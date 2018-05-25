Недавно задержали одного из главных подозреваемых в деле об убийстве Гонгадзе Алексея Пукача. Операцию комментируют эксперты.

Валерий Гелетей, экс-начальник Управления государственной охраны: ПУКАЧ ОЖИДАЛ И ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ

Если говорить откровенно, то, с одной стороны, это успех правоохранительной системы, задержавшей чуть ли не главного подозреваемого в государстве. С другой стороны, то, что он абсолютно ничего не изменил в своей внешности и из стражей порядка его никто не узнавал, – это большой прокол в работе.

Сейчас раскрытие дела Гонгадзе приобретает реальную перспективу, однако не думаю, что оно дойдет до самого верха, потому что живых ее участников уже нет – ни Кравченко, ни Фере.

Да, это действительно Пукач. Я его узнал, потому что с ним работал не один год. Он абсолютно не изменился, разве что немного отпустил бороду.

Действительно странно, что он мог себе так спокойно жить – ведь каждый участковый инспектор должен был бы знать своих людей в лицо. Тем более что его показывали по всем телеканалам сотни раз.

С одной стороны – это успех, с другой – позор, что человеком столько лет никто не интересовался, никто его не разыскивал.

С видеокадрами его задержания действительно создается впечатление, что он ждал этого момента. Ждал и, думаю, хотел, чтобы его задержали.

Что касается его хозяйства. Сам он из села, такой себе трудолюбивый мужчина. Никогда не пытался строить из себя горожанина. Потому это нормально. Тем более что в селе ему надо было быть таким, как и другие, чтобы не вызывать подозрений. Он же профессионал, профессиональный разведчик, поэтому для него приобрести какой-то образ не проблема.

Доживет ли он до суда? Как по мне, с теми мерами безопасности, которые применяют в отношении Пукача, должно быть все хорошо, хотя всякое бывает.

По моему, дело с Пукачем не даст какого-либо негатива первым лицам, идущим на выборы. Оно их не коснется.

Святослав Пискун, экс-генпрокурор: ПУКАЧ – ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ ОПЕРАТИВНИК

У меня пока нет сомнения, что задержали именно Пукача. Я видел то, что видели все граждане Украины. Возможно, это и в самом деле он...

Мое впечатление такое – поймали убийцу, и нужно его судить, нужно его расколоть, чтобы он рассказал, как произошло это преступление, кто его заказал и кто его выполнил. Точка. Это я знаю точно.

Из-за этого дела я когда-то лишился должности генпрокурора. Теперь я очень счастлив, что будет хоть какая-то справедливость в Украине.

Пукач – очень опытный оперативник. Он запросто мог быть кем-либо. Было нужно шить, он бы шил, нужно вязать, то вязал бы, вести хозяйство – тоже пожалуйста...

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Тут две составных... Если было задержание действительно Пукача и именно в том селе, то нужно, чтобы министр внутренних дел Юрий Луценко подал в отставку. Почему? Потому что милиция должна была надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности.

Нас держат за лохов. Нам хотят навязать мысль, что Пукач, который годами находится в розыске, мог спокойно пасти коров, что-то там выращивал и его никто при этом не замечал. Нам показали шоу. С какой целью? Чтобы дать сигнал Литвину и Кучме. Мол, смотрите, мы Пукача задержали, поэтому ведите себя так, как нужно.

Доживет ли Пукач до суда? Думаю, Пукач будет жить, потому что в этом заинтересован Президент Украины Ющенко. В том, чтобы Пукач не дожил до суда, прежде всего заинтересован Владимир Литвин. Но я не вижу сейчас у Литвина возможностей причинить инфаркт или еще как-то убить Пукача.

С именем Литвина у нас связано очень много дел. И Кравченко, и Фере...

Поэтому я завтра буду пикетировать как Генпрокуратуру Украины, так и Верховную Раду с требованием немедленного ареста Литвина, чтобы он не мог влиять на следствие...

У меня в целом нет сомнения, что задержали именно Пукача.

После этой операции СБУ приняла решение усилить мне охрану. Мне это очень не нравится. Это своего рода давление.

Думаю, сейчас будет очень много манипуляций. Будет попытка повлиять на Кучму и Литвина, а не посадить их в тюрьму. Это будут делать самые сильные игроки: Тимошенко, Ющенко и Янукович.

Нужно, чтобы Тимошенко и Ющенко не словом, а делом поддержали те обещания, которые давали на Майдане.

...Думаю, Пукач мог просто устать, он мог просто понять, что ему лучше показаться, и мог выйти на контакт со спецслужбами. Это не обязательно украинские спецслужбы. Подчеркну, по моей информации, это американские спецслужбы. То есть задержание Пукача произошло именно при содействии американских спецслужб. Потому что участковый не мог не знать о Пукаче.

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Действительно ли это Пукач? Я этот вопрос с такой точки зрения не рассматривал. Для меня важно только одно – задержали человека, который важен в следствии об убийстве. Другое дело – что Пукача долго не задерживали. Это можно было сделать давным давно.

Думаю, что это все-таки Пукач, а то какая потребность брать кого-то другого?

Сегодня есть искушение возложить всю вину на тех, кого нет среди живых. Но есть записи, которые велись в кабинете бывшего Президента, экспертиза которых проведена за рубежом.

Поэтому важно связывать все, что будет говорить Пукач, с тем, что есть на записях.

Опросила Ксеня Лесив