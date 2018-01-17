Украинка одержала победу на конкурсе "Бизнес-леди Словакии"

Украинка Ольга Бусо родом из Закарпатья завоевала титулы "предприниматель-инноватор" и "абсолютный победитель" в престижном национальном конкурсе "Бизнес-леди Словакии", сообщает Mukachevo.net.

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Торжественная церемония награждения прошла 10 января в Братиславе под патронатом премьер-министра Роберта Фицо и Словацкого бизнес-агентства.

Титул "лучшего инноватора" Бусо получила за собственный стартап "Цветы любви". Это сервис продажи и доставки цветов, который позволяет получать букеты в подарок к свадьбе или юбилею протяжении целого года.

"Идея такого сервиса возникла, когда я побывала на нескольких свадьбах и увидела, что случается со всеми теми цветами, которые дарят невесте. Поэтому подумала, почему бы не создать возможность, чтобы невеста получала эти же цветы не сразу от всех гостей, а в течение всего года от конкретного гостя в конкретное время", – рассказала историю зарождения стартапа и его суть Ольга Бусо.

Титул "абсолютного победителя" Бусо получила за успехи в бизнесе, поскольку она является учредителем 12 компаний в нескольких странах.

Собственным делом украинка начала заниматься с 2012 года после переезда в Словакию на обучение. Ее первым бизнесом стал бутик украинского бренда "Must Have" в Братиславе.

Конкурс "Бизнес-леди Словакии" проводится 18 лет подряд. Его цель - мотивировать женщин Словакии, которые решили заниматься бизнесом, и наградить лучших по итогам года.

Как сообщал УНИАН, недавно популярная украинская певица стала "Женщиной года" в России.