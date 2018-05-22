Ющенко с женой посмотрели эротическое кино

“Это фильм о том, как роман переходит в поэму”, – сказал Ющенко. “У вас такое бывало в жизни?” – “Бывало”. Екатерина Ющенко пристально посмотрела на мужа. Виктор Андреевич не растерялся...

39-й кинофестиваль «Молодость» начался с двухчасового опоздания главной участницы церемонии открытия – всемирноизвестной французской актрисы Катрин Денёв. Но вооружившись терпением, ждали все. Вот что значит звезда... Ждал и почетный президент фестиваля, Президент Украины Виктор Ющенко и все его окружение. Здесь были и первая леди, и глава Секретариата Вера Ульянченко с мужем...

Катрин Денёв опоздала не из-за каких-то звездных прихотей, а из-за погодных условий (самолет задержался).

Наконец прибыла, вся хорошая и свежая, возраст не отразился ни на одном ее видимом участке тела. Пронеслась, будто молния по красной дорожке, не произнеся ни слова.

В этом году все происходило в кинотеатре «Киев». Было тесно и жарко. Арт-директор «Молодости» Андрей Халпахчи все неудобства списывает на кризис, мол, приходится экономить. Даже когда фестиваль начался, арт-директор не знает, что будет на нем нового, говорит, что главное – хоть как-то поддержать старое.

...Пока все ждали французскую легенду, по красной дорожке проследовали другие известны и неизвестны гости: украинские актрисы-сестры Сумские (Ольга была с мужем Виталием Борисюком). Украинский актер из российских сериалов Владимир Горянский... Французский актер Грегуар Колен. Он приехал лично представить свою короткометражку «Фокс Бей», а также встретиться со своей знакомой Ольгой Куриленко – подружкой Джеймса Бонда. (Так ее окрестили после того, как она снялась в очередной «Бондиане»). Ее пригласили торжественно открыть «Молодость».

Председатель жюри, французский актер и режиссер Тони Гатлиф приехал в Киев «посмотреть страну, которую он еще не знает». Он вообще очень любит путешествовать, потому что его мама цыганка, и потому большинство его фильмов про цыган.

Кстати, если ты не считаешься звездой, тебе нельзя ступать на так называемую красную дорожку. По крайней мере так считают организаторы «Молодости». Некто Ольга Веснянка, ответственная за организацию интервью, все взывала к прессе, предостерегая от шага на красную дорожку, потому что по ней идти «гостям».

– А что летать через нее? – поинтересовалась я.

– Вас это не касается, я говорю это журналистам.

– Я тоже журналист.

– Тогда летайте! – вызывающе ответила она.

Президента с его окружением отвели в специальный зал, туда пригласили и Катрин Денёв и «девушку Бонда» Ольгу Куриленко. Даром что Ольга не снялась ни в одной украинской ленте, Президент назвал ее «украинской звездой». В то же время украинские актеры, которые имели бы право считаться настоящими отечественными звездами, скромно стояли под дверьми, к Президенту их не пригласили.

– Двухчасовое ожидание Катрин Денёв, вас, наверное, сильно утомило? – спросила я у Ольги Сумской.

– Ну почему? Все ждут... Мы, собственно, не хуже... Чтобы посмотреть на богиню французского кино, можно и подождать. Иначе и не скажешь. Зашла, крыльями магии обдала.

– Что вы чувствуете, когда идете по красной дорожке?

– Это особое ощущение...

Еще я поинтересовалась, чем она объясняет феномен Куриленко.

– Она зашла через Париж, то есть через мировое кино, – сказала Сумская. – Потому есть ажиотаж, спрос. Но от этого никто не застрахован. Любой украинский актер завтра может сняться в Европе, и будет то же. У нас никогда не было пророка в своем отечестве. Да, хочется, чтобы тебя больше ценили, но почему-то так не складывается. Наши звезды могли бы тоже больше сниматься и ходить по бархатным дорожкам, потому что это такое особое ощущение.

В отличие от Сумской для Ольги Куриленко идти по красной дорожке ничего не означает, она просто идет.

– Это просто работа, – говорит она.

Ольга сейчас живет в Лондоне, раньше жила во Франции, где дальше будет жить – неизвестно, но точно не в Украине. Говорит, что и не думает о таком, потому что не может представить себе, что здесь будет делать.

Обычно Халпахчи сам любит красоваться на сцене, открывая и закрывая фестиваль. Но в этом году взял себе в компанию Куриленко, видимо, чтобы скрасила собой торжественный момент. Он говорил по-украински, Куриленко – по-английски.

– Хочу представить свою партнершу – звезду, которой мы гордимся, которая является достойным представителем Украины в мире – Ольгу Куриленко.

Интересно, с какой стороны Ольга представляет Украину в мире? С того, что здесь родилась?

Говорил в основном сам Халпахчи.

– По многолетней традиции наш кинофестиваль открывает почетный президент кинофестиваля «Молодость» – Президент Украины Виктор Ющенко.

Виктор Андреевич подошел к Халпахчи и благодарно похлопал его по плечу:

– Когда в Киеве осень, мы приходим в кинозалы, выразитть, возможно, самые сокровенные свои ощущения – мы любим кино, – закрутил Президент. – Мы любим кино, потому что это – акт большого досуга, мы любим кино за то, что оно общечеловеческое и воспитывает общечеловеческие ценности. После фильма ты чувствуешь, что получаешь что-то сокровенное, что-то ценное, частное, адресованное лишь тебе. Мы любим его за то, что, покидая кинозалы после просмотра, обязательно выходим другими: лучше, совершеннее, мудрее. Это делает кино. Наибольшее желание возникает после того, как ты увидел фильм, сделанный великим режиссером, актером, – это желание аплодировать за то, что ты увидел кино. Но, думаю, самое сокровенное мгновение – когда ты становишься свидетелем того, что несколько сот, возможно, тысяч людей, находясь в кинозале, творят тишину, когда ты слышишь, как даже бьется твое сердце. В это время творится самая уникальная миссия кино – мы задумываемся над теми процессами, свидетелями которых мы являемся. Я всех приветствую с этим праздником кино. Приветствую королеву мирового кино Катрин Денёв.

Мы рады видеть вас на нашем фестивале. Также хочу поздравить Ольгу Куриленко – нашу звезду, украинскую звезду, но мирового кино.

Пользуясь случаем, Виктор Андреевич наградил Халпахчи орденом “За заслуги”. Тот был чрезвычайно растроган, правда слезы не текли, лишь пот выступил на лбу.

Халпахчи позволил себе лишь «одну просьбу к Президенту Украины»:

– Чтобы по крайней мере еще пять лет вы оставались с нами, как почетный президент кинофестиваля «Молодость».

Потом почетный президент наградил «почетным Скифским оленем» за вклад в мировое киноискусство Катрин Денёв.

– Я очень тронута этим призом, мне очень приятно быть во второй раз в Киеве. Хорошо иметь такого Президента, который так заботится о кино, – сказала серьезно или пошутила актриса.

Фильмом открытия стала лента видного голландского режиссера Яна Кунена «Коко Шанель и Игорь Стравинский».

Картина рассказывает о романе легендарной французской дизайнерши Коко Шанель с украинским по происхождению композитором Игорем Стравинским. Коко пригласила композитора переехать в ее дом близ Парижа. Он переехал вместе с женой и четырьмя детьми. Его жена Катя болеет. Катя после рождения четырех детей, становится не очень привлекательной, все время болеет, одевается очень простенько, никакой косметики. Одно слово, несчастное создание. С другой стороны Шанель, потеряв мужа в Первой мировой войне, вся в расцвете сил и вдохновения. У них со Стравинским завязывается роман, они любят буквально по всему дому. В ленте много откровенных сцен. Это все замечает жена и бросает супруга. Коко остается с Игорем (на короткое время). В конце ленты они стареют, но отдельно друг от друга.

Виктор Ющенко после фильма вышел очень довольный.

– Вам понравился фильм? – спрашиваю у него.

– Да, очень психологический фильм. Он о том, как роман переходит в поэму.

– У вас такое бывало в жизни?

– Бывало.

Екатерина Ющенко пристально посмотрела на мужа. Но Виктор Андреевич не растерялся, он нежно обнял жену и что-то сказал ей на ухо. Этого было достаточно...

Оксана Климончук

Фото УНИАН

P.S. Председатель пресс-службы фестиваля Максим Ильяшевский заявил корреспонденту УНИАН: если я опять напишу так, как в прошлом году - то они отнимут мою аккредитацию. Поэтому не удивляйтесь, если это окажется последним на сайте материалом о фестивале.