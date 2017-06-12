В Сумской области простились с погибшим на Донбассе 21-летним контрактником

В городе Тростянец Сумской области сегодня, 12 июня, простились с погибшим на Донбассе 21-летним контрактником танкового полка Вадимом Полозовым.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН Тростянецкий городской голова Юрий Бова, попрощались с бойцом около полутысячи земляков – родственники, друзья, жители города и военные побратимы.

Полозов родился 16 ноября 1995 года. На срочную службу был призван Тростянецким военным комиссариатом в ноябре 2015 года в учебный центр «Десна», что в Киевской области. В июне 2016 года заключил контракт для дальнейшего прохождения службы в одной из воинских частей. Во время служебной командировки в составе танкового полка в зону АТО в Бахмутском районе Донецкой области получил тяжелое ранение, а 9 июня он умер.

По словам Бовы, Полозов стал четвертым жителем Тростянца, который погиб в зоне проведения АТО. Похоронили бойца на Центральном кладбище города рядом с собратьями.

Всего с начала войны на Донбассе погибли почти 140 уроженцев Сумщины.