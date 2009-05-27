«Ривнеазот» жалуется на Тимошенко: премьер приказала Нафтогазу давить?

ОАО «Ривнеазот» не исключает возможности сокращения около 40% кадрового состава предприятия (2 тысячи человек) вследствие политического давления со стороны правительства и НАК «Нафтогаз Украины» путем сокращения подачи природного газа на завод. Об этом сегодня сообщил УНИАН источник в Ровенском городском совете.

Источник также сообщил, что на «Ривнеазоте» не признают претензий «Нафтогаза» по поводу долгов за природный газ и расценивают принудительное ограничение газоснабжения как политическое давление правительства Юлии ТИМОШЕНКО на предприятие и его собственника.

В пресс-службе ОАО «Ривнеазот» не подтвердили и не опровергли данную информацию, вместе с тем отметив, что руководство предприятия будет предпринимать все возможные меры для выполнения обещания бизнесмена Дмитрия ФИРТАША – полностью сохранить трудовой коллектив, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке и трудности, связанные с финансово-экономическим кризисом.

Вместе с тем, местные власти уже выразили озабоченность по поводу возможного сокращения работников «Ривнеазота» - они считают, что не смогут справиться с таким количеством безработных.

«Если сокращение состоится, помощь по безработице химики будут получать. Но трудоустроить коллектив возможности не будет. На сегодняшний день в городском центре занятости насчитывается 800 вакансий. На «Ривнеазоте» же работает более 5 тысяч человек», - заявил директор Ривненского городского центра занятости Андрей ГРЕЩУК.

Начальник управления экономики Ровенского горисполкома Николай КИРЕЯ также считает, что «остановка «Ривнеазота» может привести к социальному взрыву в городе». «От завода сегодня поступает 10% от общего объема одного из основных доходов городского бюджета – налога с физических лиц», - сообщил Н.КИРЕЯ.

По его словам, «в этой ситуации существует много вопросов. В том числе и политических. Мы мониторим ситуацию ежедневно. Известно, что во вторник руководство области отправилось в Киев для урегулирования вопроса. Удастся ли это осуществить – неизвестно».

Мэр Ривного Владимир ХОМКО также выразил возмущение вынужденным простоем завода.

«То, что не работает «Ривнеазот», я большим словом чем маразм назвать не могу. Нормальное с технической точки зрения предприятие, укомплектованное специалистами, остановилось, когда особенно востребованы минеральные удобрения. В результате город понесет убытки», - заявил В.ХОМКО.

Как сообщал УНИАН, 7 мая с. г. НАК «Нафтогаз Украины» прекратил газоснабжение ОАО «Ривнеазот», мотивируя свое решение наличием задолженности за поставки природного газа в марте и апреле 2009 года.

«Ривнеазот» опровергает аргументы «Нафтогаза», поскольку предприятие не закупает газ у государственной компании. В марте и апреле «Ривнеазот» потреблял природный газ, ранее закупленный предприятием и находящийся в подземных хранилищах Украины. «Ривнеазот» также указывает на политический и административный характер отключения от газоснабжения, мотивируя это отсутствием официальных претензий и судебных исков от «Нафтогаза Украины».