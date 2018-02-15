Стала известна причина расстрела николаевских морпехов под Широкино

В ходе возникшего конфликта, один из «молодых» солдат дал «веером» очередь из автомата Калашникова по группе военнослужащих.

Четверо военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты были убиты сослуживцами в результате неуставных взаимоотношений.

Читайте такжеХотели поджечь и взорвать: подробности убийства морпехов сослуживцами под Широкино Об этом «Новостям-N» сообщил собственный источник в Министерстве обороны. По словам источника, между военнослужащими-контрактниками десантно-штурмового батальона, входящего в состав бригады морской пехоты, возник конфликт из-за уборки помещений в доме, где они проживали. Обстоятельства конфликта пока выясняются. По предварительным данным, «молодые», т.е. недавно пришедшие на службу военные, отказались производить уборку помещений. В ходе возникшего конфликта, один из «молодых» солдат дал «веером» очередь из автомата Калашникова по группе военнослужащих, в результате чего четыре человека были убиты. Среди погибших - по меньшей мере один офицер.

После расстрела военнослужащие подожгли помещение и заложили в нем взрывчатку, в надежде, что что взрыв уничтожит все следы.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

36-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВС Украины была сформирована в 2015 году на базе 36-й отдельной бригады береговой обороны и двух батальонов морской пехоты, выведенных из Крыма. Бригада дислоцируется в Николаеве на базе бывшей школы прапорщиков.