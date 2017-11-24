"Я сказала не это": Собчак устроила спор из-за украинского Крыма (видео)

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ, в эфире устроила спор с журналистом Алексеем Голубевым из-за ее слов об оккупированном Крыме.

Представитель СМИ напомнил, что Собчак заявляла об украинском Крыме. Это произошло в эфире "Эхо Москвы".

"Я не это сказала. Вот чувствуется ваш непрофессионализм во всем... Я сказала не это. Могли бы вы найти точную цитату и мы тогда продолжим этот разговор. Мне кажется, что все-таки вам нужно лучше готовиться к эфиру", - возмутилась кандидат в президенты РФ.

Читайте также"Крым принадлежит Украине": Собчак поддержала новые санкции США против России

После этого между ними произошел спор, в ходе которого они обвинили друг друга в непрофессионализме, а Собчак попросила ее цитату о Крыме "в студию".

"На территории РФ действует приоритет международного права над правом внутренним. Я считаю, что мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым по международному праву, конечно же, принадлежит Украине. Вот что я сказала", - подчеркнула она.

"Крайне важно, с какой точки зрения мы смотрим на этот вопрос. Безусловно, вопрос Крыма сейчас очень сложный. Его нельзя решить одним махом руки туда или обратно и так далее. Там живут живые люди… Многие действительно этого хотят и голосовали за это и людей нельзя вот так туда-сюда ими жонглировать. Это сложнейший сейчас вопрос. Это огромная геополитическая катастрофа, которая произошла с нашей страной", - добавила Собчак.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «посадить» российскую телеведущую Собчак, заявившую о желании баллотироваться на пост президента РФ, на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине. «Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять», - отметил Жириновский.

18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. «Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.