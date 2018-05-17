Что с деньгами местных бюджетов – они заблокированы или их правда нет?

Поскольку статистика государственных финансов у нас засекречена, можно лишь догадываться, скольких же средств лишились местные бюджеты. Секретариат Президента утверждает, что 8 млрд. грн... Еще летом мы задались вопросом: возможна ли в Украине казначейская паника? Речь шла о том, что наступит момент, когда каждое учреждение (или бюджет в целом), чьи средства учитываются на “екаэсе” – едином казначейском счете – может оказаться в ситуации: ресурс вроде бы там есть, однако доступа к нему нет.

На сегодня имеем все признаки казначейской паники, которая является кузиной паники банковской. Все клиенты системы в одночасье мчатся в свой банк с требованием вернуть деньги, поскольку они услышали, что денег на всех может и не хватить. Ведь казначейство – тот же банк, в котором размещена ликвидность государственного и местных бюджетов. У Казначейства есть обязательство перед своими клиентами эти средства вернуть – выдержав определенные процедуры.

ЕКС – это большой казан публичных средств. В него и доливают, и в то же время отхлебывают из него ложками. Когда все сразу начинают забирать свое, а казан не пополняется, ложки скребут по дну. Это мы и видим в последние дни 2009 года. Местные бюджеты наперегонки кинулись требовать свой остаток средств, а им на то – нельзя. Платежные требования неделями лежат в местных отделениях казначейства – и возвращаются назад распорядителям бюджетных средств непроплачеными.

Однако во всех информационных сообщениях и эмоциональных жалобах местного самоуправления наблюдается подмена понятий. На местах жалуются, что их средства «заблокированы». С точки зрения каждого отдельного местного бюджета, это действительно так. Баланс свидетельствует, что остаток средств того или другого бюджета составляет, скажем, миллион гривен, и местный бюджет имеет право их потратить, особенно если под этот ресурс соответствующим образом зарегистрированы (в том же казначействе) бюджетные ассигнования.

Это, так сказать, микроэкономика. С макроэкономической точки зрения, блокировать в действительности ничего, поскольку эти средства, якобы принадлежащие местным бюджетам,.. испарились. Их нет. Они потрачены на ежемесячные трансферты Пенсионному фонду, на зарплаты горнякам государственных шахт, на выдачу актов на право собственности на землю, что вручаются премьером во время ее рабоче-предвыборных поездок по регионам, на приобретение квартир для раздачи электорату.

Поскольку статистика государственных финансов у нас засекречена, можно лишь догадываться, скольких же средств лишились местные бюджеты. Секретариат Президента утверждает, что восемь миллиардов гривен. Ющенко издал Указ «О неотложных мерах относительно нормализации казначейского обслуживания местных бюджетов», согласно которому к делу выдавливания средств из казначейства в интересах местных бюджетов привлекаются прокуроры и работники СБУ.

Но как выжать то, чего уже нет?

Станислав Голубенко