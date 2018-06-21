Молодость–2008: Затмят ли солнечные зайчики райских птиц?

Вчера в Национальном дворце культуры и искусств «Украина» открылся 38-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость». Согласно уже четырехлетней традиции открывал фестиваль Президент Украины Виктор Ющенко, поскольку он же является и почетным президентом «Молодости».

Фильмом открытия кинофестиваля была лента украинского режиссера Романа Балаяна «Райские птицы». У меня была возможность пересмотреть ленту во второй раз. О ее сюжете мы уже писали . В оригинале лента снята на русском, так как, соответственно, актеры фактически все российские – Олег Янковский, Оксана Акиньшина, Андрей Кузичев. Хотя творцы фильма говорят, что это вполне украинский продукт. Наверное потому, что снят на средства украинского Минкультуры.

К тому же Роман Балаян, чтобы лента стала хоть немного украинской, дублировал ее на украинский язык. Честно говоря, хочется эмоционально спросить: «Зачем?»

Перевод, прямо скажем, – никудышний. После фильма музыкант Павел Гудимов скажет: «Вот бы надавал по заднице этим переводчикам»...

Кстати, ни Янковский, ни Акиньшина в Киеве не появились. Аудитории пришлось довольствоваться посредственными молодыми актерами Андреем Кузичевым и Егором Пазенко.

Балаян несколько месяцев назад говорил, что дублированная лента ему больше нравится и что он удивит многих своих недоброжелателей в Киеве. Думаю, так оно и произошло.

Самого метра почетный президент фестиваля отметил «Скифским оленем» за особый взнос в украинский кинематограф.

Роман Балаян, как всегда скромно, сказал о себе, что никогда не думал, что он сделал какой-то взнос в украинский кинематограф.

Как восприняла украинская аудитория ленту? Ну, как сказать... Сюжет не нов... одно слово Балаяновский фильм.

После просмотра Президент о чем-то долго говорил с Балаяном.

– Ну как? Понравился фильм Виктору Ющенко? – спрашиваю у режиссера.

– Вроде да.

– А что именно он Вам сказал?

– Знаете, я такие слова даже повторять не умею...

Супруга Президента поделилась с УНИАН своими впечатлениями, назвав ленту «очень сильной», и напомнила, что никто не должен забывать о судьбе человека в Советском Союзе.

Кстати, Слава Вакарчук признался мне, что должен был в этом фильме играть главную роль. Когда Роман Балаян сделал ему предложение, он сразу же согласился.

– Подумал: «Балаян, Янковский... Должно быть круто». Но не сложилось, начались гастроли.

Впечатлениями от ленты Вакарчук делиться отказался.

– В такой день не хочется ничего плохого говорить, – стушевался Слава.

Пышной церемонии открытия фестиваля не было, а была креативная и потрясающая. Откровенно говоря, Влад Троицкий своей кинотеатрализующей постановкой просто поиздевался над Романом Гургеновичем. Публика одновременно окунулась в глубокую архаику, во времена рыцарей и наши дни. После аудитория безумно аплодировала. Я сидела и думала: «Ну как же после такого можно смотреть «Райские птицы»?!»

Слава Богу, что после перформанса Троицкого был антракт.

– Влад, ну зачем Вы так с Романом Балаяном? Его фильм выглядит довольно бледно на фоне вашего действа...

– Честно говоря, не хотел. Просто так вышло. Мне сказали сделать что-то, вот я и сделал.

О популярности “международного” фестиваля «Молодость» в мире, думаю, не стоит говорить. Ведь фестиваль редко посещают настоящие звезды мирового кинематографа. За 38 лет его истории в Киеве на фестивале побывали Софи Лорен, Ежи Гофман, Роман Поланский, Отар Иоселиани, Кшиштоф Занусси, Жерар Депардье, Катрин Денев.

Как по мне, этого маловато, чтобы говорить о настоящей мировой популярности.

Задолго до начала нынешней «Молодости» ее арт-директор Андрей Халпахчи хвастался, что на фестиваль приедет Ален Делон. Но не приехал. Организаторы за это ему даже отомстили – сняли с программы ретроспективу его фильмов. Не приехал также и Эмир Кустурица.

Зато председателем жюри стал, как его представил Халпахчи, очень известный голливудский актер Арманд Ассанте.

Арманд Ассанте – действительно высококлассный актер, но можно ли считать его очень известным в Украине?

С Армандом Ассанте как начинается, так и заканчивается присутствие мировых звезд на Киевском международном кинофестивале «Молодость–2008”.

Кстати, одна из самых разрекламированных программ нынешнего фестиваля - это программа фильмов на гей-лесбійскую тематику под названием «Солнечный зайчик».

Она присутствовала и в предыдущие годы, однако называлась «Другая любовь», а «Солнечный зайчик» – это было только название приза. Однако организаторы в этом году осмелели. Президент общественной организации «Гей-форум Украины» Святослав Шеремет рассказывает, что в свое время большими лоббистами учреждения этой программы были Андрей Халпахчи и телеведущий Анатолий Ярема.

Интересно, что по этому поводу думает почетный президент кинофестиваля «Молодость» Виктор Ющенко?

Ксения Лесив