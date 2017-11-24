"Совпадение? Не думаю": Собчак пришла на росТВ с сине-желтым браслетом (фото, видео)

Российская телеведущая, заявившая о желании учавствовать в выборах президента РФ, Ксения Собчак пришла на шоу пропагандистского телеканала "Россия-1" с браслетом в сине-желтых цветах - флага Украины.

Пользователи соцсетей отреагировали на это, написав, что ее больше никогда не пригласят на федеральные каналы. Другие пишут о ее образе: "Совпадение? Не думаю".

"Меня никогда не пригласят на федеральные каналы" pic.twitter.com/PSUWABbZ6H — Собчак против Бэтмэна (@sob4ak_2018) November 23, 2017

У Собчак на вечере Соловьева на руке 2ярких браслета . Один желтый другой синий . Совпадение ? не думаю . СУГС! — Павел Пугачев (@Mazahakapawlik) November 23, 2017

Ранее Собчак в эфире устроила спор с журналистом Алексеем Голубевым из-за ее слов об украинском Крыме.

18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. «Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.