Киевляне съели тонну бисквита

29 декабря в холле столичного универмага “Украина” внезапно появились олени, Санта-Клаусы, снегурочки, шоколадные домики, железная дорога, озеро, мостик. Через пару часов от этой композиции не осталось ничего, все было съедено, ведь перечисленные фигурки были сделаны из бисквита, крема и шоколада. Однако сладкий запах еще долго стоял в магазине.

Таков был итог демонстрации самого большого бисквитного торта в Украине. Блюдо-рекордсмен весило 950 килограммов, достигало в длину 3 метров 75 сантиметров, в ширину – 3 метров 45 сантиметров; высота – метр пятнадцать.

- Сегодня презентован самый большой бисквитный и, наверное, самый красивый торт в мире, - сказал руководитель проекта "Книга рекордов Украины" Игорь Пидчибий. – Мы зафиксировали рекорд по двум категориям: «Размеры» и «Благотворительность».

Пидчибий поведал, что в Украине делались и более крупные торты. Это был торт, сделанный в этом году кришнаитами, который являлся точной копией горы Говордохан. Его вес достигал 1700 кг, но он был лактовегетарианским. Бисквитный торт, который выставлялся здесь же, в универмаге «Украина», в прошлом году, был на триста килограммов легче этого.

Пидчибий с большим удовольствием собственноручно сделал замеры блюда и припомнил, что самый большой торт в мире был создан в Мексике. Весил он 58 тонн, рекорд самого длинного торта – 144 метра – принадлежит россиянам, самый высокий торт достигал сорок метров.

- Я специально посмотрел по телевизору множество репортажей на эту тему. И скажу, что данный торт, наверное, самый красивый в мире.

- Имеет ли он шанс попасть во всемирную Книгу рекордов Гиннесса?

- У меня не очень хорошее отношение к этой книге. Ведь это чисто коммерческий проект, и потому многие наши выдающиеся достижения, которые действительно являются мировыми, долго там не регистрируются, а часто вообще не регистрируются. Зато у них зарегистрирована Чернобыльская катастрофа, что я считаю верхом цинизма.

- Заплатит ли украинская Книга изготовителям этого торта?

- Никаких гонораров мы не платим. Случается, делаем, конечно, подарки, но не торговым маркам, а простым людям.

Торт, выставлявшийся в «Украине», действительно оказался очень красивым.

- Прикольная шняга! – оценил блюдо один прохожий.

Раздачей кусков торта занялся сам директор универмага «Украина» Питер Лоуренцо. Вооруженный ножом и лопатой, он взобрался на стол, на котором располагалось блюдо, и приступил к его разделке. Помощники уносили аппетитные куски к тому, что можно было назвать «местами раздачи пищи». Сразу же выстроились огромные очереди. И тут стало понятно, почему это произведение попадает в категорию «Благотворительность»: Пидчибий сказал, что его должно попробовать пять тысяч человек. Дегустаторы в массовом порядке уносили на пластмассовых тарелочках лакомство. Одна девочка держала в руках кусок величиной с ее голову. Впрочем, посетители скоро очень наедались: торт оказался очень питательным, универмаг наполнился перепачканными бисквитом людьми. А ботинки господина Лоуренцо покрылись шоколадом вперемежку с бисквитом.

- Этот торт вкуснее тех, что обычно продаются в наших магазинах, - сказали две подруги Лариса и Даша.

- В чем же причина успеха?

- Он сделан с любовью.

- А какие в нем еще ингредиенты, кроме любви?

- Тут классный крем, зеленая елочка с печеньем, натуральная вишня.

- Здесь использовано 217 килограммов свежемороженой вишни, - говорит Ольга Фиц, технолог кондитерского цеха, изготовлявшего торт. – Также на него ушло 154 килограмма муки, 4604 яйца, 134 килограмма сахара, 23 килограмма какао-порошка, 360 килограммов сливочного крема, 40 килограммов глазури черного шоколада, 20 килограммов белого шоколада, 9 килограммов желе, 3 килограмма марципановой массы.

Шесть кондитеров, технолог и управляющий приступили к изготовлению блюда в 12 часов дня 27 декабря. Закончили 29-го в восемь утра. Работали практически круглосуточно. Все в этом блюде съедобно, за исключением голов Санта-Клаусов и Снегурочек. Просто изготовители решили, что их есть неэтично. Пригубил кусок торта и корреспондент УНИАН. Что сказать? Наверное, правы Лариса и Даша. С Новым годом вас всех!

Антон Зикора