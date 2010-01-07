Бютовцы напоминают Ющенко, чтобы готовился ходить к следователям

Киевский апелляционный админсуд признал неправомерными действия Виктора Ющенко по отношению к Юлии Тимошенко.

Об этом заявил доверенное лицо кандидата на пост президента Тимошенко Андрей Портнов, сообщает пресс-служба БЮТ.

"Суд рассмотрел клеветнические сведения Виктора Ющенко относительно якобы владения Юлией Тимошенко оффшорной компанией и полностью опроверг указанные сведения", - сообщил Портнов.

При этом он подчеркнул, что таким образом суд в очередной раз опроверг обвинения Ющенко в адрес Тимошенко.

Вместе с тем Портнов отметил, что остается актуальным вопрос причастности Ющенко "к перечислению в оффшорные компании 2 миллиардов гривен".

"Эти средства в дальнейшем были присвоены неизвестными лицами, что было предметом рассмотрения уголовного дела № 49-457, в котором гражданин Ющенко Виктор Андреевич проходил в качестве обвиняемого", - приводит слова Портнова "Украинская правда".

"Также у нас есть вопросы к Виктору Андреевичу относительно финансовых махинаций с оффшорной компанией "Korteza fine corporation" , по которым Ющенко также проходил в качестве обвиняемого", - отметил он.

Портнов добавил, что Ющенко от ответственности перед законом сегодня спасает только президентская неприкосновенность.

"Но уже в конце февраля перед ним любезно откроют свои двери много следственных и судебных инстанций", - сказал депутат.