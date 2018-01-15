К храму УПЦ МП в Тернополе принесли "окровавленные" игрушки

В Тернополе представители "Правого сектора" провели акцию, направленную против Украинской православной Церкви Московского патриархата.

В частности, они принесли к кафедральному собору собору Веры, Надежды, Любви и матери их Софии "окровавленные" игрушки, сообщается на странице областной организации ПС в Facebook.

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Отмечается, что таким образом активисты присоединились к всеукраинской акции, связанной с событиями в Запорожье, где священник УПЦ МП отказался отпевать трагически погибшего ребенка за то, что он был крещен в УПЦ Киевского патриархата.

"Когда общественные активисты вместе с тернополянами захотели войти только во двор храма, их не пустили, встретили со словами: "Ваш отец дьявол и вы молитесь дьяволу" и сразу перекрыли проход. Как следствие две женщины получили незначительные травмы - их избил промосковский монах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, которая случилась 31 декабря. 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и выпрыгнул из него. Как раз в этот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Служитель Украинской православной церкви Московского патриархата, приглашенный ритуальной службой, прямо во время похорон отказался отпевать двухлетнего ребенка. Причина такого решения - ребенок крещен священниками Киевского патриархата.

Также его отказались отпевать и в другом храме, поэтому это сделал служитель Киевского патриархата.