Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара"

. В Одессе арестованы подозреваемые в разбое двое бывших бойцов батальона «Айдар», которые вчера устроили стрельбу возле автосалона.

Читайте такжеВ Одессе произошла перестрелка, один из ее участников забаррикадировался в автосалонеКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, речь идет о задержанном во время штурма на улице Атамана Головатого мужчине, который забаррикадировался в автосалоне, а также его подельнике.

В полиции отметили, что один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона, на переговоры с правоохранителями не шел, отказывался выходить добровольно, из-за чего было принято решение о штурме помещения.

В результате данного гражданина и еще одного участника происшествия доставили в Хаджибеевское отделение полиции и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Установлено, что конфликт начался еще утром, в квартире одного из его участников. Группа лиц пришли по адресу проживания своего знакомого и отобрала у него деньги. Через некоторое время конфликт продолжился на территории автосалона», - сообщили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Расследование продолжается.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, обоим фигурантам дела сегодня, 23 декабря, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как отметил Форостяк, в ходе следственных действий выяснилось, что накануне резонансных событий «экс-айдаровцы» совершили разбойное нападение на своего бывшего побратима – добровольца «Айдара», что привело к дальнейшему выяснению отношений позднее – на ул. Атамана Головатого.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств происшествия, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как сообщал УНИАН, утром 22 декабря в полиции заявили о перестрелке в Суворовском районе Одессы. Предварительно было установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона. В городе был введен оперативный план «Гром».

Во время штурма был задержан злоумышленник, который забаррикадировался в автосалоне, а также еще один злоумышленник.

Изначально сообщалось об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").