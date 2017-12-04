Умеров заявил, что в Кремле отказались показать указ о его освобождении

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что в администрации президента России Владимира Путина отказались предоставить на ознакомление указ, на основании которого его вывезли с территории аннексированного Россией Крыма.

«К сожалению, ничего не прояснилось. Я до сих пор не знаю, на каком основании меня «освободили» или «простили», или «реабилитировали», или «обменяли», или «помиловали». Нам неизвестно, есть ли вообще этот «указ». Может, совсем нет, а я числюсь в бегах»? А если он все же есть, почему меня с ним не ознакомили? Почему меня и Ахтема Чийгоза (другого заместителя председателя Меджлиса – ред.) обманным путем, не ставя в известность, отвезли спецбортом в Анкару и передали турецким спецслужбам?» – написал Умеров в Facebook.

Адвокат Умерова Эдем Семедляєв в комментарии «Крым.Реалии» заявил, что намерен отправить в администрацию президента России новый запрос, чтобы выяснить, на каком основании его подзащитного вывезли из аннексированного Крыма.

Российская власть 25 октября освободила осужденных в аннексированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передала их Турции. После этого Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму Чийгоза и Умерова.

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С момента освобождения Умерова и Чийгоза не было точно известно, на каких условиях Россия отпустила их.

В конце ноября турецкая телекомпания Haberturk сообщила, что власть Турции выдала Москве подозреваемых в шпионаже граждан России Александра Смирнова и Юрия Анисимова в обмен на освобождение лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.