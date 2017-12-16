В Харькове суд взял под стражу экс-депутата горсовета, подозреваемого в сепаратизме

Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому в сепаратизме экс-депутату городского совета VI-VII созывов Андрею Лесику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 6 февраля без права внесения залога.

Читайте такжеВ Харькове объявлено подозрение пророссийскому экс-депутату горсовета, который призывал создать "Одесскую республику"Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Лесику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти).

«По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, указанное лицо призывало к изменению границ территории государства», - отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, Лесик в публичных выступлениях призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полицейских, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.

Однако после объявления подозрения он скрывался от следствия и не являлся на вызовы ни следователя, ни суда. Его объявили в розыск. 15 декабря подозреваемый был задержан на территории одной из соседних областей.

Сам Лесик в Facebook заявил, что его задержали в Луганской области, где он находился на лечении.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 Харьковский городской совет принял решение досрочно прекратить полномочия депутата Лесика, избранного по спискам партии "Видродження".

Лесик во время сессий горсовета отличался пророссийской позицией, а 9 мая пришел к Мемориалу Славы с «георгиевской лентой».