"Совпадение? Не думаю": Собчак пришла на росТВ с сине-желтым браслетом (фото, видео)
Телеведущая пришла с браслетом в цветах украинского флага.
Российская телеведущая, заявившая о желании учавствовать в выборах президента РФ, Ксения Собчак пришла на шоу пропагандистского телеканала "Россия-1" с браслетом в сине-желтых цветах - флага Украины.
Пользователи соцсетей отреагировали на это, написав, что ее больше никогда не пригласят на федеральные каналы. Другие пишут о ее образе: "Совпадение? Не думаю".
"Меня никогда не пригласят на федеральные каналы" pic.twitter.com/PSUWABbZ6H— Собчак против Бэтмэна (@sob4ak_2018) November 23, 2017
У Собчак на вечере Соловьева на руке 2ярких браслета . Один желтый другой синий . Совпадение ? не думаю . СУГС!— Павел Пугачев (@Mazahakapawlik) November 23, 2017
Ранее Собчак в эфире устроила спор с журналистом Алексеем Голубевым из-за ее слов об украинском Крыме.
18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.
24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. «Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.