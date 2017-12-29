В Одессе журналистов не пустили на заседание суда по фигуранту "дела 2 мая" Мефедову

В Одессе журналистов и активистов не пустили на заседание суда по избранию меры пресечения фигуранту «дела 2 мая» россиянину Евгению Мефедову, которого ранее планировали обменять на украинских пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем в Приморском районном суде Одессы запланировано заседание, на котором должна быть избрана мера пресечения Мефедову, который был возвращен в Одессу из Святогорска (Донецкая обл.) как один из 15-ти россиян, не предоставленных Украиной к обмену.

Читайте такжеДвоих оправданных фигурантов "дела 2 мая" задержали в зале суда по подозрению в сепаратизме

К началу заседания возле зала заседаний собрались несколько десятков человек, в числе которых – журналисты и активисты, однако перед дверями стали правоохранители, закрыв собой доступ.

Позднее, после препирательств с собравшимися, силовики отошли в сторону. Однако двери были запертыми изнутри. После неоднократных попыток пройти внутрь, они открылись, но оказалось, что вход закрывает еще и металлическая решетка.

Увидев толпу, судья объявил перерыв, а адвокат Мефедова Валентин Рыбин заявил, что заседание решено проводить в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

15 ноября Приморский районный суд Одессы продлил Мефедову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

По данным досудебного следствия, он совершал антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни, и совершал другие противоправные действия в течение 2014 года.

14 декабря суд отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания в под стражей с целью обмена на украинского пленного.

Как известно, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.