Освобожденные Умеров и Чийгоз подают в суд на администрацию Путина - адвокат

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в ближайшее время подадут иски к администрации президента РФ Владимира Путина с требованием рассекретить те нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Читайте такжеЧубаров рассказал, кто был задействован в освобождении Умерова и Чийгоза«После стремительной «депортации» за пределы Крыма Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, когда их в режиме спецоперации посадили на самолет и через Анапу отправили в Анкару, выяснилось, что никаких документов об их перемещении российские власти им не выдали», - написал он.

Как отмечает Полозов, единственный документ, который выдали Ахтему Чийгозу в СИЗО - справка об освобождении. Ильми Умеров вообще оказался за пределами Крыма без каких-либо подтверждающих документов.

«По бумагам, де-юре, Чийгоз и Умеров все еще в Крыму. Единственной документальной зацепкой оказалась ссылка в справке об освобождении Ахтема Чийгоза на указ президента Российской Федерации о помиловании номер 515 от 24.10.2017», - сообщает адвокат.

Полозов отметил, что вместе с коллегой адвокатом Эдемом Семедляевым направил адвокатские запросы в администрацию президента Российской Федерации о предоставлении сведений о вынесении соответствующих указов президентом Путиным.

«Вскоре нам пришли ответы. Администрация президента Российской Федерации отказалась предоставлять эти сведения, сославшись на то, что они являются информацией с ограниченным доступом. Иными словами, оба указа опомиловании Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова были засекречены, что лишает их права на реализацию своих прав, в том числе на возвращение домой в Крым», - сообщил он.

В этой связи, по информации адвоката, «в ближайшее время Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров подадут иски к администрации президента Российской Федерации с требованием рассекретить те нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы».

Полозов сообщил, что он будет представлять Умерова и Чийгоза в московском суде. «Мы потребуем внятного ответа от администрации президента Путина в связи с какими обстоятельствами и на каком основании Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были вывезены с территории Крыма», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на территории полуострова.

27 сентября суд аннексированного Крыма признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября Россия выдала турецкой стороне Чийгоза и Умерова. 27 октября их доставили в Украину.