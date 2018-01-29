В Одессе задержали экс-руководителей Администрации морпортов - СМИ

Бывших чиновников подозревают в растрате сотен миллионов гривень.

Детективы НАБУ задержали в Одессе бывшего директора Администрации морских портов Украины Андрея Амелина и его заместителей.

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на источники в правоохранительных органах и информацию АМПУ.

Читайте такжеМасштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" - глава НАБУОтмечается, что согласно сообщению Администрации, обыск на территории ее одесского филиала проводился на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева, в рамках уголовного производства, открытого по событиям 2015 года. Речь идет о предполагаемом присвоении денежных средств должностными лицами ООО «Техморгидрострой Николаев» по предварительному сговору с прежним руководством АМПУ.

Компания «Техморгидрострой», как отмечается, в 2015-2016 годах занималась дноуглублением в Бердянском и Мариупольском портах. Сначала стоимость работ была определена в 290 млн 310 тыс грн. В дальнейшем, по инициативе Амелина был объявлен еще один конкурс, который выиграл все тот же «Техморгидрострой». На сей раз стоимость работ составила 712,18 млн грн.

Договорами между АМПУ и «Техморгидростроем» заинтересовались правоохранители. В мае 2016 года по факту присвоения государственных средств было открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

Отмечалось, что обыски проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.