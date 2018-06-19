А.Пальчевский: сдайте слюну – и мы расскажем не только о вас, но и о ваших прародителях

С точки зрения биохимии мы с вами - ферментные машины... Одного больного нужно лечить тремя таблетками два раза в день, другого - двумя таблетками трижды в день, а еще кого-то вообще лечить не надо... Фонд Eurolab создан мною и еще несколькими людьми после того, как я "вышел" из онкологии. Побывав там, я понял, что жизнь очень быстро кончается...

Основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ дал интервью УНИАН.

Андрей Иванович, Ваша клиника, единственная в Украине медицинских учреждений, которая называет себя "Клиника персонализированной медицины". Что означает сам термин "персонализированная медицина"? Современная медицина немыслима без персонального подхода. О персонализированной, или превентивной прикладной медицине заговорили в мире лишь 5 лет тому. Это новый, максимально индивидуальный подход к пациенту, в отличие от доказательной, недоказательной и другой медицины.

Принцип этой медицины в том, что пациента диагностируют и лечат на геномном уровне. Ведь геном - это инструкция по воспроизводству человека. И уникальность каждого человека заложена в уникальности его генов.

С точки зрения биохимии мы с вами - ферментные машины (в нас - более ста ферментов), и в зависимости от того, как работают наши белки, мы с вами отличаемся. Кто-то заболевает гриппом, кто-то нет, кто-то заболевает раком или предрасположен к диабету, а кто-то нет. Одного больного нужно лечить тремя таблетками два раза в день, другого - двумя таблетками трижды в день, а еще кого-то вообще лечить не надо.

То есть принцип "одно лекарство для всех" уходит в прошлое? Конечно. Известно, что тамифлю (препарат, который сегодня у всех на слуху) хорош для 80 % больных свиным гриппом, а 20 % пациентам он бесполезен и не поможет. Или пример из онкологии. Знаете ли вы, что эффективность лекарственных препаратов актуальна лишь для 10 % онкобольных, а для 90 % пациентов противораковые препараты просто бесполезны и неэффективны? Или стоит ли проходить онкобольному химиотерапию, если знаем априори, что человеку будет только хуже.

Сегодня существуют специальные геномные тесты, определяющие восприимчив ли человек к препарату. Это уже вопросы фармакогенетике - нужно ли вам пропивать 12 таблеток, или вас спасут 4. Это и есть персонализированная медицина.

Многие об этом не знают, но будущее уже наступило. Геномные тесты в Eurolab - это будни.

Лаборатория Eurolab - единственная в Украине, где делают подобные анализы? Единственная. Я часто бываю на международных конференциях и даже зарубежные коллеги изумляются, узнав, что в нашей стране есть возможность сделать геномный тест. К сожалению, нас ведь на Западе "папуасами" представляют.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о геномном тесте. Насколько он важен и чем может помочь человеку? С помощью геномных тестов, современная персонализированная медицина, позволяет генотипировать вас и определить более ста болезней, к которым вы можете быть предрасположены, какие проблемы со здоровьем вас ожидают через 5 или 20 лет, и в таком случае у вас есть время предупредить их развитие.

В идеале, конечно, нужно знать весь геном человека, а это - 3 миллиарда пар нуклеотидов. Работа над интерпретацией данных генома находится еще в начальной стадии. И все таки, то что известно ученым уже сейчас открывает новые пути к успехам в медицине и биотехнологиях. Например, геномные тесты могут точно предсказать предрасположенность человека к развитию рака, особенно рака молочной железы, к проблемам со свертываемостью крови, заболеваниям печени, болезни Альцгеймера.

Существует десятки тысяч молекулярных тестов. Они мало распространены. Даже такой важный тест предрасположенности конкретной женщины к раку молочной железы. Хотя, повторюсь, в Eurolab мы это делаем, но их никто не заказывает.

Возможно, потому что они дорогие? Да они дорогие - от 400-1000 долларов и выше. Например, есть тест, который определяет агрессивность опухоли. Однако, с другой стороны, у нас люди дома продают и едут лечится неизвестно к кому, а потом умирают, потому, что, вероятно методы лечения не были эффективными или болезнь неправильно диагностирована.

Лишь один пример, но довольно показательный для наших реалий. Недавно фонд Eurolab спонсировал лечение за рубежом мальчика, которому у нас удалили почку. Простые люди приехали говорят: "Ось ми хату свою продали, хату батьків продали..." А немецкие врачи, обследовав ребенка, были в шоке - "А почку-то зачем удалили? Ничего там не было - ребенок был здоров"... Или обратилась к нам за помощью женщина, ей сделали резекцию желудка (онкология), а мы ничего не нашли. А достать гистологический образец, который подтверждает онкологическое заболевание у больного, в нашей стране - большая проблема. Онкологи боятся, а вдруг кто-то докажет, что рака не было. А ведь деньги уже получены, а человеческий орган удален.

Андрей Иванович, недавно Вы основали фонд Eurolab и стали его президентом. Как возникла идея его создания?

Мы создали фонд в сентябре этого года. Организован он мною и еще несколькими людьми после того, как я "вышел" из онкологии. Побывав там, я понял, что жизнь очень быстро кончается. Для тех, кто не знает, надо побывать в онкобольнице пару дней. И к этому можно относится по-разному, но без всякого трагизма. В любой экзистенциальный период жизни - тяжелая болезнь, смерть, война - начинаешь оценивать все, что происходит вокруг тебя и свою роль в этом. Лично я для себя понял, что мне на самом деле нравится что-то делать для остальных людей. Я, говоря это, далек от пафоса, и уверен, что не имею к этой черте характера никакого отношения, как человек. Имеет отношение только моя генетика, потому, что популяционно - будь-то у людей или обезьян - есть 10 % особей, которые страдают альтруизмом. У популяции есть свой естественный отбор, там, чтобы существовала популяция нужно, чтобы кто-то мог броситься на дзот, чтобы кто-то мог испытать на себе лекарства, чтобы мог кто-то, рискуя жизнью, сказать правду.

Фонд максимально оказывает бесплатную помощь. Это касается и консультаций, и диагностики (в том числе на наличие вируса гриппа, рентгенологические исследования). Мы часто просто информируем людей, где им лечиться.

К вам не ринулись сонмы желающих получить, такую сейчас уже нереальную, бесплатную медицинскую помощь?

Нет, наш опыт показал, что люди не злоупотребляют этой возможностью. Мы очень часто ругаем себя, что, мол, мы - шаровики. На самом же деле, если у человека есть деньги, он обязательно заплатит. А медики нашей клиники первые показали, что в эпидемию нужно работать бесплатно.

Вы заявили, что ваша клиника готова перейти с коммерческой формы собственности в некоммерческую. Это первый подобный опыт для Украины... Мы из частной формы собственности хотим перейти в общественную. Сейчас готовим сейчас для этого все документы. Речь идет отак называемых "неприбуткових шпиталях" (мне кажется, это понятие очень хорошо выражает именно украинский язык). И хоть заведение не есть "прибутковим", оно, в тоже время, будет существовать за счет благотворительных взносов - как это работает в Америке. Там 62 % процента госпиталей - неприбыльны, особенно в педиатрии. В американских госпиталях часто можно увидеть на кроватях, медоборудовании, таблички с фамилиями, в память о ком их приобрели. Мы выходим с подобной, новой для Украины, культурой. Но самое первое, что мы должны сделать - это завоевать доверие людей. Потому что, когда в Украине говорят о прибыльности или неприбыльности, люди сразу же начинают думать, что это какая-то схема, откат, а главная цель руководителей - избежать налогов. И если этого не сделает кто-то, своим личным примером, этого у нас не будет никогда. Официальная медицина этого не сделает никогда.

Знаю, что уже в ближайшее время, ваши специалисты запускают новый интересный проект, связанный с геномным паспортом человека.

Мы назвали его "Eurolab-23" (23 - это количество хромосоных пар человека). Посвящен он анализу генотипа человека. Благодаря ему, каждый желающий по образецу слюны может получить массу информации о себе, своем здоровье. В том числе и дополнительные данные о своей средней продолжительности жизни, на каком континенте планеты чаще всего встречаются люди с подобным генотипом, где жили ваши прародители. Но, прежде всего, это необходимо для того, чтобы человек знал к каким болезням предрасположен. У него появляется реальная возможность для ранней профилактики, как самого эффективного метода лечения.

Наталья Максименко