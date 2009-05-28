"Ривнеазот" получит немного газа, чтоб не было катастрофы

Очистительные сооружения ОАО «Ривнеазот» будут работать бесперебойно, поэтому экологическая катастрофа областному центру не угрожает, поскольку предприятию будет выделяться минимальное количество газа для поддержания рабочего состояния его очистительных сооружений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом достигнута договоренность в ходе встречи председателя ОГА Виктора МАТЧУКА с руководством НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, фактически предотвращена экологическая катастрофа Ривне, поскольку очистительные сооружения «Ривнеазота» в настоящее время очищают свыше 70% стоков почти 250-тысячного города, отметили в пресс-службе.

Однако перспективы возобновления нормальной работы самого предприятия пока остаются неопределенными. Основное производство предприятия фактически остановлено, ведь оно не хочет работать себе в ущерб. Руководители предприятия заявляют, что и так почти полгода работали убыточно, закупая газ по непомерно высоким ценам.

Как сообщалось, городские власти города Ривне и руководство «Ривнеазота» высказывали обеспокоенность прекращением подачи газа для производственных потребностей предприятия, поскольку это угрожало бы экологической катастрофой для города из-за остановки очистительных сооружений «Ривнеазота», которые работают на город. Кроме того, руководители местных властей выражают опасения, что остановка химического гиганта в случае полного прекращения подачи газа приведет к большим социальным проблемам из-за пополнения рядов безработных работниками предприятия, которых в настоящее время насчитывается свыше 5 тысяч.

На ОАО «Ривнеазот» отвергают обвинения«Нафтогаза Украины» в задолженности предприятия за природный газ и расценивают прекращение его подачи в достаточном количестве как проявление политического давления НАК «Нафтогаз Украины» и правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, в пресс-службе предприятия заверяют, что «Ривнеазот» не покупал природный газ в марте-апреле, а использовал тот, который был куплен раньше и закачан в газохранилища.