.

Но есть и минус - возникнут проблемы у украинских производителей. Просто часть отечественной продукции окажется дороже импортной. Как результат, импортер правит бал, как это было в 2005-2008 годах.

Девальвация национальной валюты до уровня 8 грн./долл. - свершившийся факт, чтобы экономика работала нормально, нужны не резкие колебания курса, а его стабильность на длительную перспективу.

Если Президентом станет Виктор Янукович, то, вероятнее всего, ревальвации гривни не будет. Не исключена незначительная девальвация национальной валюты, что может быть вызвано как вливанием «свежих» денег в экономику, так и желанием создать более благоприятные условия для экспортеров. Основной украинский экспорт - металл и продукция химпрома, цена на которые во многом зависит от стоимости российского природного газа. Этот фактор будет сдерживать девальвацию.

Как может быть...

А теперь о возможных сценариях развития ситуации после заключительного, будем надеяться, второго тура выборов президента.

Сценарий 1. Если проигравшая сторона не согласится с результатами выборов и будет пытаться с помощью демонстраций и митингов парализовать жизнь страны, блокируя работу бизнеса, доллар обязательно подскочит вверх. «Бегство» в наличную валюту усилится, что может спровоцировать курс 10 грн./долл. и выше. Любые потрясения для послекризисной экономики нежелательны.

Сценарий 2. Если оспаривание результатов выборов не выйдет за рамки «этичных» судебных разбирательств, то, скорее всего, курс 8 грн./долл. останется ориентиром для рынка. Возможны небольшие колебания на межбанке в пределах 8,1-8,8 грн./долл., что будет вызвано календарными платежами экспортеров и импортеров. Чем быстрее завершатся политические распри, тем лучше для экономики. К этому можно приплюсовать возобновление сотрудничества с МВФ и поступлений зарубежных инвестиций. А сигнал, что зарубежные инвесторы готовы вкладывать в нашу страну, уже есть - существенно снизилась доходность украинских еврооблигаций на международном рынке. (Текущая доходность еврооблигаций Украины - 8-9% годовых, а год назад она составляла порядка 40-50% годовых).

Сценарий 3. Если споры вокруг президентства не затянутся на длительный период, то можно ожидать возврата на рынок валюты из «теневой» экономики и из-за границы. А это порядка 20 млрд. долл. наличных денег и около 22 млдр. долл. безналичных, которые во время кризиса «эмигрировали». Даже часть этих средств способна укрепить курс на уровне 7,5-7,7 грн./долл.

А вот дальнейшая судьба гривни зависит от нескольких факторов. Задолженность по заработной плате, по выплате социальных стандартов с учетом их повышения, долги по ОВГЗ, по возврату НДС, а так же проблемное покрытие дефицита госбюджета могут стать хорошим стимулом для эмиссии. Но если печатный станок включать плавно, а процесс растянуть во времени, то курс на уровне 7,5-7,7 грн./долл. можно сохранить до конца года и дольше…

Нам осталось совсем немного подождать, чтобы выбрать для себя «манеру» поведения…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук