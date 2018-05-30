Тернополь по уши в отходах, или новейшая политтехнология - “мусорные войны”

Мер Тернополя Роман Заставный убежден, что город стал жертвой испытания новой политтехнологии, которую будут использовать и в других городах накануне выборов. Отходы из города вывозят, но “тайно”. Иначе, все договоренности могут сорваться...

Мусор как политический ресурс Тернополь, который с 1 августа столкнулся с проблемой вывоза мусора, начинает помалу выбираться из трудного положения. Городской председатель Роман Заставный заверяет, что мусор доставляют на паспортизованные полигоны, однако на какие именно, уточнять отказывается.

– Пока мы вывозим мусор не афишируя – все нормально. Как только начинаем еще где-то гласно вести переговоры, появляются люди и начинают нагнетать ситуацию, после чего местное общество уже категорически против любых договоренностей, – объясняет Р.Заставный отказ сообщить, куда именно деваются бытовые отходы. Лишь уточняет, что мусор из города вывозят на три полигона, есть предварительные договоренности по поводу еще одного.

Заставный убежден, что в действительности город стал жертвой испытания очередной политтехнологии, которую будут использовать и в других городах накануне выборов.

– Мусор уже перешел из хозяйственной плоскости в политическую, - говорит он. - Это становится очевидным в последнее время, когда мы, скажем, договариваемся с руководством определенного населенного пункта относительно вывоза части мусора на их паспортизованную свалку и оплаты этих услуг. Но когда, достигнув согласия, приезжаем, нам уже отказывают, мотивируя тем, что, скажем, общество - против.

В действительности, по убеждению городского председателя, за такими отказами стоят люди, которые имеют власть в области и на которых собственно возложены обязанности определения мест для утилизации мусора. Мол, нынешняя ситуация с точки зрения политики выгодна как руководству облсовета, так и обладминистрации. Как в конечном итоге и другим политическим силам, которые не представляют руководители области.

В частности, Роман Заставный не исключает, что организаторы мусорной блокады ожидали, что в городе будет введено чрезвычайное положение, после чего бы был бы поднят вопрос о бездеятельности мэра и необходимости его замены, также, возможно, вопрос о бездеятельности городского совета. А там уже, прогнозирует мэр, и перевыборы можно объявлять.

На чем основываются такие оценки мэра? По словам Р.Заставного, облсовет позиционирует себя как помощник, но договоренности с населенными пунктами, с которыми вел переговоры председатель облсовета Алексей Кайда, были сразу сорваны.

– Позиция же обладминистрации – езжайте и договаривайтесь. Тогда как собственно их функция – обеспечить сотрудничество, – говорит мэр.

Он заметил, что если объединить усилия мэрии, облсовета и обладминистрации, проблему уже можно было бы решить.

– Мы изучали опыт Винницы, где были аналогичные нашим проблемы. Там эти проблемы решили за 3 месяца благодаря тому, что еженедельно собирались представители трех ветвей власти и отчитывались о сделанной работе. Они работали на общий результат, – объясняет мэр.

В Тернополе же, кажется, теперь совместными усилиями “не пахнет”. Чиновники разных уровней, как и 12 лет подряд, скорее заговаривают проблему, при случае перебрасывая вину и ответственность один на другого, не продуцируя при этом вариантов реального и оперативного выхода из ситуации.

Попутно отдельные политсилы умудряются и попиариться на проблеме. Чего стоил один лишь пикет возле мэрии, проведенный 11 августа представителями ВО “Свобода”. Эта партия в своей предвыборной программе на выборах в облсовет обещала. решить проблему Малашевской свалки, которая собственно сейчас и блокируется людьми, из-за чего у города некуда вывозить мусор.

В данной ситуации пикет возле мэрии вряд ли является лучшим способом выполнить свое предвыборное обещание. Тем более, что “Свобода” имеет крупнейшую фракцию в облсовете, своего председателя, да и в конечном итоге фракцию в городском совете, который она пикетировала.

Перспективы собственными силами Между тем город помаленьку будет избавляться от мусора, пусть и “в тайне”. Отходы вывозят, но в некоторых дворах мусор еще остается.

– Мусор мы постепенно вывозили уже с 3 августа. Если бы этого не делали, то на сегодня действительно была бы экологическая катастрофа. Кое-где перевозчики, которые осуществляют вывоз мусора, договаривались за полигоны и без нашего участия, – рассказывает мэр.

И. о. главного санитарного врача Тернополя Анатолий Полищук подтвердил, что невзирая на длительные проблемы с вывозом мусора из города, вспышек инфекционных заболеваний зафиксировано не было. В санстанции утверждают, что ситуацию держат под контролем.

Мэрия же, чтобы не рассчитывать лишь на договоренности с полигонами других населенных пунктов, решила создать свой собственный. На сессии городского совета 21 августа будет рассматриваться вопрос о выделении участка под полигон для временно вывоза мусора и строительство мусороперерабатывающей станции.

Сейчас рассматриваются два участка для этих целей. Один из них расположен на полях фильтрации ОАО “Тернопольский сахарозавод”, который уже не функционирует. Участок площадью 5 га, по словам Р.Заставного, одобрила санстанция и областное управление экологии. Как сообщил А.Полищук, вокруг участка есть километровая санитарная зона, следовательно он может подойти по санитарным нормам и для строительства мусороперерабатывающего завода. Площадь участка позволит собирать на ней отходы на протяжении трех лет. Еще один участок, который будут рассматривать на сессии, – отстойники КП “Тернопольводоканал”.

Но мэр не исключает, что все те же политические мотивы и здесь станут на пути, не дав возможности депутатам согласовать любые участки.

Кроме того, руководство города не оставляет надежды продлить эксплуатацию Малашевской свалки. – Сегодня мы рассчитываем на все паспортизованные свалки, в том числе и на Малашевскую. И рассчитываем, что в государственных органах власти появится позиция и понимание, – говорит мэр. – В Малашевскую свалку мы за последние 3 года вложили 500 тыс. грн. – на рекультивацию, ремонт подъездных дорог, материальную помощь обществу. И досадно, что мы вложили деньги, а отдачи выходит нет.

То что экологи запретили эксплуатацию Малашевской свалки еще в 1997 году, Романа Заставного не смущает.

– Это решение нужно было обжаловать в суде еще тогда. Ведь согласно закона если предписание о возможных негативных последствиях может привести к еще большей экологической катастрофе, то он не обязателен к выполнению, – утверждает городской председатель.

Также, по его мнению, часть жителей, которые стояли у истоков перекрытия дороги, имели материальную заинтересованность. Но, поскольку нет фактических доказательств, фамилий инициаторов блокирования свалки мер называть не стал.

– А еще мы видели, на каких автомобилях приезжают кормить тех жителей, которые блокируют подъезд к Малашевской свалке. Это автомобили за десятки, а есть и свыше сотни тысяч долларов, – утверждает Р.Заставный.

Однако сейчас, по данным мэра, ситуация у организаторов вышла из-под контроля.

– Они думали, что за определенное время все решат и выедут на “белом коне” как спасители Тернополя. Но людей уже не остановить...

Люди против мусора. Стоять до победы! На дороге перед Малашевской свалкой жители села продолжают круглосуточное дежурство.

– Все настроены решительно. Наши требования – закрыть свалку, прекратить вывоз мусора, обязать мэрию провести рекультивацию, провести экспертизу фильтрата при участии представителей села, запретить строительство любого завода, – говорит секретарь сельсовета Малашевцев Светлана Тарговская. – Пока это не будет сделано, люди с дороги не уйдут.

Женщина рассказывает, что люди устали от постоянной вони, особенно перед дождем, крыс и пакетов, которые ветер приносит со свалки на огороды и дворы.

– Рождество нам особенно запомнилось – все село было “седым”, потому что горело на свалке. Не хотим больше такого соседства, – говорит С.Тарговская.

По ее словам, представители облсовета предлагают возвести на территории свалки мусороперерабатывающий завод, однако жители села категорически против.

Информацию о том, что людей, которые перекрывают дорогу, кормят, секретарь сельсовета опровергает.

– Это полная неправда, за такие слова мы будем подавать в суд. Люди идут на дежурство и берут еду с собой из дома, – заверяет она.

С. Тарговская также заметила, что свалку незаконно эксплуатируют с 1987 года.

– В 1977 году бывший карьер был предоставлен под свалку на 10 лет в аренду. Потом возили сюда мусор 10 лет без соглашений и договоренностей. А в 1997 году экологи официально закрыли свалку, ведь есть угроза попадания ядовитых веществ фильтрата в водоносный слой Ивачевского водозабора, откуда поступает вода в Тернополь. Но с того времени свалку продолжают эксплуатировать, – констатирует секретарь сельсовета.

Между тем работники СЭС в последние 5 лет фиксируют четкую тенденцию к росту содержания тяжелых металлов в воде на Ивачевском водозаборе. Хотя и успокаивают, что содержание этих соединений не превышает допустимые нормы и заверяют, что все образцы воды, которые в этом году брали для исследования, удовлетворяли санитарным нормам.

..Между тем, тернопольчане уже почти привыкли к далеко не безопасным санитарным условиям в своих дворах и неприятному запаху. И хотя в последние дни мусора в городе становится меньше, ввиду “плодотворного сотрудничества” местных органов власти и перманентных политических “разборок”, не верят никаким гарантиям, что завтра опять не окажутся по уши в гов... Ну, по крайней мере, в мусоре.

Если же проектировать тернопольскую ситуацию на страну с ее нынешними политическими реалиями, приходится констатировать, что вскоре “мусорные войны” могут разгореться и во многих других, больших и малых городах Украины. Чего-чего, а мусора, как политического, так и бытового, хватит...

Андрей Вацик