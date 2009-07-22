Пукач все время был в Украине и неоднократно - в Киеве

Бывшему начальнику Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею ПУКАЧУ предъявлено обвинение в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из слов заместителя председателя СБУ Василия ГРИЦАКА. Сегодня на брифинге для журналистов, рассказывая о спецоперации по задержанию А.ПУКАЧА, В.ГРИЦАК отметил, что А.ПУКАЧ задержан и как обвиняемый уже дает показания.

По словам В.ГРИЦАКА, А.ПУКАЧ подтвердил свою причастность к убийству Г.Гонгадзе.

Журналистам была продемонстрирована видеозапись, на которой, в частности, содержится ответ А.ПУКАЧА на вопрос, какое он имел отношение к убийству Г.Гонгадзе. Он сказал: «Непосредственное участие».

Как сообщил В.ГРИЦАК, в настоящее время круглосуточно А.ПУКАЧА охраняет отряд «Альфы». Он отказался назвать местонахождение А.ПУКАЧА, сославшись на то, что ему может угрожать опасность.

По словам В.ГРИЦАКА, А.ПУКАЧ подписал документы, что будет защищать себя сам, и в настоящее время дает показания.

Рассказывая о том, как все же удалось задержать А.ПУКАЧА, В.ГРИЦАК отметил, что проводилась спецоперация, о которой знало лишь небольшое количество людей. При этом заместитель председателя СБУ напомнил, что А.ПУКАЧ занимал высокую должность в органах внутренних дел, был опытным оперативником и мог оперативно реагировать на все угрозы в отношении своего задержания.

Как сообщил В.ГРИЦАК, А.ПУКАЧ признался сам, что все время с момента объявления его в розыск находился на территории Украины и даже в Киеве бывал неоднократно. Последний год он проживал в Житомирской области у женщины, с которой вел «очень скромное» хозяйство.

При этом В.ГРИЦАК отметил, что женщина не знала о том, с кем в действительности живет.

Также В.ГРИЦАК рассказал, что при задержании у А.ПУКАЧА не было обнаружено оружия, а также документов «прикрытия» (то есть документов на чужое имя – УНИАН).

В ходе первых вопросов следователей А.ПУКАЧУ он признался, что все время ждал задержания.