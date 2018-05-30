Тернополь по уши в отходах, или новейшая политтехнология - “мусорные войны”
Мер убежден, что город стал жертвой испытания новой политтехнологии... Отходы из города вывозят, но “тайно”. Иначе, все договоренности могут сорваться...
Мер Тернополя Роман Заставный убежден, что город стал жертвой испытания новой политтехнологии, которую будут использовать и в других городах накануне выборов. Отходы из города вывозят, но “тайно”. Иначе, все договоренности могут сорваться...
Мусор как политический ресурсТернополь, который с 1 августа столкнулся с проблемой вывоза мусора, начинает помалу выбираться из трудного положения. Городской председатель Роман Заставный заверяет, что мусор доставляют на паспортизованные полигоны, однако на какие именно, уточнять отказывается.
– Пока мы вывозим мусор не афишируя – все нормально. Как только начинаем еще где-то гласно вести переговоры, появляются люди и начинают нагнетать ситуацию, после чего местное общество уже категорически против любых договоренностей, – объясняет Р.Заставный отказ сообщить, куда именно деваются бытовые отходы. Лишь уточняет, что мусор из города вывозят на три полигона, есть предварительные договоренности по поводу еще одного.
Заставный убежден, что в действительности город стал жертвой испытания очередной политтехнологии, которую будут использовать и в других городах накануне выборов.
– Мусор уже перешел из хозяйственной плоскости в политическую, - говорит он. - Это становится очевидным в последнее время, когда мы, скажем, договариваемся с руководством определенного населенного пункта относительно вывоза части мусора на их паспортизованную свалку и оплаты этих услуг. Но когда, достигнув согласия, приезжаем, нам уже отказывают, мотивируя тем, что, скажем, общество - против.
В действительности, по убеждению городского председателя, за такими отказами стоят люди, которые имеют власть в области и на которых собственно возложены обязанности определения мест для утилизации мусора. Мол, нынешняя ситуация с точки зрения политики выгодна как руководству облсовета, так и обладминистрации. Как в конечном итоге и другим политическим силам, которые не представляют руководители области.
В частности, Роман Заставный не исключает, что организаторы мусорной блокады ожидали, что в городе будет введено чрезвычайное положение, после чего бы был бы поднят вопрос о бездеятельности мэра и необходимости его замены, также, возможно, вопрос о бездеятельности городского совета. А там уже, прогнозирует мэр, и перевыборы можно объявлять.
На чем основываются такие оценки мэра? По словам Р.Заставного, облсовет позиционирует себя как помощник, но договоренности с населенными пунктами, с которыми вел переговоры председатель облсовета Алексей Кайда, были сразу сорваны.
– Позиция же обладминистрации – езжайте и договаривайтесь. Тогда как собственно их функция – обеспечить сотрудничество, – говорит мэр.
Он заметил, что если объединить усилия мэрии, облсовета и обладминистрации, проблему уже можно было бы решить.
|Мэр Тернополя Роман Заставный
– Мы изучали опыт Винницы, где были аналогичные нашим проблемы. Там эти проблемы решили за 3 месяца благодаря тому, что еженедельно собирались представители трех ветвей власти и отчитывались о сделанной работе. Они работали на общий результат, – объясняет мэр.
В Тернополе же, кажется, теперь совместными усилиями “не пахнет”. Чиновники разных уровней, как и 12 лет подряд, скорее заговаривают проблему, при случае перебрасывая вину и ответственность один на другого, не продуцируя при этом вариантов реального и оперативного выхода из ситуации.
Попутно отдельные политсилы умудряются и попиариться на проблеме. Чего стоил один лишь пикет возле мэрии, проведенный 11 августа представителями ВО “Свобода”. Эта партия в своей предвыборной программе на выборах в облсовет обещала. решить проблему Малашевской свалки, которая собственно сейчас и блокируется людьми, из-за чего у города некуда вывозить мусор.
В данной ситуации пикет возле мэрии вряд ли является лучшим способом выполнить свое предвыборное обещание. Тем более, что “Свобода” имеет крупнейшую фракцию в облсовете, своего председателя, да и в конечном итоге фракцию в городском совете, который она пикетировала.
Перспективы собственными силамиМежду тем город помаленьку будет избавляться от мусора, пусть и “в тайне”. Отходы вывозят, но в некоторых дворах мусор еще остается.
– Мусор мы постепенно вывозили уже с 3 августа. Если бы этого не делали, то на сегодня действительно была бы экологическая катастрофа. Кое-где перевозчики, которые осуществляют вывоз мусора, договаривались за полигоны и без нашего участия, – рассказывает мэр.
И. о. главного санитарного врача Тернополя Анатолий Полищук подтвердил, что невзирая на длительные проблемы с вывозом мусора из города, вспышек инфекционных заболеваний зафиксировано не было. В санстанции утверждают, что ситуацию держат под контролем.
Мэрия же, чтобы не рассчитывать лишь на договоренности с полигонами других населенных пунктов, решила создать свой собственный. На сессии городского совета 21 августа будет рассматриваться вопрос о выделении участка под полигон для временно вывоза мусора и строительство мусороперерабатывающей станции.
Сейчас рассматриваются два участка для этих целей. Один из них расположен на полях фильтрации ОАО “Тернопольский сахарозавод”, который уже не функционирует. Участок площадью 5 га, по словам Р.Заставного, одобрила санстанция и областное управление экологии. Как сообщил А.Полищук, вокруг участка есть километровая санитарная зона, следовательно он может подойти по санитарным нормам и для строительства мусороперерабатывающего завода. Площадь участка позволит собирать на ней отходы на протяжении трех лет. Еще один участок, который будут рассматривать на сессии, – отстойники КП “Тернопольводоканал”.
Но мэр не исключает, что все те же политические мотивы и здесь станут на пути, не дав возможности депутатам согласовать любые участки.
Кроме того, руководство города не оставляет надежды продлить эксплуатацию Малашевской свалки. – Сегодня мы рассчитываем на все паспортизованные свалки, в том числе и на Малашевскую. И рассчитываем, что в государственных органах власти появится позиция и понимание, – говорит мэр. – В Малашевскую свалку мы за последние 3 года вложили 500 тыс. грн. – на рекультивацию, ремонт подъездных дорог, материальную помощь обществу. И досадно, что мы вложили деньги, а отдачи выходит нет.
То что экологи запретили эксплуатацию Малашевской свалки еще в 1997 году, Романа Заставного не смущает.
– Это решение нужно было обжаловать в суде еще тогда. Ведь согласно закона если предписание о возможных негативных последствиях может привести к еще большей экологической катастрофе, то он не обязателен к выполнению, – утверждает городской председатель.
Также, по его мнению, часть жителей, которые стояли у истоков перекрытия дороги, имели материальную заинтересованность. Но, поскольку нет фактических доказательств, фамилий инициаторов блокирования свалки мер называть не стал.
– А еще мы видели, на каких автомобилях приезжают кормить тех жителей, которые блокируют подъезд к Малашевской свалке. Это автомобили за десятки, а есть и свыше сотни тысяч долларов, – утверждает Р.Заставный.
Однако сейчас, по данным мэра, ситуация у организаторов вышла из-под контроля.
– Они думали, что за определенное время все решат и выедут на “белом коне” как спасители Тернополя. Но людей уже не остановить...
Люди против мусора. Стоять до победы!На дороге перед Малашевской свалкой жители села продолжают круглосуточное дежурство.
– Все настроены решительно. Наши требования – закрыть свалку, прекратить вывоз мусора, обязать мэрию провести рекультивацию, провести экспертизу фильтрата при участии представителей села, запретить строительство любого завода, – говорит секретарь сельсовета Малашевцев Светлана Тарговская. – Пока это не будет сделано, люди с дороги не уйдут.
Женщина рассказывает, что люди устали от постоянной вони, особенно перед дождем, крыс и пакетов, которые ветер приносит со свалки на огороды и дворы.
– Рождество нам особенно запомнилось – все село было “седым”, потому что горело на свалке. Не хотим больше такого соседства, – говорит С.Тарговская.
По ее словам, представители облсовета предлагают возвести на территории свалки мусороперерабатывающий завод, однако жители села категорически против.
Информацию о том, что людей, которые перекрывают дорогу, кормят, секретарь сельсовета опровергает.
– Это полная неправда, за такие слова мы будем подавать в суд. Люди идут на дежурство и берут еду с собой из дома, – заверяет она.
С. Тарговская также заметила, что свалку незаконно эксплуатируют с 1987 года.
– В 1977 году бывший карьер был предоставлен под свалку на 10 лет в аренду. Потом возили сюда мусор 10 лет без соглашений и договоренностей. А в 1997 году экологи официально закрыли свалку, ведь есть угроза попадания ядовитых веществ фильтрата в водоносный слой Ивачевского водозабора, откуда поступает вода в Тернополь. Но с того времени свалку продолжают эксплуатировать, – констатирует секретарь сельсовета.
Между тем работники СЭС в последние 5 лет фиксируют четкую тенденцию к росту содержания тяжелых металлов в воде на Ивачевском водозаборе. Хотя и успокаивают, что содержание этих соединений не превышает допустимые нормы и заверяют, что все образцы воды, которые в этом году брали для исследования, удовлетворяли санитарным нормам.
..Между тем, тернопольчане уже почти привыкли к далеко не безопасным санитарным условиям в своих дворах и неприятному запаху. И хотя в последние дни мусора в городе становится меньше, ввиду “плодотворного сотрудничества” местных органов власти и перманентных политических “разборок”, не верят никаким гарантиям, что завтра опять не окажутся по уши в гов... Ну, по крайней мере, в мусоре.
Если же проектировать тернопольскую ситуацию на страну с ее нынешними политическими реалиями, приходится констатировать, что вскоре “мусорные войны” могут разгореться и во многих других, больших и малых городах Украины. Чего-чего, а мусора, как политического, так и бытового, хватит...
Андрей Вацик